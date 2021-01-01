رياح شمسية عالية السرعة تصيب كوكب الأرض

اكد خبراء الفلك ان سجل اليوم السبت 05 فبراير 2022 حدوث عواصف جيومغناطيسية صغيرة من فئة G1 ، وذلك مع دخول الأرض في سيل من الرياح الشمسية عالية السرعة.
تلك المادة الغازية تتدفق من ثقب إكليلي في الغلاف الجوي للشمس. وذلك أدى لظهور اشغق القطبي بسماء القطب الشمالي.
وأضاف الخبراء من المعروف غالبا ما يكون الشفق القطبي باللون الأخضر بسبب ذرات الأكسجين التي يتم استثارتها بفعل الجسيمات المشحونة النشطة القادمة من الشمس على ارتفاع حوالي 150 كم فوق سطح الأرض. ولكن رصد كذلك ظهور الشفق باللون الأحمر النادر.
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