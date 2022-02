اسعار اللاب توب فى السوق المصري لعام 2022

اسعار اللاب توب اسعار اللاب توب

هل فكرت يوماً كيف أقوم بشراء اللاب توب المناسب وما هى افضل المواصفات مقابل السعر ، اي كانت الإجابة فسوف نوفر لك اليوم أحدث اسعار اللاب توب فى مصر 2022 حيث نستعرض لكم أهم وأبرز المواصفات من كافة ماركات فى اكبر تجمع لأسعار اللاب توب المتاحه فى مصر مع سعر الإصدارت المختلفة منها التي بلغت اكثر من 100 جهاز حتي الان ، ومن الجدير بالذكر ان المنافسه فى أسواق اللاب توب فى مصر والوطن العربي أصبحت قوية وبين العديد من الماركات القوية مثلا أجهزة لاب توب Dell و ايضا أجهزة العملاقة الأمريكية هوليت باكارد المعروفه بأسم Hp ولا ننسي ايضا ان من ضمن أقوي المنافسين هي شركة لينوفو الصينية والتي تقدم العديد من الفئة المختلفه للتناسب مع كافة المستخدمين وغيرها من الماركات المعروفة ونحن فى هذا المقال على يقين من أننا سنرشح لك أفضل اسعار جهاز لاب توب مناسب لك ضمن العديد من الفئات المختلفة والمناسبه لك حيث نقدم أكثر الأجهزة إثارة من حيث الأسعار والمواصفات علي الترتيب ولمعرفة المزيد من التفاصيل فتابع معنا.



اسعار اللاب توب Dell فى مصر 2022



لاب توب من شركة ديل

1- لاب توب Dell inspiron 3000- بسعر يبدأ من 4.799 جنيه مصري.- شاشة : 11.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 366 × 768 بكسل ‎HD تدعم اللمس.- معالج : AMD A9-9420e.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2400 ميجا هرتز.- كرت شاشة : AMD Radeon R5 Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 64 جيجابايت eMMC.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.2- لاب توب Dell inspiron 3501- بسعر يبدأ من 8.599 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 366 × 768 بكسل ‎HD .- معالج : Intel® Core I3-1005G1.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 ميجا هرتز.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت 5400 لفة فى الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 42 وات.3- لاب توب Dell inspiron 7405- بسعر يبدأ من 12.999 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎HD تدعم اللمس.- معالج : AMD Ryzen™ 5 4500U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : AMD Radeon مدمج.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت SSD M.2 فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.4- لاب توب Dell inspiron 5410- بسعر يبدأ من 17.499 جنيه مصري.- شاشة : 14.1 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD تدعم اللمس.- معالج : Intel® Core I5-1135G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : Intel® Iris® X? Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت SSD M.2 NVMe فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.4- لاب توب Dell inspiron 5406- بسعر يبدأ من 17.999 جنيه مصري.- شاشة : 14.1 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD تدعم اللمس.- معالج : Intel® Core I5-1135G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : Intel® Iris® X? Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت SSD M.2 NVMe فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.5- لاب توب Dell inspiron 3593- بسعر يبدأ من 18.399 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core I7-1065G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : كرت Nvidia GeForce MX230 بسعة 4 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت 5400 لفة فى الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.5- لاب توب Dell inspiron 3593- بسعر يبدأ من 18.399 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core I7-1065G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : كرت Nvidia GeForce MX230 بسعة 4 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت 5400 لفة فى الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.6- لاب توب Dell inspiron 3593- بسعر يبدأ من 18.399 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core I7-1065G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : Nvidia GeForce MX230 بسعة 4 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت 5400 لفة فى الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.7- لاب توب Dell G15 5510 Core I5-10200H- بسعر يبدأ من 14.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core I5-10200H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت SSD M.2 NVMe فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 56 وات.8- لاب توب Dell G5 15 5505- بسعر يبدأ من 15.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD.- معالج : AMD Ryzen™ 5-4600H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Amd Radeon™ RX 5600M بسعة 6 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت SSD M.2 NVMe فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.9- لاب توب Dell G15 5510 Core I5-10500H- بسعر يبدأ من 16.299 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core I5-10500H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت SSD M.2 NVMe فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 56 وات.10- لاب توب Dell Inspiron G15 5510- بسعر يبدأ من 21.999 ~ 22.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core I7-10870H.- الذاكرة العشوائية : 8 / 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : Nvidia GeForce RTX 3050 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت SSD M.2 NVMe فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 56 وات.11- لاب توب Dell G3 3500- بسعر يبدأ من 16.499 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core I5-10300H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت SSD M.2 NVMe فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 56 وات.12- لاب توب Dell G15 5511- بسعر يبدأ من 23.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core I7-11800H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : Nvidia GeForce RTX 3050 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت SSD M.2 NVMe فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 6 خلايا 86 وات.13- لاب توب Dell G15 5511- بسعر يبدأ من 25.499 ~ 27.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core I7-11800H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : Nvidia GeForce RTX 3060 بسعة 6 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت / 1 تيرابايت SSD M.2 NVMe فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 6 خلايا 86 وات.14- لاب توب Dell Alienware M15- بسعر يبدأ من 53.