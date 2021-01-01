

أمازون أليكسا تدخل الى عالم السيارات أمازون أليكسا تدخل الى عالم السيارات

أعلنت شركة جاكوار لاند روفر عن تحديث برمجي هذا الأسبوع يوفر تكاملًا عميقًا مع مساعد شركة أمازون الصوتي أليكسا لنماذج السيارات الأحدث.



ويتاح التحديث لأكثر من 200 ألف سيارة من سيارات جاكوار ولاند روفر المجهزة بنظام المعلومات والترفيه Pivi Pro 3.0 أو الأحدث من خلال تحديث عن بعد.



ويأتي هذا بعد جهود أمازون في أوائل العام الماضي لإتاحة بعض الذكاء الاصطناعي من أليكسا من أجل السماح لمصنعي السيارات بدمج المساعد بشكل أفضل في السيارات.

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ويكون المساعد الصوتي في سيارات جاكوار ولاند روفر قابل للاستخدام دون الحاجة إلى هاتف ذكي.كما يكون قادرًا على مساعدة السائقين دون استخدام اليدين في تشغيل الموسيقى والتنقل إلى نقاط الاهتمام المختلفة وكل شيء آخر يستطيع أليكسا فعله مثل جلب معلومات عن الأخبار والطقس.ويمكنك أيضًا قفل وفتح السيارة باستخدام مهارات جديدة عن بعد مع أليكسا من منزلك.ولا يزال العديد من المصنّعين يطلبون من العملاء اصطحاب السيارات إلى الوكالة للحصول على التحديثات البرمجية. ولكن جاكوار لاند روفر انضمت إلى القلة التي يمكنها تسليمها عبر الهواء.مساعد أمازون يصل إلى المزيد السيارات لمنافسة جوجلبالرغم من أن شركة جاكوار لاند روفر تقول إن أليكسا قادم كتحديث مجاني لبرنامج التحديث الهوائي. ولكن هناك بعض المحاذير.ويجب أن تحتوي السيارة على نظام معلومات ترفيهي Pivi Pro واشتراك صالح في الحزمة عبر الإنترنت. كما يجب تحديث البرنامج إلى OS3.0 أو إصدار أحدث لتمكين أليكسا.وقد تتطلب المركبات الحالية تحديثات متعددة للوصول إلى OS3.0. كما قد يتطلب ذلك بالنسبة لبعض المالكين زيارة بائع التجزئة.ويجب تحديث برنامج السيارة وتنشيطه لتمكين أليكسا. كما يجب أن يكون لدى المستخدم حساب أمازون يعمل.ويتطلب تنشيط أليكسا مسح رمز QR عبر الشاشة الذي يربط تطبيق نظام الاتصال InControl بحساب المالك في أمازون.وتسلط أمازون الضوء على أهمية العمل عن كثب مع جاكوار لاند روفر على هذا الأمر وكيف تستمر تحديثات الميزات.وقالت الشركة: يتفاعل العملاء في جميع أنحاء العالم مع أليكسا مليارات المرات كل أسبوع. ويجعل ذلك الحياة أسهل وأكثر إنتاجية وأكثر متعة.وأضافت: نريد تقديم التجربة الممتعة والمريحة نفسها لعملاء جاكوار ولاند روفر. مع ازدياد ذكاء أليكسا، فإنه تتم إضافة ميزات وقدرات جديدة بمرور الوقت وتسليمها إلى السيارات تلقائيًا.وأصبحت المنافسة محتدمة بين أمازون وجوجل في مجال السيارات. وذلك مع توفر مساعد جوجل عبر أندرويد أوتوموتيف للعديد من سيارات فولفو و Polestar وهامر الكهربائية و Lucid Air.ولم يكن أليكسا متاحًا في السابق إلا في بعض السيارات كخيار صوتي ثانوي إلى جانب المساعدين الرقميين، كما هو الحال في بعض سيارات بي إم دبليو أو كتطبيق داخلي يتصل بهاتف جنبًا إلى جنب مع Sync في بعض سيارات فورد.وتقدم شراكات الشركة المصنعة مثل جاكوار لاند روفر فرصة لأمازون لزيادة اعتماد أليكسا ومنافسة مساعد جوجل.