

التفاصيل الكاملة لهاتف Gionee G13 Pro التفاصيل الكاملة لهاتف Gionee G13 Pro

أعلنت شركة جيوني ‏ الصينية فى وقت سابق من الأسبوع الجاري عن هاتف جديد وغريب مستوحي بشكل كبير من تصميم أحدث هواتف شركة ابل الأمريكية iPhone 13 حيث يأتي بكاميرات امامية بنوتش مشابه لهاتف الأيفون، ايضا يأتي تصميم وحواف الهاتف بشكل مماثل تماماً كما يأتي الهاتف بأسم Gionee G13 Pro والذي أطلق عليه الكثيرون علي الأنترنت لقب ايفون الغلابه حيث أنه يأتي بتصميم قريب للغاية من أحدث هواتف ايفون كما ذكرنا ولكن هذه المرة يأتي بسعر رخيص جدا ومواصفات ضمن فئة الهواتف الأقتصادية.



اما حول عتاد هاتف Gionee G13 Pro فيأتي بشاشة LCD بقياس 6.26 بوصة وبدقة FHD وبها كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل الي جانبها أنها تعمل ايضا لفتح قفل الهاتف حيث انه غير مزود بمستشعر بصمة كما يأتي بكاميرات خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، والهاتف مزود بمعالج Unisoc Tiger T310 بتقنية 12 نانوميتر مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجارام وسعة تخزين 32 / 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1 ويعمل بنظام تشغيل HarmonyOS من هواوي، اما عن البطارية فتأتي سعة 3500 مللي أمبير وتشحن بمنفذ USB Type-C 2.0.



المواصفات الكاملة للهاتف الذكي Gionee G13 Pro

شاشة من نوع LCD بقياس 6.26 بوصة وبدقة FHD بأبعاد 19:9 .

أبعاد الهاتف 158 × 76 × 9.2 ملم ويزن 195 جرام.

معالج رباعي النواة من نوع Unisoc Tiger T310 بتقنية 12 نانوميتر مع معالج رسوميات PowerVR GE8300.

ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجارام مع ذاكرة تخزين 32 / 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1.

نظام تشغيل HarmonyOS من هواوي.

كاميرا خلفية ثنائية الأساسية بدقة 32 ميجابكسل (wide) عريضة PDAF مع كاميرا ميكرو بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED وتصوير فيديوهات بدقة 1080p.

كاميرا امامية بدقة 5 ميجابكسل.

الهاتف يدعم اتصالات 4G / 3G وبلوتوث مع منفذ توصيل USB Type-C 2.0.

بطارية بسعة 3500 مللي أمبير غير قابله للإزالة.

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ومن الجدير بالذكر ان هاتف جيوني G13 Pro قادم بأربعة ألوان وهما الأزرق والذهبي والأرجواني والأسود ويبدأ تسعير الهاتف بسعر 529 يوان صيني بما يعادل 83 دولار تقريباً لإصدار 4 جيجارام مع سعة 32 جيجابايت، وبسعر 699 يوان صيني بما يعادل 110 دولار لإصدار 4 جيجارام مع سعة 128 جيجابايت والهاتف متاح للبيع عبر متجر JD.com الصيني وليس هناك اي تفاصيل او معلومات حول طرح الهاتف بشكل رسمي بالأسواق العربية حتي الأن ولكن قد يكون البعض بشراء الهاتف عبر شبكة الأنترنت من المتاجر الصينية الشهيرة.