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core I7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER بسعة 8 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت SSD M.2 NVMe فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 6 خلايا 86 وات.18- لاب توب Dell XPS 13 7390- بسعر يبدأ من 27.499 جنيه مصري.- شاشة : 13.3 بوصة 4K Ultra HD بدقة 3840 × 2160 بكسل UHD تدعم اللمس.- معالج : Intel® Core I7-10710u.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت LPDDR3.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت SSD M.2 NVMe فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 4 خلايا.19- لاب توب Dell XPS 13 9310- بسعر يبدأ من 38.999 جنيه مصري.- شاشة : 13.4 بوصة بدقة 3840 × 2400 بكسل UHD+ تدعم اللمس.- معالج : Intel® Core I7-1185G7.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت LPDDR4x.- كرت شاشة : Intel® Iris® X Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرابايت SSD M.2 NVMe فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 4 خلايا.20- لاب توب Dell XPS 15 9510- بسعر يبدأ من 57.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة 4K Ultra HD بدقة 1920 × 1200 بكسل FHD+.- معالج : Intel® Core I9-11900H.- الذاكرة العشوائية : 32 جيجا بايت LPDDR4x.- كرت شاشة : Nvidia GeForce RTX 3050 Ti بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرابايت SSD M.2 NVMe فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 6 خلايا.21- لاب توب Dell Latitude 3410- بسعر يبدأ من 12.799 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core I7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Intel® UHD Graphics 600 مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت 5400 لفة فى الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.22- لاب توب Dell Latitude 3510- بسعر يبدأ من 11.499 ~ 12.999 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080‏ بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core I5-10210U.- الذاكرة العشوائية : 4 / 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® MX230 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت 5400 لفة فى الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.23- لاب توب Dell Latitude 3420- بسعر يبدأ من 12.999 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل ‎HD.- معالج : Intel® Core I5-1135G7.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® MX450 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت 5400 لفة فى الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.24- لاب توب Dell Latitude 3520- بسعر يبدأ من 16.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل ‎HD.- معالج : Intel® Core I7-1165G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® MX450 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت 5400 لفة فى الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.اسعار اللاب توب Hp فى مصر 2022لاب توب من شركة اتش بي1- لاب توب Hp Pavilion 15-dk1026ne- بسعر يبدأ من 15.000 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-10300H‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2933 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت + 128 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.2- لاب توب Hp Pavilion x360 14-dw1010wm- بسعر يبدأ من 15.500 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-1135G7 ‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : Intel® Iris® X? Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 43 وات.3- لاب توب Hp Pavilion 15-dk1056wm- بسعر يبدأ من 15.666 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-10300H‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2933 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.4- لاب توب Hp Pavilion x360 14-dw1023dx- بسعر يبدأ من 16.000 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel Core i5-1135G7‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : Intel® Iris® X? Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.5- لاب توب Hp Pavilion 16-a0028ne- بسعر يبدأ من 16.000 جنيه مصري.- شاشة : 16.1 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel Core I5-10300H‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2933 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.6- لاب توب Hp Pavilion 15-dk1043nia- بسعر يبدأ من 16.000 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel Core I5-10300H‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2933 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت + 128 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.7- لاب توب Hp Pavilion 16-a0024ne- بسعر يبدأ من 16.300 جنيه مصري.- شاشة : 16.1 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel Core I5-10300H‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2933 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.8- لاب توب Hp Pavilion 15-ec1005ne- بسعر يبدأ من 17.950 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : AMD Ryzen™ 7 4800H‏.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti with Max-Q بسعة 6 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.9- لاب توب Hp Pavilion 15-ec1007ne- بسعر يبدأ من 18.500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : AMD Ryzen™ 7 4800H‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce GTX 1650Ti بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.10- لاب توب Hp Pavilion 15-ec1011nia- بسعر يبدأ من 18.800 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : AMD Ryzen™ 7 4800H‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce GTX 1650Ti بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.11- لاب توب Hp Pavilion 14-dv0026n- بسعر يبدأ من 19.450 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel Core I7-1165G7‏‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX130 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.12- لاب توب Hp Pavilion 16-a0031ne- بسعر يبدأ من 19.500 جنيه مصري.