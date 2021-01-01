الخيال العلمي يتحول إلى حقيقه بأول سيارة طائرة في العالم تحصل علي تصريح للطيران



سيارة طائرة سيارة طائرة

في خبر سار ومفاجئ للجميع أخيراً يتحول الخيال العلمي الي واقع حقيقي حيث أجتازت السيارة المتحوله أختبارات الطيران في سلوفاكيا حصلت سيارة AirCar المتحوله والتي يمكنها التحول من سيارة الي طائرة صغيرة علي شهادة الطيران من قبل هيئة النقل السلوفاكية حيث صرحت شركة Klein Vision الداعمه لمشروع السيارة ذات الوضع المزدوج أن سيارة AirCar قامت بإكمال 70 ساعة من اختبارات الطيران الصارمة كما ذكرت أن السيارة قامت بأكثر من 200 إقلاع وهبوط ضمن الرحلات التجربيبية جميعها متوافقة مع معايير الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، كما ذكرت الشركة نصياً "تضمنت اختبارات الطيران الصعبة النطاق الكامل لمناورات الطيران والأداء وأظهرت ثباتًا مذهلاً وثابتًا ديناميكيًا في وضع الطائرة".



وتأمل شركة Klein Vision بأن تبدأ في توفير سيارة AirCar تجارياً خلال الأشهر 12 المقبله كما ذكر أن رخصة الطيار مطلوبه بالضرورة لقيادة السيارة المتحول وذلك وفق تصريحاتها لشبكة CNN ومن الجدير بالذكر أن الفريق المخصص لتطوير السيارة والمكون من ثمانية متخصصين سجل أكثر من 100,000 ساعة للعمل علي تحويل مفاهيم التصميم إلى نماذج رياضية أدت إلى إنتاج النموذج الأولي، كما صرح Anton Zajac الشريك المؤسس لشركة Klein Vision في بيان صحفي لشبكة CNN أن السيارة مزودة بمحرك BMW سعة 1.6 لتر ويمكن للسيارة العمل بالوقود العادي والمتوافر في محطات الوقود المنتشره في البلاد كما أضاف ايضا أن السيارة يمكن أن تطير على ارتفاع يصل إلى 18 ألف قدم كحد أقصى.



ومن الجدير بالذكر أن السيارة فى يونيو الماضي قامت بنجاح بأتمام رحلة تجريبية مدتها 35 دقيقة بين مطار نيترا ومطار العاصمة براتيسلافا في سلوفاكيا وبعد هبوط تحولت الطائرة الصغيرة إلى سيارة وواصلت طريقها إلى وسط المدينة في سلوفاكيا، وذكر الطيار Stefan Klein وهو نفسه مخترع السيارة وقائد فريق التطوير أن الشهادة التي حصلت عليها AirCar تفتح الباب أمام الإنتاج الضخم للسيارات الطائرة بالكفاءة العالية، كما صرح Kyriakos Kourousis رئيس مجموعة اختصاصيي صيانة الطائرات وصلاحية الطيران التابعة للجمعية الملكية للطيران لشبكة CNN أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد أنواع مماثلة من المركبات" كما أنه فى حال تقديم دراسة جدوي قوية من الشركة الحاصله علي الشهادة سوف يُمكنها ذلك من بدأ توفير المنتج للأسواق وهو الأمر الذي سيحقق الكثير من الفرص الجديدة للتوظيف ولتطوير تقنيات جديدة ايضاً.

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والأمر الذي قد يعد صادم ومفاجئ للبعض أن هذه ليست السيارة الأولي التي يمكنها الطيران، حيث قامت شركة PAL-V الهولندية بتطوير طائرتها PAL-V Liberty وهي طائرة عمودية تعمل كمركبة على الطرق وقد تم منح السيارة الشهادة من قبل EASA ايضاً لكنها لم تكمل بعد مرحلة "إثبات الامتثال" النهائية وذلك وفقًا لموقع الشركة الهولندي على الإنترنت، كما حصلت شركة Terrafugia والتي مقرها الولايات المتحدة على شهادة صلاحية الطائرات للطيران الخاص بالطائرات الرياضية الخفيفة من FAA لمركبتها الانتقالية والتي تتيح للمستخدمين القيادة والطيران وذلك وفقًا لبيان صحفي في يناير 2021 الماضي، وأضاف Kyriakos أن مركبات مثل AirCar يمكن أن تحل محل طائرات الهليكوبتر في يوماً من الأيام، ونعتقد أننا سوف نرى سيارات كهربائية كاملة أو على الأقل سيارات هجينة من هذا النوع في المستقبل قريباً وسوف نحرص دوماً علي أطلاعكم علي كافة التفاصيل أولاً بأول.