طرق طبيعية لخفضه .. ارتفاع الكرياتينين على الكلى

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ارتفاع نسبة الكرياتينين في الدم أو البول، من المشكلات الصحية التي يجب الانتباه إليها، لأن إهمال علاجها قد يزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوي.ويمكن خفض مستويات الكرياتينين المرتفعة باتباع بعض الإرشادات، يستعرضها "الكونسلتو" في التقرير التالي،



وفقًا لموقع "Healthline".طرق طبيعية لخفض نسبة الكرياتينين في الدم1- تناول مكملات الكرياتين تحت إشراف طبيرغم فعالية مكملات الكرياتين في تحسين الأداء الرياضي وبناء وتقوية العضلات، ولكن يحب استشارة الطبيب المختص قبل تناولها، لتحديد الجرعة المناسبة، لأن الإفراط فيها يؤدي إلى ارتفاع مستوى الكرياتينين في الجسم.2- عدم الإفراط في البروتينأظهرت بعض الأبحاث، أن تناول كميات كبيرة من البروتين يتسبب في زيادة نسبة الكرياتينين في الجسم، بالتالي ينبغي استهلاك مصادره الطبيعية، مثل اللحوم والأسماك والدواجن، باعتدال.اقرا أيضًا: 6 أسباب لارتفاع الكرياتينين في البول..



إليك الأعراض3- الاهتمام بتناول الأليافلا تساعد الألياف الغذائية على تعزيز صحة الجهاز الهضمي فقط، بل أثبتت بعض الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بها، مثل الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، يساهم أيضًا في خفض مستوى الكرياتينين في الجسم لدى مرضى الكلى.4- الإكثار من شرب السوائليتسبب الجفاف في رفع مستويات الكرياتينين في الدم، لذلك لا بد من شرب كمية وفيرة من السوائل الصحية، مثل الماء والعصائر الطازجة، لإبقاء الجسم رطبًا.قد يهمك: نصائح غذائية لإنقاص الكرياتينين في الدم.. حتى لا تضر الكلى5- تقليل الملحأكدت بعض الدراسات، أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ومن ثم زيادة مستويات الكرياتيتين في الجسم.وعليه، يحب تقليل الملح المضاف إلى الأطعمة واستبداله بالتوابل الصحية، مع ضرورة الابتعاد على الأطعمة المملحة، مثل المعلبات واللحوم المصنعة.6- تجنب الإفراط في المسكناتلا خلاف على فعالية الأدوية المسكنة، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، في تخفيف آلام الجسم، ولكن الجرعات العالية منها قد تهدد صحة الكلى، نتيجة لارتفاع مستويات الكرياتيتين في الجسم عند الإفراط فيها.7- الإقلاع عن التدخينيعتبر التدخين من العادات اليومية الخاطئة التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى ومضاعفاتها الخطرة، بما في ذلك ارتفاع مستويات الكرياتينين في الجسم، لذا من الضروري الإقلاع عنها.8- الابتعاد عن الكحولياتتشكل الكحوليات خطرًا جسيمًا على صحة الكلى، حيث وجدت بعض الدراسات أن الإفراط في المشروبات الكحوليات من العوامل التي تسبب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، مثل الفشل الكلوي.وفي دراسات أخرى، سجل الباحثون ارتفاعًا كبيرًا في الإصابات بتليف الكلى بين مدمني الكحوليات.قد يهمك أيضًا: خبراء يكشفون فوائد تناول مكملات الكرياتين لزيادة طاقة الجسم