- شاشة : 16.1 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel Core I7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2933 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 7200 لفة في الدقيقة + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.13- لاب توب Hp Pavilion 15-dk1030nia- بسعر يبدأ من 20.000 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel Core I7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2933 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 7200 لفة في الدقيقة + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.14- لاب توب Hp Pavilion 15-ec1009nia- بسعر يبدأ من 22.500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : AMD Ryzen™ 7 4800H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2933 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti بسعة 6 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 7200 لفة في الدقيقة + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.15- لاب توب HP Notebook 15-da3002ne- بسعر يبدأ من 6500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i3-1005G1‏.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : Intel HD Graphics 620.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.16- لاب توب HP 250 G7- بسعر يبدأ من 6666 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i3-1005G1‏.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : Intel HD Graphics 620.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.17- لاب توب HP Notebook 15-db1033ne- بسعر يبدأ من 7400 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : AMD Athlon™ 300U‏.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2400 جيجا هرتز.- كرت شاشة : AMD RADEON مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.18- لاب توب HP 250 G8- بسعر يبدأ من 7500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel Core i3-1005G1‏.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.19- لاب توب HP Notebook 15-dw3048ne- بسعر يبدأ من 7600 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel Core i3-1115G4‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.20- لاب توب HP 245 G7- بسعر يبدأ من 8000 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : AMD R5 3500‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : AMD Radeon مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.21- لاب توب HP Notebook 15-da3003ne- بسعر يبدأ من 8500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة FHD SVA WLED-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل مضاد للتوهج بمعدل 120 هرتز.- معالج : Intel® Core™ i3-1005G1‏.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics 620.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.22- لاب توب HP Notebook 15-dw2000ne- بسعر يبدأ من 8700 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i3-1005G1‏.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX130 بسعة 2 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.23- لاب توب HP 255 G7- بسعر يبدأ من 9500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : AMD Ryzen 5 3500U‏.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2400 جيجا هرتز.- كرت شاشة : AMD Radeon 8 بسعة 2 جيجارام.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.24- لاب توب HP Notebook 15-da3001ny- بسعر يبدأ من 9777 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel Core i5-1035G1‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.25- لاب توب HP 15-DY2044NR- بسعر يبدأ من 9999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i3-1115G4‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.26- لاب توب HP 250 G7- بسعر يبدأ من 9999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i5-1035G1‏.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.27- لاب توب HP Notebook 15-da2365ne- بسعر يبدأ من 10.000 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i3-10110U.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : Intel HD Graphics 620.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.28- لاب توب HP 250 G7- بسعر يبدأ من 10.400 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel Core i5-10210U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.26- لاب توب HP Notebook 15-dw3046ne- بسعر يبدأ من 10.650 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i5-1135G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX350 بسعة 2 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.27- لاب توب HP Notebook 15-dy1076nr- بسعر يبدأ من 11.000 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i5-1035G1.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.28- لاب توب HP Notebook 15-dw3021nia- بسعر يبدأ من 11.000 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i5-1135G7.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX350 بسعة 2 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.29- لاب توب HP Notebook 15-dw3014ne- بسعر يبدأ من 11.500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة FHD WLED-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i5-1135G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX350 بسعة 2 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.30- لاب توب HP 250 G7- بسعر يبدأ من 12.200 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel Core i7-1065g7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : Intel Iris Plus Graphics.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.31- لاب توب HP Notebook 15-dw3012ne- بسعر يبدأ من 12.700 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة FHD WLED-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i5-1135G7.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX350 بسعة 2 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.32- لاب توب HP Notebook 15-da2005ne- بسعر يبدأ من 13.400 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX130 بسعة 4 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.33- لاب توب HP Notebook 15-da2211nia- بسعر يبدأ من 13.500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة FHD WLED-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX130 بسعة 4 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.34- لاب توب HP Notebook 15-da2329ne- بسعر يبدأ من 13.800 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة FHD WLED-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX130 بسعة 4 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 2 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.35- لاب توب HP Notebook 15-da2225nia- بسعر يبدأ من 13.