لعبة God of War مع NVIDIA DLSS و NVIDIA Reflex

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God of War

كما وعدنا، يتضمن برنامج تشغيل NVIDIA GeForce Game Ready اليوم تحسينات اليوم 0 لـ God of War، والتي تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أفضل ألعاب الحركة على الإطلاق، ولا يحصل إلا لاعبو GeForce RTX على دعم يوم الإطلاق لـ NVIDIA DLSS و NVIDIA Reflex.

تقنيات NVIDIA DLSS و Reflex يقدمان تجربة لعب God of War الحاسمة للكمبيوتر الشخصي
لعبة God of War هي أحدث لعبة يتم اطلاقها باستخدام تقنيات NVIDIA RTX ، ويتم دعم كل من NVIDIA DLSS و NVIDIA Reflex عند الإطلاق.

اداء لعبة God of War
عزز الأداء في لعبة God of War بنسبة تصل إلى 45? مع NVIDIA DLSS
مدعومًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجات Tensor Core المخصصة الموجودة حصريًا في وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX، تعمل DLSS على تسريع معدلات الإطارات في God of War مع الحفاظ على التفاصيل الرسومية المذهلة للألعاب لتوفير جودة صورة مماثلة للدقة الأصلية.
عند التمكين، يتم تعزيز الأداء بنسبة تصل إلى 45? بدقة 4K، مما يسمح للاعبين بلعب God of War برسومات مذهلة ومعدلات إطارات أعلى وجودة صورة لا مثيل لها.

لعبة God of War أكثر استجابة بنسبة 22? مع NVIDIA Reflex
الألعاب المتجاوبة تكون غامرة بدرجة أكبر وأقل إحباطًا، وتمكن اللاعبين من أن يكونوا أكثر دقة في مدخلاتهم. تعتبر الحركة السريعة المذهلة للعبة God of War عاملاً أساسيًا للتغلب على أصعب تحديات اللعبة. إذا كان وقت استجابة نظام الحاسوب الشخصي مرتفعًا، فإن اللعب يكون بطيئًا وعناصر التحكم لا تستجيب. و القفزات الصعبة تكون خاطئة وتبدو التجربة بطيئة.

يمكن لـ NVIDIA Reflex تقليل وقت استجابة النظام بسرعة وسهولة بنسبة تصل إلى 22? لسلسلة GeForce 900 ووحدات معالجة الرسومات الأحدث، مما يجعل اللعب سريعًا وأكثر استجابة مع المراوغات الأكثر إحكامًا.

المصدر: بوابه التكنولوجيا

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