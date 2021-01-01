اعرف الزى التقليدى للمرأة فى السنغال

تمتاز القارة الأفريقية بأنها غنية بالعديد من الثقافات التي تجعلها متربعة على عرش الكثير من خطوط الموضة العالمية، بجانب هذه التنوع هناك ميزة أخرى وهي تمتعها بأزياء تملؤها روح الطبيعة الخلابة، لذا يستعرض "اليوم السابع" وفقًا لموقع "ibiene" أشهر الأزياء التقليدية لدولة السنغال الأفريقية كما يلي:
"بوبو" الزي الرسمي للمراة في السنغال
يعتبر الـ "بوبو" الزي الرسمي للمرأة التقليدية في السنغال، ويمتاز بأنه فضفاض يشبه بشكل كبير في تفصيله العبايات العربية والخليجية ولكن أكمامه قصيرة بعض الشيء، وألوانه زاهية بشكل خلاب، وصارخة في أحيان اخرى.
والبوبو السنغالي هو الزي الرسمي للنساء والرجال أيضاً في دولة السنغال، ويتميز بألوانه الزاهية، والاستايل الفضفاف، يرتدي السنغاليون عمومًا البوبو بطريقة واحدة، عبارة عن ثلاث قطع سترة وسروال وغطاء، ويحتاج صنعها من 9 إلى 12 متر من القماش، تختلف أنواع القماش حسب الحالة المادية للشخص أو مع أختلاف المناخ.
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