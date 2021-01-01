دار الافتاء تجيب.. الاغتسال من الجماع بدون غسل الشعر؟



الاغتسال الاغتسال

وقد ورد سؤال من إحدى القارئات تقول فيه: "هل يجوز الاغتسال من الجماع بدون غسل الشعر، فقط أملس عليه بالماء عند الوضوء؟"



أجاب على هذا السؤال في حديث خاص لـ مصراوي الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، قائلًا إنالاغتسال من الجنابة لابد أن يكون بتعميم الجسد بالماء، أي جميع الجسد، والطريقة النبوية في هذا أن يزيل الإنسان الجنابة أولًا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، فحتى إذا جاء لمسح الرأس فهو يغسل الرأس كاملًا، ثم يغسل الجانب الأيمن أولًا، ثم الجانب الأيسر، وباقي الجسد والرجلين، وبذلك يكون الماء قد عم الجسد، أما ترك غسل الشعر والمسح عليه في الغسل فإن غسله في هذه الحالة لا يصح، فلابد من تعميم الجسد والشعر بالماء، فهذا هو الغسل الصحيح، أما مسح الرأس فهو يكون عند الوضوء لا عند الاغتسال.



