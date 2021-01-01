لعبة God of War مع NVIDIA DLSS و NVIDIA Reflex

كما وعدنا، يتضمن برنامج تشغيل NVIDIA GeForce Game Ready اليوم تحسينات اليوم 0 لـ God of War، والتي تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أفضل ألعاب الحركة على الإطلاق، ولا يحصل إلا لاعبو GeForce RTX على دعم يوم الإطلاق لـ NVIDIA DLSS و NVIDIA Reflex.
تقنيات NVIDIA DLSS و Reflex يقدمان تجربة لعب God of War الحاسمة للكمبيوتر الشخصي
لعبة God of War هي أحدث لعبة يتم اطلاقها باستخدام تقنيات NVIDIA RTX ، ويتم دعم كل من NVIDIA DLSS و NVIDIA Reflex عند الإطلاق.
اداء لعبة God of War
عزز الأداء في لعبة God of War بنسبة تصل إلى 45? مع NVIDIA DLSS
مدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجات Tensor Core المخصصة الموجودة حصريًا في وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX، تعمل DLSS على تسريع معدلات الإطارات في God of War مع الحفاظ على التفاصيل الرسومية المذهلة للألعاب لتوفير جودة صورة مماثلة للدقة الأصلية.
عند التمكين، يتم تعزيز الأداء بنسبة تصل إلى 45? بدقة 4K، مما يسمح للاعبين بلعب God of War برسومات مذهلة ومعدلات إطارات أعلى وجودة صورة لا مثيل لها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!