لتقوية اشارة الواي فاي .أفضل الاماكن لوضع الراوتر في المنزل



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يواجه المستخدمون بشكل كبير حالات بطء في شبكة الانترنت واحيانا تنقطع اشارة الواي فاي والانترنت بشكل مفاجئ ودن سبب واضح سواء كنت في العمل او في المنزل ولذلك يبحث الكثير من المستخدمون عن الاسباب التي تؤدي الى ضعف اشارة الواي فاي وتوقفها في الكثير من الاحيان ومن هذه الاسباب هو أن تكون هناك بعض العوائق التي تقف في طريق الاشارة وتمنعها من الوصول بشكل سليم الى الأجهزة مما ينتج عنه بطئ في تحميل الانترنت والدخول الى المواقع وبعضها يكون بسبب سوء التغطية بالمكان المحيط وغيرها ولذلك سوف نتحدث اليوم عن كيفية تقوية إشارة الراوتر وجعل الواي فاي أسرع ومعالجة كافة المشاكل التي تواجه شبكة الواي فاي من الوصول الى الأجهزة بالاضافة الى حل مشاكل اعاقة اشارة الواي فاي من خلال العوازل والعوائق الموجوده في المنزل او المكتب بالعمل ومن الجدير بالذكر ان هناك الكثير من الاسباب التي تؤدي الى ضعف شبكة الانترنت او اعاقة وصول اشارة الواي فاي للأجهزة أهمها هو عدم وجود تهوية جيدة في المكان الذي يتواجد فيه الراوتر والتي سوف نتحدث عنها اليوم.



كيفية تقوية إشارة الراوتر وجعل الواي فاي أسرع :

1. يجب على المستخدم مراعاة وضع جهاز الراوتر في مكان مرتفع وذو تهوية جيدة والأفضل وضعه في مكان مفتوح داخل المنزل ومكان به تغطية مناسبة بحيث يصل له الهواء بشكل جيد كما يجب مراعاة عدم وضع جهاز الراوتر في مكان به جدران كثيرة او وضعه في مكان مغلق وغير جيد التهوية حتى يقوم الراوتر بتوزيع اشارة الواي فاي بشكل جيد ومتساوي لجميع أجهزة المنزل وتقليل احتمالية تباطؤ الشبكة او ضعف الاشارة حيث أن أشارات الواي فاي يمكنها العمل بشكل اسرع والوصول الى العديد من الاجهزة في حالة لم يوجد اي عازل يعيق من حركتها ووصولها للاجهزة خاصة في حال وضع اجهزة الراواتر في اماكن مرتفعه هذا الامر يسرع من وصول الاشارات كما انه يعد صديق للبيئة من حيث منع وصول تلك الاشارات الى الانسان واحتمالية تأثيرها بشكل سلبي على الاشخاص.



2. الامر الثاني الذي يجب مراعاته للحصول على أشارة واي فاي سريعة وقوية هو انه يجب على المستخدم وضع جهاز الراواتر في مكان قريب من الأجهزة المستخدمة للأتصال بشبكة الانترنت فقط وبالتالي يجب عدم وضع جهاز الراوتر في مكان مغلق وبه العديد من الأجهزة المتصلة بشبكة الانترنت دون استخدامها لان الاشارة في ذلك الوقت وفي كثير من الاحيان تتداخل مع بعضها البعض مما يعمل على أعاقة وصولها بشكل اسرع للجهاز المراد استخدامه للأتصال بشبكة الانترنت .

قد يعجبك أيضا...

3. وفي حالة كان لديك الكثير من الأجهزة الالكترونية والكهربية الاخرى والتي تعتمد في استخدامها على اشارات الهواء يجب عليك نقلها في مكان اخر بعيد ومنفصل عن المكان الذي يوجد فيه جهاز الراوتر لأن تلك الاجهزة سوف تؤثر بالسلب على وصول اشارات الواي فاي لجهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي المتصل بالانترنت ومن تلك الاجهزة التي يفضل فصلها او وضعها في مكان بعيد عن جهاز الراوتر هو جهاز التلفاز، كما يجب ان نراعي تهيئة المكان لجهاز الراوتر من حيث التهوية الجيدة وازالة كافة العوازل او الجدران التي تعيق وصول الاشارة للجهاز وكذلك العوازل المعدنية الاخرى والتي قد تتواجد في الغرفة مثل الالواح الخشبية والمرايا.4. يجب على المستخدم توجيه الراوتر بشكل صحيح للحصول على أفضل تغطية في المكان حيث انه في حالة تم توجيه الراوتر بشكل سليم تسير الاشارات بشكل اسرع للأجهزة التي تتصل بشبكة الانترنت خاصة في أجهزة الرواتر التي تمتلك هوائيات وبالتالي فإن تلك الهوائيات تعمل على توجيه ارسال الاشارات في مسارها الصحيح وافضل توجيه لتلك الهوائيات هو تثبيتها في عدة اتجاهات مختلفة وليس في اتجاه واحد للحصول على افضل واسرع اداء، على سبيل المثال قم بوضع احد تلك الهوائيات بشكل متعامد مع الهوائي المقابل له وليس بشكل متوازي.5. يمكنك اكتشاف أفضل الاماكن التي يمكنها إرسال اشارات الواي فاي بشكل أسرع ودون مواجهة بطء أو مشاكل في الحصول على شبكة انترنت قوية وذلك من خلال احد التطبيقات المخصصة في هذا الامر والتي توضح للشخص أفضل الاماكن في منزله والتي يمكنها أستقبال أقوى أشارة لشبكة الواى فاى من جهاز الراوتر واحد وتلك التطبيقات تعرف بأسم wi-fi heat mapping حيث يسمح لك هذا التطبيق بوضع خطة جيدة لتوجيه الراوتر في مساره الصحيح داخل منزلك او عملك وبالتالي عند تشغيل هذا التطبيق يمكنه ان يساعدك في تصحيح مكان جهاز لمكان لديه تغطية جيدة لاستقبال الاشارات سريعا والحصول على أقوى شبكة واي فاي والوصول الى كافة ارجاء المنزل أو المكتب الذي تتصل فيه بشبكة الانترنت.6. يجب على المستخدم مراعاة نوع جهاز الراوتر الذي يستعمله في استقبال شبكة الانترنت بحيث يلزم عليه اختيار احد الانواع الجيدة في بث الاشارات على نطاق واسع وغير محدود وضيق كما يفترض ان يقوم المستخدم ببث اشارات شبكة الواى فاى فقط لعدد محدد من الأجهزة وهى الأجهزة التي يستخدمها فقط دون غيرها وهذا الامر يتم من خلال اعدادات الراوتر ومنح اذن الدخول لشبكة الواى فاى لبعض الاجهزة التي يحددها المستخدم لنفسه وبالتالي يمنع عليه ترك شبكة الواى مفتوحة للجميع حيث يتمكن اي جهاز واي شخص اخر بالاتصال بها وقتما يشاء وغالبا يتم هذا الامر من خلال اعداد كلمة سر لشبكة الواى فاى الخاصة بك وايضا لجهاز الراوتر والافضل تغيير اعدادات امان الراوتر من اعداد wep الى اعداد wpa/wpa2.ثم يفضل استخدام مكرر اشارة الواى فاى الالكتروني او الربيتر او موسع شبكة الواى فاى الذي يعمل على بث اشارة الواى فاي للكثير من الاماكن البعيدة عن جهاز الراوتر حيث يمكنك الحصول على هذا الجهاز وتوصيله بجهاز الراوتر لتوسيع نطاق شبكة الواى فاى والحصول على اشارة انترنت قوية دون بطء او توقف.