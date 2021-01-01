برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد برباعية في كامب نو.. فيديو

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برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد

تغلب فريق برشلونة، على ضيفه أتلتيكو مدريد، في مباراة الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تقدم أتليتكو مدريد بعد 8 دقائق، بكرة عرضية أرضية من لويس سواريز من الطرف الأيمن قابلها البلجيكي كاراسكو بتسديدة رائعة داخل الشباك.

بعدها كرة مقوسة من البرازيلي دانيال ألفيش من يمين منطقة الجزاء قابلها ألبا بتسديدة على الطائر بشكل رائع لتسكن داخل الشباك، وعزز البارسا النتيجة عن طريق جافي.

وجاء الهدف الثالث قبل لحظات من نهاية الشوط الأول من كرة مقوسة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء سددها بيكيه برأسية رائعة ارتطمت بالقائم الأيسر لترتد إلى فيران توريس الذي حاول تسديد الكرة لكنها وصلت إلى رونالد أراوخو الذي سدد كرة قوية داخل الشباك.

وبعد مرور 4 دقائق على انطلاق الشوط الثاني، سدد النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيش، كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، استقرت في المرمى.

وبعد ذلك نجح أتلتيكو في تقليص الفارق، بهدف جاء من كرة رأسية عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 58، وطرد الحكم ألفيش في الدقيقة 69، ما جعل أتلتيكو يضغط أكثر.

ونجح برشلونة في تسيير المباراة، وحافظ على تقدمه حتى النهاية، ليحقق فوزا مهما للغاية.
ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة، لينتزع المركز الرابع من أتلتيكو، الذي توقف رصيده عند 36 نقطة، وتراجع للمركز الخامس.

المصدر: elbalad

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