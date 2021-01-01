مظاهرات حاشدة بالشاحنات تصيب مدن كندا..تعرف علي السبب



مظاهرات حاشدة في كندا مظاهرات حاشدة في كندا

اجتاحت المظاهرات، المعارضة لأوامر فرض التطعيم وتدابير الصحة العامة الخاصة بجائحة كورونا ، في عدة مدن كندية خلال اليومين السابقين، حيث يصر المحتجون على استمرار التظاهرات حتى ترفع الحكومة الفيدرالية جميع القيود المتعلقة بالوباء.



وفي العاصمة الفدرالية أوتاوا، اصاب المتظاهرون بقافلة من الشاحنات والسيارات في إصابة وسط المدينة بالشلل مع دوي الأبواق المستمر منذ وصولهم إلى العاصمة قبل حوالي أسبوع، رغم الشكاوى المستمرة من جانب سكان المدينة.

ومنذ أن علمت بخطط تصعيد الاحتجاج، طورت قوات الشرطة استراتيجيات مصممة للحفاظ على النظام والسلامة العامة والوصول إلى المباني الهامة.



وتم إغلاق تقاطع رئيسي في وسط مدينة تورونتو بواسطة الشاحنات كجزء من المظاهرة في عاصمة المقاطعة.

قد يعجبك أيضا...

وتجمع المتظاهرون على بعد مبنيين من منطقة كوينز بارك، التي يقع في الجزء الخلفي من مبنى الهيئة التشريعية بالمقاطعة.وأغلقت الشرطة طرقا أخرى في وسط المدينة أمام معظم حركة المرور لضمان الوصول إلى المستشفيات القريبة من كوينز بارك.وتم القبض على رجل يبلغ من العمر 22 عاما ووجهت إليه تهمة على الجانب الشمالي من كوينز بارك، بالقرب من المجلس التشريعي في أونتاريو، بالاعتداء بسلاح، واستخدام مادة ضارة - قنبلة دخان - وإيذاء الجمهور. وقوبل بعض المتظاهرين بمتظاهرين آخرين معارضين لهم ببعض الشاحنات، وحاولوا عرقلة تقدمهم.وفي مكان آخر، تجمع العشرات في وسط مدينة" ثاندر باي".أعرب المنظمون عن معارضتهم لأوامر فرض التطعيم وأخبروا المشاركين أنه لن يتم التسامح مع العنصرية أو الكراهية الأخرى، قائلين إنها "مناسبة عائلية".وفي مدينة واترلو الجنوبية، أغلقت السلطات الطرق وأقامت حواجز بشاحنات وسيارات للشرطة قبل مظاهرة مزمعة. ويبدو أن ملصقا على الإنترنت للحدث تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر خريطة طريق قافلة كان من الممكن أن تدور حول وسط مدينة واترلو، وهي المنطقة نفسها تقريبا التي أغلقتها الشرطة.وفي مدينة لندن، شق موكب من المركبات طريقه إلى قاعة المدينة. وتسبب الموكب في انسداد حركة المرور ودوت أصوات الأبواق العالية في شتى أنحاء المدينة.ودخل الحصار المستمر الذي يعيق السفر إلى حدود الولايات المتحدة يومه التاسع اليوم الأحد.وظل المحتجون في بلدة كوتس الحدودية في أماكنهم، بعد إلغاء خطة تم وضعها في وقت سابق من هذا الأسبوع لإخلاء الموقع والتوجه شمالا للاحتجاج في مدينة إدمونتون.وانتشرت في مدن مقاطعة أونتاريو الرئيسية دعوات بضرورة انهاء الإحتجاجات التي يقودها اليمين في كندا، مشيرين إلى أن ما يحدث غير قانوني من عرقلة المرور وإثارة الضجيج.وأصدرت شرطة الخيالة الكندية الملكية بيانا على تويتر قالت فيه إنها تقدر أولئك الأفراد في الاحتجاجات الحدودية الذين يسمعون أصواتهم "بطريقة قانونية"، مضيفة أنها أجرت "عدة تحقيقات مفتوحة جارية".وقالت شرطة كالجاري في مقاطعة ألبرتا إن حوالي 1500 متظاهر تجمعوا في سنترال ميموريال بارك. كما يوجد تواجد كبير للشرطة في المنطقة.وقال اتحاد موظفي مقاطعة ألبرتا إن المزيد من الأمن كان في مكان بالقرب من مركز شيلدون إم شومير الصحي تحسبا لهذا الاحتجاج. قال نائب رئيس النقابة بوبي جو بورودي إن المتظاهرين أغلقوا في السابق خليج سيارات الإسعاف، وضايقوا العمال والمرضى الذين يصلون إلى المركز.يُذكر أن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، كان قد استبعد الطلب من القوات المسلحة الكندية إنهاء التظاهرة الاحتجاجية لقافلة الشاحنات في أوتاوا، إذ اعتبر أن "لدى قوات الشرطة، سواء كانت شرطة أوتاوا أو الشرطة الملكية الكندية، موارد للتعامل مع الوضع"، مضيفا أن "الحكومة الفدرالية مستعدة للاستجابة للطلبات".