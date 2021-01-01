لعبة MetroLand على متجر Huawei AppGallery



MetroLand MetroLand

أعلنت اليوم، شركة Kiloo، المطورة للعبة الجري، المغامرة الشهيرة، Subway Surfers، عن لعبة MetroLand، لأجهزة هواوي، وتم نشرها، على متجر التطبيقات، Huawei AppGallery، حيث يمكن للمستخدمين، الذين يحبون، ألعاب الجري، التي لا نهاية لها، تحميل اللعبة الجديدة، بشكل مجاني، والبدء في لعبها، على أجهزتهم التي، تعمل بنظام Android، أو HarmonyOS.



MetroLand، هي لعبة مجانية، من نوع المغامرة، مستوحاة من، اللعبة الشهيرة، Subway Surfers، وهي عبارة عن، لعبة ركض، لا نهاية لها، بنفس آلية التشغيل، ولكن مع، رسومات أفضل، وتصميمات جديدة، وطريقة لعب محسنة، وتحتوي على، عناصر جديدة، لاستخدامها أثناء اللعب، ومجموعة متنوعة من، ملفات تعريف المستخدمين، بالإضافة إلى أنها، ستتضمن 7 مناطق مختلفة، يتم فتحها، مع تقدمك في اللعب، وهذه المناطق، تهدف إلى، توضيح حياة المدينة، الحديثة المزدحمة، مع التركيز على، الزخم، والسرعة، والإثارة.



وبداخل هذه اللعبة الجديد، يمكنك اللعب، كإحدى الشخصيات، التي تقدمها اللعبة، في سعيهم للتمرد، ضد MegaCorp الشرير، وعند تشغيل MetroLand، ستلعب تلقائيا، بالشخصية الأساسية للعبة، وستتمكن من، فتح شخصيات جديدة، من خلال، إدخال آليات مثل، تطوير الشخصيات، وذلك عن طريق، إرسالها في مهام، وتطويرها أثناء، تقدمك في المستويات.

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وعلاوة على ذلك، فتؤكد الشركة، أن لعبة MetroLand، ستكون أفضل، من صب واي، وستستهدف جمهورا أوسع، حيث إنها، ستضيف العديد، من الإضافات، وستحصل على، تحديثات منتظمة، على مدار السنة، بحيث يتم إضافة، الأحداث السنوية، مثل الأعياد، والهالوين، والعطلات الأخرى، بالإضافة إلى، الأحداث الأسبوعية، للحفاظ على، تفاعل اللاعبين.