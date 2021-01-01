مواصفاته الرئيسية لهاتف Realme C35 المنتظر

نشرت اليوم، شركة ريلمي، بعض الإعلانات التشويقية، التي تؤكد أن، الشركة الصينية، ستعلن رسميا عن، الهاتف Realme C35، يوم 10 فبراير، بتصميم جيد للغاية، لم يظهر من قبل، في أي هاتف، من الشركة، ومواصفات من، الفئة المتوسطة، تتمثل في، معالج جيد، من ميديا تيك، وكاميرا رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى، مواصفات جيدة، سنتعرف عليها الآن.
سيتم تصميم، الهاتف Realme C35، حول شاشة IPS LCD، حجمها 6.6 بوصة، وجودتها FHD، وسيتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Unisoc T616، كما أنه، سيحتوي على، بطارية بسعة، 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type C.
الإعلانات التشويقية، تؤكد أن، الهاتف القادم، من ريلمي، سيحتوي على، 3 كاميرات خلفية، بمستشعر رئيسي دقته، 50 ميجا بكسل، وتؤكد أيضا، أنه، سيضم ثقبا صغيرا، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل احتواء، الكاميرا الأمامية، التي قد تصل، بدقة 16 ميجا بكسل، والتي قد تدعم، تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى أن، الكاميرات الخلفية، قد تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K.
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