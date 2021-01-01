تعرف علي رجيم سحري يفقد الشخص 30 كيلو في 12 أسبوعا



رجيم سحري رجيم سحري

إنقاص الوزن ليس له وقت ولكن إذا واصلت التركيز على ما تريد وما تحتاجه هو بالتأكيد يمكنك تحقيق هدفك باتباع نظام غذائي صحي وتنفيذ الشكل الصحيح من التمارين ولذلك نعرض لكم اليوم رجيم سحري يفقد الشخص 30 كيلو في 12 اسبوع



فإذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فسوف ينتهي بك الأمر أيضًا إلى فقدان العضلات ، وفقدان الوزن سيؤدي إلى فقدان العضلات بدلاً من أن أقترح عليك الذهاب لفقدان الدهون.





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أثناء فقدان الدهون ، ستحتفظ عضلاتك ويمكنك أن تكون في حالة جيدةان فقدان الوزن بسرعة ليس بالأمر الصحي ، بل عليك أن تقوم بالعملية التي تفيد صحتك.كشف العلماء أن فقدان الدهون سيقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.هل يساعد صيام الماء على إنقاص الوزن؟دراسة: فقدان الوزن يحميك من مرض خطير1- قم بما يكفي من أمراض القلبتمارين القلب هي أفضل طريقة لخسارة الدهون وتساعد أيضًا على تطوير قدرة القلب والأوعية الدموية على التحمل.يمكن أن تؤدي ممارسة تمارين الكارديو لمدة 45 إلى ساعة واحدة إلى حرق السعرات الحرارية حتى 300 إلى 400 والتي تحدد مقدار الشدة التي تضعها في ذلك.تساعد تمارين الكارديو على حرق الدهون وتحافظ على لياقتك.ممارسة تمارين رياضيةتؤدي التمارين الرياضية العادية إلى فقدان الدهون وتساعد في إنقاص الوزن وتحسين توازن عضلاتك. كما أنه يساعد على تحسين قدرة القلب على التحمل.التمارين الرياضية البسيطة هي نوع النشاط الذي يمكنك القيام به في الهواء الطلق فقط تحتاج إلى زوج من الأحذية.تساعدك التمارين الرياضية البسيطة على تحسين تدفق الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم.يشمل نشاط التمارين الرياضية العادية1. الجري2. ركوب الدراجات3- السباحة3. مراقبة النظام الغذائي الصحييلعب النظام الغذائي دورًا صحيًا في فقدان الدهون مما يساعد في إنقاص الوزن كما يجب أن تدمج التغذية الكلية وهي (الكربوهيدرات والبروتينات والدهون).تلعب المغذيات الكبيرة المقدار دورًا مهمًا في إنقاص الوزن.من أجل إنقاص الوزن ، عليك أن تأكل كمية صغيرة من 5 إلى 6 وجبات في اليوم والتي تشمل الكربوهيدرات والبروتين والدهون. يجب أن تتناول وجبة الإفطار مع وجبة غنية بالبروتين مع البيض أو الخضار البروتينية.يساعد البروتين على ترميم الخلايا ويساعد في تقليل الدهون.تدريب المقاومة هو المصدر الرئيسي لفقدان الوزن كما أنه يحسن القدرة على التحمل العضلي ويحسن قوتك.يمكن أن يؤدي تدريب المقاومة إلى حرق سعرات حرارية أقل من الكارديو أثناء القيام به ، ولكن عندما تأخذ قسطًا من الراحة بعد تدريب المقاومة ، فهذا يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع.