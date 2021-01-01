أحمد كريمة يجيب عن..هل يجوز امتناع الزوجة عن زوجها والتحجج بالأطفال

أحمد كريمة يجيب عن..هل يجوز امتناع الزوجة عن زوجها والتحجج بالأطفال

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صورة الخبر: أحمد كريمة
أحمد كريمة

ورد عدة أسئلة حول حكم امتناع الزوجة عن زوجها والتحجج بالأطفال، أو رفض الزوجة لمعاشرة زوجها بدون عذر، وكذلك سؤال حول تجاهل الزوج لزوجته والامتناع عن العلاقة الزوجية، وقد أجاب على هذه القضية الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لمصراوي، في حديث خاص، مؤكدًا أن امتناع أحد الطرفين عن الآخر: "ممنوع شرعًا"

فيقول كريمة أنه من حقوق الزوج بعقد الزواج الصحيح المعاشرة بين الزوجين، إلا لعلة، سواء كانت علة نفسية أو مرضية، لكن امتناع الزوجة ولا توجد موانع طبية هو أمر محرم شرعًا، وفي الامتناع اخلال بحقوق الزوج المترتبة على عقد الزواج، وأكد كريمة أن العكس صحيح أيضًا فلا يجوز للزوج أن يمتنع عن زوجته.

المصدر: مصراوي

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