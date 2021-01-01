"التعليم" تعلن نتائج امتحان الفصل الدراسى الأول فى المدارس



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إعلان نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى سيكون فى المدارس، موضحة أن المدارس تعمل الآن على تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات لتحويلها إلى تقديرات.



وحذرت وزارة التربية والتعليم، من إعلان النتائج فى شكل درجات، وأن التقييم الجديد للطلاب يعمل على تغيير ثقافة الدرجات إلى التعلم الحقيقى، كما أن مضمون التقييم الجديد هو الهدف من الامتحانات وليس النجاح والرسوب، ومن ثم تـعلـن نـتـاج الطلاب فـى صـورة تقديرات تبدأ من ممتاز حتى ضعيف، مشيرة إلى أن حصول أى طالب على تقدير ضعيف ليس معناه أنه رسب فى هذه المادة بل يحتاج تحسين مستواه فى الفصل الدراسى الأول لأن الاختبارات فى الفصلين الدراسيين مكملين لبعضهم فى الدرجات.



وتابعت الوزارة، بمجرد ظهور النتيجة على الطالب التركيز فى مدى فهمه التقييم الجديد ومضمون الأسئلة وليس حصوله على درجة أو تقدير مرتفع أو منخفض، لأن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية وقياس الطالب لمستواه الحقيقى بمثابة محطة عبور للصف الثالث الثانوى الذى يعتبر المرحلة الأهم فى الثانوية بالنسبة للطالب.

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وأشارت الوزارة إلى أن الدرجات تحسب من 100 درجة لكل مادة، وتوزع فى شكل تقديرات طبقا للتالى: من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف.فيما أكدت مصادر مسئولة أن النتيجة تعلن من قبل المديريات وموعد ظهورها تحدده الإدارات والمديريات التعليمية، مشيرة إلى أنها تعلن فى المدارس ورقيا، كما أن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى سوف يحلل النتيجة لمعرفة مستوى الطلاب ومدى استيعاب التقييم الجديد والأسئلة فى شكلها الحديث خاصة طلاب الصف الأول الثانوى العام.وتابع المصادر، الطالب الذى يحصل على تقدير ضعيف عليه أن يعوض ذلك خلال الفصل الدراسى الأول، مضيفة أن هناك طرق وأدوات لتحقيق التفوق تناسب شكل التقييم، أولها الابتعاد عن الدروس الخصوصية، مع الاعتماد على المذاكرة من خلال تعدد مصادر التعلم الحقيقة أبرزها بنك المعرفة المصرى والمنصات التعليمية وأيضا متابعة الشرح داخل المدارس والمراجعات التى توفرها المدارس، متابعة: أسئلة الامتحانات تأتى من المناهج المقررة ولكن شكاوى الطلاب من صعوبتها بسبب اعتمادهم على مصدر واحد فقط فى التعلم، قائلة: التقييم فى الثانوى العام يستهدف تحقيق التعلم وليس النجاح فقط.وأشارت المصادر إلى أن التقييم فى الثانوى العام يبنى طالبا يستطيع تحقيق أهداف التعلم وأيضا الحصول على فرصة عمل لأنه يؤهل الخريج لسوق العمل ومن ثم ما تقوم به الوزارة من أسئلة امتحانات يعتبرها البعض صعبة هى خطوة نحو التعلم الحقيقى الذى كان يجب أن يحصل عليها الطلاب منذ سنوات مضت.