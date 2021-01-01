معلومات عن شبكات 3G و4G وأهم الفروق بينهما

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مع دخول الإنترنت عصرا جديدا مع التطبيق الجزئي لشبكات الجيل الخامس 5G والتى بدأت منذ عام 2020 ، والتى مع تطبيقها بشكل كامل خلال السنوات المقبلة، سنستطيع الحصول على سرعات تحميل ووقت استجابة أقل بنسبة كبيرة عن شبكات 3G و شبكات 4G .



وبحسب موقع Simply Switch فإن العد التنازلي للتخلص التدريجي من شبكات 4G وكذلك شبكات 3G التى أصبحت تستخدم بشكل محدود للغاية في عدد من الدول والمناطق الفقيرة، وفيما يلى نرصد خصائص شبكات 3G و4G وأهم الاختلافات بينهما :



ما هى الشبكات الخلوية وإلى ما يرمز الحرف "G"

1G, 2G, 3G, 4G and 5G Wireless Phone Technology Explained - Meaning and Differences | Techindulgeكل ما تريد معرفته عن شبكات 3G و 4G والاختلافات الرئيسية بينهما

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يرمز الحرف "G" المرتبط بالشبكات الخلوية إلى الجيل الخاص بالاتصالات، حيث أن شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G ، الأحدث من تقنية الشبكات الخلوية والتى ستشمل في الفترة القادمة توسعة لشبكات الهواتف الذكية، مما يسمح للمزيد من الأجهزة باستخدام الشبكة أكثر من أي وقت مضى.تاريخ واختلافات الشبكات الخلوية 1G و 2G و 3G و 4Gجلبت الثمانينيات الجيل الأول أو ما يعرف ب 1G من الشبكات ذات الخدمة التناظرية الصوتية فقط، حيث بلغت السرعة القصوى لنقل البيانات على شبكة 1G حوالي 2.4 كيلو بت في الثانية.شبكات 2G أو الجيل الثاني من شبكات الاتصالاتبدأت شبكة 2G في فنلندا عام 1991 ، مما سمح للهواتف الذكية بالانتقال إلى العالم الرقمي، حيث تسمح 2G بتشفير المكالمات والرسائل النصية بالإضافة إلى الرسائل القصيرة والرسائل المصورة ورسائل الوسائط المتعددة، وكانت السرعة القصوى للجيل الثاني 2G حوالي 50 كيلوبت في الثانية.شبكات 3G الجيل الثالث من شبكات الاتصالاتبدأ ظهور شبكة 3G مع المزيد من البيانات ومكالمات الفيديو والإنترنت عبر الهواتف الذكية في عام 1998، ما قد نعتبره الآن شبكة "بطيئة" في العديد من الدول، حيث كانت ذروة التكنولوجيا حتى ظهور 4G.وتصل شبكات 3G أو الجيل الثالث من شبكات الاتصالات إلى 2 ميجابت في الثانية على الأجهزة الثابتة أو غير المتحركة و 384 كيلو بت في الثانية على الأجهزة في المركبات المتحركة.شبكات 4G أو الجيل الرابع من شبكات الاتصالات4G Internet Speed: Morocco Ranks First in Africaكل ما تريد معرفته عن شبكات 3G و 4G والاختلافات الرئيسية بينهماتم إصدار شبكات 4G ، أو المعيار الحالي للشبكات الخلوية ، في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وهو أسرع 500 مرة من الجيل الثالث 3G، حيث تعتبر شبكات 4G قادرة على دعم التلفزيون الذكي عالي الدقة بالإضاف إلى مؤتمرات الفيديو وغيرها.عندما يتحرك المستخدم حاملا هاتفه الذكي فإنه يمكن أن تكون السرعة القصوى ل شبكات 4G حوالي 10 ثوانٍ من ميجابت في الثانية ، وعندما يكون الجهاز ثابتًا ، ويمكن أن تصل إلى 100 ميجابت في الثانية.ويتمتع قطاع عرض النطاق الترددي 20 ميجاهرتز بقدرة قصوى تبلغ 400 ميجابت في الثانية لشبكات 4G ، ولكن نظرًا لأن المستخدمين يشاركون سعة القطاع المتاحة من بين آخرين ، فإن تجارب السرعة التي يمكن ملاحظتها من قبل المستخدمين تكون عادةً في 10 ثوانٍ -100 ميجابت في الثانية.الاختلافات الرئيسية بين شبكات 3G و 4Gبشكل أساسي تعتبر الاختلافات الرئيسية بين شبكات 3G و 4G تكمن في السرعة والتكلفة والتوافر، حيث أن شبكات 3G أبطأ بشكل ملحوظ من شبكات 4G ، وهذا يعني أن تحميل الملفات أو تنزيلها يستغرق وقتًا أطول بكثير على شبكات 3G مقارنةً بشبكات 4G .كما أن التخزين المؤقت للأغاني أو مقاطع الفيديو وتدفقها يكون أبطأ ، ومن المرجح أن يتم مقاطعته، كما يعد وقت الاستجابة المنخفض لشبكات 4G مهمًا أيضًا إذا كنت تخطط للعب ألعاب عبر الإنترنت ، أو مشاهدة أو بث فيديو مباشر ، حيث أن وقت الاستجابة هو التأخير الذي تواجهه عند القيام بأي شيء مباشر عبر الإنترنت.