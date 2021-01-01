تاريخ ظهور الإنترنت.. وما هى أول دولة عربية استخدمته



الإنترنت الإنترنت

تعتبر الدول العربية وعدد من الدول الإفريقية بشكل عام من آواخر الدول التى استخدمت الإنترنت، وعلى الرغم من أنه يصعب تحديد أول دولة عربية استخدمت الإنترنت، إلا أن فترة التسعينيات من القرن الماضي، هى الفترة التى ساد فيها استخدام الإنترنت بشكل كبير في معظم الدول العربية بداية من مصر ودول شمال أفريقيا وانتهاء بالمملكة العربية السعودية والعراق آخر الدول العربية التي وفرت الوصول العام إلى الإنترنت.



وبحسب موقع Al Bab فإنه بحلول منتصف عام 2008 ، كان يُعتقد أن أكثر من 38 مليون عربي يستخدمون الإنترنت مرة واحدة على الأقل شهريًا، وبلغ معدل انتشار الإنترنت نسبة 11.1? ، وكان هذا لا يزال يمثل حوالي نصف المتوسط العالمي ولكن جميع المؤشرات كانت تشير إلى استمرار النمو السريع، وكان أكبر عدد من المستخدمين في مصر حوالى 8.6 مليون والمغرب حوالى 7.3 مليون والمملكة العربية السعودية بحوالى 6.2 مليون.



تاريخ ظهور شبكة الإنترنت

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بدأ الإنترنت في الستينيات كطريقة للباحثين الحكوميين لتبادل المعلومات، وكانت أجهزة الكمبيوتر في الستينيات كبيرة وغير متحركة ، ومن أجل الاستفادة من المعلومات المخزنة في أي جهاز كمبيوتر واحد ، كان على الأشخاص إما السفر إلى موقع الكمبيوتر نفسه أو إرسال شرائط الكمبيوتر الممغنطة عبر النظام البريدي التقليدي، وذلك بحسب بحث من جامعة جورجيا الأمريكية.وكان العامل المساعد الآخر في تشكيل الإنترنت هو اشتعال الحرب الباردة، حيث دفع إطلاق الاتحاد السوفيتي للقمر الصناعي سبوتنيك وزارة الدفاع الأمريكية إلى النظر في السبل التي يمكن بها نشر المعلومات حتى بعد هجوم نووي.وأدى هذا في النهاية إلى تشكيل شبكة ARPANET وهى شبكة وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة ، والتي تطورت في النهاية إلى ما نعرفه الآن باسم الإنترنت، حيث حققت ARPANET نجاحًا كبيرًا ولكن العضوية اقتصرت على بعض المؤسسات الأكاديمية والبحثية التي لديها عقود مع وزارة الدفاع، كما تم إنشاء شبكات أخرى لتوفير تبادل المعلومات.متى ظهر الإنترنت في العالم ؟ويعتبر 1 يناير 1983 هو عيد الميلاد الرسمي للإنترنت، ولم يكن لدى شبكات الكمبيوتر المختلفة قبل ذلك، طريقة قياسية للتواصل مع بعضها البعض.وتم إنشاء بروتوكول اتصالات جديد يسمى بروتوكول التحكم في النقل وكذلك بروتوكول العمل عبر الإنترنت (TCP / IP) ، والذى سمح لأنواع مختلفة من أجهزة الكمبيوتر على شبكات مختلفة "بالتحدث" مع بعضها البعض.وتم تغيير شبكة ARPANET وشبكة بيانات الدفاع رسميًا إلى معيار TCP / IP في 1 يناير 1983 ، ومن هنا جاءت ولادة الإنترنت، وتم ربط جميع الشبكات بلغة عالمية واحدة.أول كمبيوتر يعالج البياناتModel of Univac I computer, c. 1954 متى ظهر الإنترنت.. وما هى أول دولة عربية استخدمتهويعد جهاز UNIVAC I الذي تم تسليمه إلى مكتب الإحصاء الأمريكي في عام 1951، هو أول نموذج لكمبيوتر تجاري أمريكي وعالجت أجهزة الكمبيوتر التجارية مثل UNIVAC البيانات بشكل أبطأ من الأجهزة من نوع IAS ، ولكنها صُممت للإدخال والإخراج السريع.