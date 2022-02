تحديث One UI 4 يصل الى هاتف Galaxy Z Flip 4G

Galaxy Z Flip 4G Galaxy Z Flip 4G

في الأسبوع الماضي، حصل الهاتف، Galaxy Z Flip 5G، على تحديث، One UI 4، الذي يستند على، نظام Android 12، والآن، حصل الهاتف، Galaxy Z Flip 4G، على التحديث، في الولايات المتحدة، وكندا، بإصدار F700WVLU4FULA، وهو متوفر حاليا، على شبكات Rogers، وBell Mobile، وTelus، وVideotron، وسيتوفر قريبا على، بقية الشبكات، في جميع دول العالم.



وبغض النظر، عن مميزات، نظام التشغيل الجديد، Android 12، ومميزات واجهة، One UI 4، التي تعرفنا عليها، في العديد من، المناسبات السابقة، فإن الهاتف، Galaxy Z Flip 4G، سيحصل أيضا، على تصحيح، أمان Android، لشهر ديسمبر 2021، ولكن هذا، خبر سيئ للمستخدمين، لأن شركة سامسونج، بدأت بالفعل، بإرسال تصحيح أمان، فبراير 2022، لهواتفها الرائدة، بما في ذلك، هواتف Galaxy S21، التي وصلت، في العام الماضي 2021، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هواتف، Galaxy Note 20، وGalaxy S20، التي وصلت، في عام 2020، حصلت على، تصحيح أمان، يناير 2022.



سيتم نشر، تحديث One UI 4، الذي يستند على، نظام Android 12، لمستخدمي الهاتف، Galaxy Z Flip 4G، بشكل تدريجي، وبما أنه، وصل بالفعل، للمستخدمين في كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، فنتوقع أن يصل، إلى الدول الأوروبية، والدول العربية، خلال الأيام القليلة القادمة، ومع ذلك، إذا لم تتلق، إشعارا بالتحديث، خلال أسبوع من الآن، فيمكنك التحقق، من وصول التحديث، بشكل يدوي، وذلك من خلال، التوجه إلى الإعدادات، والانتقال إلى، تحديثات البرنامج، ثم الضغط على، التنزيل والتثبيت، وفي غضون ثوانٍ قليلة، سيتم التحقق، من وجود تحديثات لهاتفك.

وإذا ظهر لك التحديث، اضغط على Update، ولكن قبل ذلك، تأكد من وجود، مساحة تخزينية فارغة، لا تقل عن، 5 جيجا بايت، ومن أن، هاتفك القابل للطي، متصل بشبكة Wi-Fi، وتأكد أيضا، من أن، شحن البطارية، يتخطى 60%.