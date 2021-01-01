مسئولون أمريكيون: روسيا تستعد بـ 70% من القوات العسكرية لغزو أوكرانيا



روسيا تستعد لغزو أوكرانيا روسيا تستعد لغزو أوكرانيا

قال مسئولون أمريكيون إن روسيا جمعت ما لا يقل عن 70? من القوة العسكرية التي تعتزم امتلاكها بحلول منتصف فبراير لمنح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خيار شن غزو شامل لأوكرانيا.



وحذر المسئولون السبت من أن الغزو الروسي الكامل قد يؤدي إلى الاستيلاء السريع على كييف وربما يؤدي إلى مقتل أو إصابة ما يصل إلى 50 ألف مدني ، وفقًا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست. وأكد مسئول أمريكي هذا التقدير لوكالة أسوشيتيد برس ، لكن ليس من الواضح كيف حددت الوكالات الأمريكية هذه الأرقام.



يأتي هذا التقييم القاتم بعد أن اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن المملكة المتحدة وحلفائها في الناتو سيتحدون في قتالهم ضد العدوان الروسي "أينما وكيفما سيحدث"، ومن المقرر أن يسافر الزعماء الأوروبيون إلى كل من موسكو وكييف في محاولة لتهدئة التوترات.

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كان من المقرر أن تسافر وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إلى أوكرانيا مع رئيس الوزراء يوم الثلاثاء الماضى، لكنها اضطرت إلى الانسحاب من الرحلة بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا. وبحسب ما ورد ستسافر تروس إلى موسكو قريبًا.وقال مسئولون أمريكيون إنه حتى يوم الجمعة، كان الجيش الروسي قد وضع بالقرب من أوكرانيا ما مجموعه 83 "كتيبة تكتيكية" ، كل منها تعادل تقريبًا في الحجم كتيبة أمريكية قوامها ما بين 750 و 1000 جندي. وقالوا إن ذلك يمثل زيادة عن 60 كتيبة تكتيكية كانت في مواقعها قبل أسبوعين فقط.وقال المسئولون إن 14 كتيبة تكتيكية أخرى في طريقها إلى المنطقة الحدودية من أجزاء أخرى من روسيا. قال مسؤولان إن الولايات المتحدة تقدر أن روسيا ستريد ما بين 110 و 130 مجموعة تكتيكية كتيبة لاستخدامها في غزو واسع النطاق ، لكن بوتين قد يتخذ قرارًا بشأن توغل محدود بدرجة أكبر. وقال أحد المسئولين، بما في ذلك وحدات الدعم ، قد تهدف روسيا إلى نشر 150 ألف جندي لغزو واسع النطاق ، مضيفًا أن التعزيزات الجارية قد تصل إلى هذا المستوى في الأسبوعين المقبلين.وأدعى مسئولون أمريكيون أن لديهم أدلة على مؤامرة معقدة من قبل الكرملين لتصوير فيديو مزيف "مصور للغاية" لهجوم أوكراني كذريعة لغزو عسكري. وقال داونينج ستريت – مجلس الوزراء البريطاني - يوم الجمعة إن لديه "ثقة عالية" روسيا تخطط لاختلاق سبب لمهاجمة أوكرانيا.ووضع المسئولون الأمريكيون، الذين ناقشوا التقييمات الداخلية للحشد الروسي بشرط عدم الكشف عن هويتهم ، سلسلة من المؤشرات التي تشير إلى أن بوتين يعتزم غزوًا في الأسابيع المقبلة ، على الرغم من أن الحجم والنطاق غير واضحين. وأكدوا أن الحل الدبلوماسي يبدو أنه لا يزال ممكنا.من بين تلك المؤشرات العسكرية: تم تحديد موعد تدريب القوات النووية الاستراتيجية الروسية ، والذي كان يعقد عادة في الخريف ، في منتصف فبراير إلى مارس. يتزامن ذلك مع ما يعتبره المسئولون الأمريكيون النافذة الأكثر احتمالية للغزو. ولم يقدم المسئولون أي إشارة إلى أن الصراع المحتمل سيشمل استخدام الأسلحة النووية ، لكن التدريبات الروسية - التي من المحتمل أن تنطوي على تجربة إطلاق صواريخ بعيدة المدى غير مسلحة على الأراضي الروسية - يمكن استخدامها كرسالة تهدف إلى ردع الغرب عن التدخل في أوكرانيا.وقال مسئولون أمريكيون في الأسابيع الأخيرة إن غزوًا روسيًا قد يطغى على الجيش الأوكراني بسرعة نسبيًا ، على الرغم من أن موسكو قد تجد صعوبة في الحفاظ على الاحتلال والتعامل مع تمرد محتمل.ويأتي التعزيز الروسي المستمر في الوقت الذي كانت فيه إدارة بايدن تكشف عن معلومات استخباراتية على أمل التصدي بشكل استباقي للمعلومات المضللة الروسية وعرقلة خطط بوتين لخلق ذريعة لغزو. لكنها تعرضت للنقد لعدم تقديمها أدلة تدعم العديد من ادعاءاتها.وأعلن مسئولون بالجيش يوم السبت أن اللواء كريستوفر دوناهو ، قائد الفرقة 82 المحمولة جواً ، وصل إلى بولندا. وينتشر حوالي 1700 جندي آخر من الفرقة 82 المحمولة جواً في بولندا من فورت براج بولاية نورث كارولينا ، وينتشر 300 جندي من براج إلى ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك ، ينتقل 1000 جندي متمركز في ألمانيا إلى رومانيا.وقال الكابتن مات فيسر، المتحدث باسم الفيلق الثامن عشر المحمول جواً ، الذي يضم الفرقة 82: "إن وجود فيلقنا يعمل على تعزيز القوات الأمريكية الموجودة في أوروبا ويظهر التزامنا تجاه حلفائنا وشركائنا في الناتو."