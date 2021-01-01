مواصفاته الرئيسية لهاتف Realme C35 المنتظر



Realme C35 Realme C35

نشرت اليوم، شركة ريلمي، بعض الإعلانات التشويقية، التي تؤكد أن، الشركة الصينية، ستعلن رسميا عن، الهاتف Realme C35، يوم 10 فبراير، بتصميم جيد للغاية، لم يظهر من قبل، في أي هاتف، من الشركة، ومواصفات من، الفئة المتوسطة، تتمثل في، معالج جيد، من ميديا تيك، وكاميرا رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى، مواصفات جيدة، سنتعرف عليها الآن.



سيتم تصميم، الهاتف Realme C35، حول شاشة IPS LCD، حجمها 6.6 بوصة، وجودتها FHD، وسيتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Unisoc T616، كما أنه، سيحتوي على، بطارية بسعة، 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type C.



الإعلانات التشويقية، تؤكد أن، الهاتف القادم، من ريلمي، سيحتوي على، 3 كاميرات خلفية، بمستشعر رئيسي دقته، 50 ميجا بكسل، وتؤكد أيضا، أنه، سيضم ثقبا صغيرا، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل احتواء، الكاميرا الأمامية، التي قد تصل، بدقة 16 ميجا بكسل، والتي قد تدعم، تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بالإضافة إلى أن، الكاميرات الخلفية، قد تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K.

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ووفقا لمنصة، اختبارات الأداء، Geekbench، فالهاتف Realme C35، سيعمل بنظام، Android 11، وبواجهة مستخدم، Realme UI 2.0، وسيتوفر مع، ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، أو 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، وعلاوة على ذلك، فإن الهاتف، سيدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور، على الجانب، وسيدعم أيضا، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، مع دعمه، لفتحة MicroSD مخصصة، من أجل زيادة المساحة التخزينية.وهذا كان كل، ما لدينا بخصوص، مواصفات الهاتف Realme C35، ولن يتوجب علينا، الانتظار كثيرا، لمعرفة سعر الهاتف، وموعد التوافر، حيث سيتم الإعلان، عن هذا الهاتف، بشكل رسمي، يوم 10 فبراير، لا تنسوا العودة إلينا، آنذاك لمعرفة سعر ومواصفات Realme C35.