أسرار تغير المناخ في القطب الجنوبي تكشفها طيور البطريق

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يراقب العلماء الذين يبحثون في تغير المناخ في القارة القطبية الجنوبية، طيور البطريق هناك، في محاولة لفهم الصحة البيئية للمنطقة بشكل أفضل.



ويقيس العلماء نمو وتطور أعداد طيور البطريق على الجانب الشرقي من شبه جزيرة أنتاركتيكا، وفقا لما ذكرت وكالة رويترز للأنباء مؤخرا عن دراسات في المنطقة أجراها باحثان أمريكيان.



وقال العالم أليكس برزويك Alex Borowicz وهو باحث في علم البيئة في جامعة ستوني بروك بنيويورك: "نحن نحسب أعشاش البطريق لفهم عدد طيور البطريق الموجودة في مستعمرة ، وهي تنتج (صغارًا) كل عام ، كما نلاحظ ما إذا كان هذا العدد يرتفع أو ينخفض ??مع الظروف البيئية".

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وأضاف: "هذا العمل ليس سهلاً بالنسبة لباحثي المناخ في المناطق البعيدة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية. لكن تتبع طيور البطريق أسهل من متابعة بعض الأنواع الأخرى من الحيوانات لأنها تعشش على الأرض، كما يمكن أيضًا التعرف على أجسادهم السوداء وفضلاتهم على خلفية المنطقة البيضاء".وقال مايكل ويثينجتون ، وهو باحث آخر من ستوني بروك ، لرويترز إن طيور البطريق يمكن أن تمثل الظروف المناخية العامة ، وصحة النظام البيئي بأكمله في المنطقة .ويقول الباحثون:" إن أعداد طيور البطريق الفردية يمكن دمجها مع بيانات من صور الأقمار الصناعية للحصول على صورة أكثر اكتمالا لكيفية تقدم الحيوانات".وتفضل طيور البطريق Gentoo - مع مناقير برتقالية زاهية وعلامات بيضاء على رؤوسها - المياه المفتوحة دون قطع الجليد المكسورة التي تطفو حولها. لذلك عندما بدأت درجات الحرارة في شبه جزيرة أنتاركتيكا في الارتفاع خلال النصف الأخير من القرن العشرين ، انتقل سكان جنتو جنوباً. أطلق بعض العلماء على الحركة اسم "التحسين الجيني" للقارة القطبية الجنوبية.ولقد كان ديفيد أينلي عالم أحياء في شركة الاستشارات البيئية HT Harvey & Associates.ظ ، يدرس طيور البطريق لأكثر من 50 عامًا ، وقال اينلي لرويترز: "طيور البطريق جينتو لا تحب الجليد البحري." "إنهم في الغالب يتغذون على الجرف القاري ولا يذهبون بعيدًا في البحر."وأضاف : "مع تناقص الجليد البحري على طول الجانب الغربي من شبه الجزيرة ، يبدو أن الجنتوش قد اعتادوا على الظروف المغيرة ، لكن هذه الظروف نفسها كانت أسوأ بالنسبة لأنواع بطريق أديليس ، وذلك لأن عائلة أديليس تعتمد على الجليد البحري للتغذية والتكاثر.وقال ويثينجتون من ستوني بروك: "عندما نجد طيور البطريق أديلي ، فإننا نعلم عادة أن الجليد البحري قريب". وأضاف أنه عندما يرى الباحثون الجليد البحري يتناقص أو يختفي ، فإنهم يرون أيضًا انخفاض أعداد طيور البطريق أديلي بشكل حاد.ويقول الباحثون ، إنه على الرغم من أن عدد طيور البطريق أديلي يتزايد بشكل عام ، إلا أن بعض مجموعاتها انخفضت بنسبة تزيد عن 65 في المائة.وفي رحلة البطاريق في يناير إلى المنطقة ، وجد علماء Stony Brook أن مستعمرات أديلي حول بحر ويديل الذي لا يزال جليديًا ظلت صلبة خلال السنوات العشر الماضية. وقال ويثينجتون: " ربما تكون شبه الجزيرة هذه مكانًا آمنًا لأننا نرى تغير المناخ يتقدم والاحترار العام في جميع أنحاء العالم ".