الإعلان عن الهاتف Vivo NEX 5

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الإعلان عن الهاتف Vivo NEX 5

تستعد شركة فيفو، للإعلان عن، الجيل الجديد، من هواتف NEX، خلال الأيام القادمة، وفي ضوء ذلك، ظهر اليوم، تسريب جديد، لصور الهاتف، Vivo NEX 5، ويكشف عن، موعد الإعلان الرسمي، الذي سيكون، خلال شهر فبراير الجاري، ويكشف أيضا، عن التصميم الأمامي، والخلفي، للهاتف القادم، بالإضافة إلى أن، هناك بعض، التسريبات السابقة، التي تكشف عن، المواصفات الرئيسية، للهاتف القادم.

ووفقا للصورة المسربة، فالهاتف Vivo NEX 5، سيضم شاشة منحنية، من الجانبين، تحتوي على ثقب، كاميرا أمامية، في المنتصف، بدلا من، كاميرا تحت الشاشة، مثل الجيل السابق، Vivo NEX 3، بالإضافة إلى أن، الهاتف سيضم، 4 كاميرات، في الخلف، تم تطويرها، بالتعاون بين، شركتي Vivo، وZeiss، مع العلم بأن، الكاميرا الرئيسية، ستأتي بمستشعر ISOCELL GN1، من سامسونج، وبدقة 50 ميجا بكسل، بجانب فائقة الاتساع، وكاميرا تصوير مقربة، تدعم التقريب البصري 5x، بالإضافة إلى، كاميرا رابعة، قد تكون ماكرو، أو عمق، والكاميرات الخلفية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة تصل إلى، 8K.

وبالعودة إلى، التسريبات السابقة، فسيتم تشغيل، هذا الهاتف، القادم من فيفو، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Snap­drag­on 8 Gen 1، المبني على تقنية، 4 نانومتر، بجانب ذاكرة داخلية، بسعة 256 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، أو 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، وبذلك فإنه، سيعمل بنظام التشغيل، الأحدث من جوجل، Android 12، وبواجهة المستخدم، الأحدث من فيفو.

كما أن، Vivo NEX 5، سيصل مع، شاشة AMOLED ضخمة، بحجم 7 بوصة، وتدعم معدل تحديث يبلغ، 120 هرتز، وسيصل كذلك، مع بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 80 واط، وتدعم الشحن اللاسلكي، بقوة 40، أو 50 واط، بالإضافة إلى أنه، سيحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في الشاشة، ويعمل، بالموجات فوق الصوتية، وحاصل على، شهادة IP68، لمقاومة الماء، والغبار، ويدعم خاصية NFC، ومحرك اهتزاز خطي.

وبالرغم من ذلك، لا توجد أي، أخبار رسمية، من فيفو، بخصوص هذا الهاتف، ولكن لن يتوجب علينا، الانتظار كثيرا، لأن الإعلان الرسمي، سيكون خلال الشهر الجاري، وسنتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Vivo NEX 5.

المصدر: قل ودل

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