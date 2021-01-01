بث مباشر .. مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا



مصر والسنغال مصر والسنغال

يقدم موقع صدى البلد، لقرائه تغطية حية وبث مباشر مباراة مصر والسنغال لحظة بلحظة في نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون.



العرب بصفة عامة والمصريون بصفة خاصة على موعد الليلة لمشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال، ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين مصر والسنغال في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، ويسعي نجوم منتخب مصر لتحقيق لقب البطولة الثامن الغائب عن مصر منذ آخر 2010.



تشكيل منتخب مصر أمام السنغال في مباراة اليوم

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر أمام السنغال كالتالي : -

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حراسة المرمى:محمد أبوجبلالدفاع:أحمد فتوحمحمود حمدي «الونش»محمد عبدالمنعمإمام عاشورالوسط:محمد الننيعمرو السوليةحمدي فتحيالهجوم:محمد صلاحعمر مرموشمصطفى محمدالقنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال اليومتنقل 26 قناة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي أمم إفريقيا وهي كالتالي:Programme National (القناة الجزائرية الأرضية)beIN Sports HD 1 MaxbeIN Sports HD 2 MaxbeIN Sports ConnectTVT InternationalSky Sports Football UKSky Sports Main Event UKSky Sports Premier League UKRTS 1 SenegalRTNCRTB TV b fasoORTMTV3 Sport 1 DanSABC 1ESPN 1 Nederland HDSportdigitalCanal + Sport 1 AfriqueCRTV CameroonK24 KenyaTMC TVGabon 1èreV Sport Premium HD.RTI 1V sport 1 HD NorgeSanyuka TVCanal 11 HDتردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والسنغالتردد قناة "الجزائرية الأرضية" عبر القمر الصناعي "نايل سات"، وتحمل القناة اسم "Programme National" على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.وكانت القناة الجزائرية قد حرصت على إذاعة مباراتي مصر ضد كوت ديفوار في دور الـ16 والكاميرون في نصف النهائي، لكنها رفضت بث لقاء الفراعنة أمام المغرب في الدور ربع النهائي.رسالة أبو جبل قبل مباراة مصر والسنغالعلى صعيد آخر، بعث حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل رسالة حماسية إلى جماهير الكرة المصرية قبل ساعات من انطلاق المباراة النهائية ضد منتخب السنغال.وتمنى النجم محمد أبو جبل عبر موقع "صدى البلد"، أن يدعو جموع الشعب المصري للمنتخب الوطني بالتوفيق في مباراة مصر والسنغال لأنها ستكون مباراة صعبة - على حد وصفه- .وأضاف أبو جبل الشهير بـ جاباسكي: إننا مستعدون لإسعاد المصريين والتتويج بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة، كما طالب الجميع بالدعاء للمنتخب من أجل رسم البسمة على وجوه المصريين.وتمكن محمد أبو جبل حارس مصر الثانى من إبقاء مصر في بطولة أمم إفريقيا بعد تألقه اللافت للنظر في ركلات الترجيح للمرة الثانية.ونجح أبو جبل، في التصدي لركلتي جزاء من لاعبي الكاميرون، هوكوتي وسيليكيه، قبل أن يهدر كلينتون ركلته الرابعة.رسالة كيروش لجهاز منتخب مصروجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني رسالة دعم لضياء السيد المدرب العام وروجرز دي سا المدرب المساعد في جهازه المعاون قبل مواجهة منتخب السنغال في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل في نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.