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة FHD WLED-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX130 بسعة 4 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 2 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.36- لاب توب HP Notebook 15-da2374ne- بسعر يبدأ من 13.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i5-10210U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX130 بسعة 4 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.37- لاب توب HP Notebook 15-dw3009nia- بسعر يبدأ من 14.200 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة FHD WLED-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i7-1165G7.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX450 بسعة 4 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.38- لاب توب HP Notebook 15-da2396ne- بسعر يبدأ من 14.500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة HD SVA WLED-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX130 بسعة 4 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرابايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة + 128 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 41 وات.39- لاب توب Hp Omen 15-dh1070wm- بسعر يبدأ من 18.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة 144 هرتز IPS بإضاءة LED‏ خلفية ، مضادة للوهج micro-edge بدقة 1920 × 1080 بكسل FHD.- معالج : Intel® Core™ I7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا رام DDR4 بسرعة 2933 ميجا هرتز.- كرت شاشة : Nvidia GeForce GTX 1660Ti بسعة 6 جيجا رام GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرابايت بمعدل دوارن 7200 لفة في الدقيقة + 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 6 خلايا 69 وات.40- لاب توب Hp Omen 15-en0013dx- بسعر يبدأ من 20.500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة 144 هرتز IPS بإضاءة LED‏ خلفية ، مضادة للوهج micro-edge بدقة 1920 × 1080 بكسل FHD.- معالج : AMD Ryzen 7-4800H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا رام DDR4 بسرعة 3200 ميجا هرتز.- كرت شاشة : Nvidia GeForce GTX 1660Ti بسعة 6 جيجا رام GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 6 خلايا 70.9 وات.41- لاب توب Hp Omen 15t-dh1040nia- بسعر يبدأ من 23.500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة 144 هرتز IPS بإضاءة LED‏ خلفية ، مضادة للوهج micro-edge بدقة 1920 × 1080 بكسل FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا رام DDR4 بسرعة 2933 ميجا هرتز.- كرت شاشة : Nvidia GeForce GTX 1660Ti بسعة 6 جيجا رام GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرابايت بمعدل دوارن 7200 لفة في الدقيقة + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 6 خلايا 69 وات.42- لاب توب Hp Omen 15t-dh1033nia- بسعر يبدأ من 25.000 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة 144 هرتز IPS بإضاءة LED‏ خلفية ، مضادة للوهج micro-edge بدقة 1920 × 1080 بكسل FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا رام DDR4 بسرعة 2933 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 بسعة 6 جيجا رام GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرابايت بمعدل دوارن 7200 لفة في الدقيقة + 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 6 خلايا 69 وات.43- لاب توب Hp Omen 15t-ek1013dx- بسعر يبدأ من 32.000 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة 144 هرتز IPS بإضاءة LED‏ خلفية ، مضادة للوهج micro-edge بدقة 1920 × 1080 بكسل FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا رام DDR4 بسرعة 2933 ميجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® RTX 3070 بسعة 8 جيجا رام GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 6 خلايا 70.9 وات.44- لاب توب Hp ENVY x360 13m-BD0033DX- بسعر يبدأ من 20.000 جنيه مصري.- شاشة : 13.3 بوصة IPS micro-edge WLED-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ، 400 nits و 72% NTSC.- معالج : Intel Core I7-1165G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز- كرت شاشة : Intel® Iris® Xe Graphics مدمج .- هارد ديسك SSD بسعة : 512 جيجا بايت PCIe® NVMe™ M.2 .- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 51 وات.45- لاب توب Hp ENVY x360 13m-bd0023dx- بسعر يبدأ من 20.300 جنيه مصري.- شاشة : 13.3 بوصة IPS micro-edge WLED-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ، 400 nits و 72% NTSC.- معالج : Intel Core I7-1165G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز- كرت شاشة : Intel® Iris® Xe Graphics مدمج .- هارد ديسك SSD بسعة : 512 جيجا بايت PCIe® NVMe™ M.2 .- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 51 وات.46- لاب توب Hp ENVY x360 13m-bd0023dx- بسعر يبدأ من 20.300 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS micro-edge WLED-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ، 400 nits و 72% NTSC.- معالج : Intel Core I7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX330 سعة 4 جيجا رام GDDR5.- هارد ديسك SSD بسعة : 512 جيجا بايت PCIe® NVMe™ M.2 .- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 51 وات.47- لاب توب HP Spectre x360 15-EB1043DX- بسعر يبدأ من 30000 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة 4K UHD, IPS micro-edge WLED-backlit بدقة ‎3840 × 2160 بكسل تدعم اللمس المتعدد مع طبقة حماية من زجاج Corning® Gorilla® Glass NBT.- معالج : Intel Core i7-1165G7.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : Intel Iris Graphics.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجا بايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 6 خلايا 72.9 وات.48- لاب توب HP Spectre X360 15t-G7014689- بسعر يبدأ من 32000 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة 4K UHD, IPS micro-edge WLED-backlit بدقة ‎3840 × 2160 بكسل تدعم اللمس المتعدد.- معالج : Intel Core i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX330 سعة 4 جيجا رام GDDR5 .- هارد ديسك بسعة : 512 جيجا بايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 6 خلايا 72.9 وات.49- لاب توب HP ProBook 450 G7- بسعر يبدأ من 12.900 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة FHD IPS eDP anti-glare بدقة 1920 × 1080 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel Core i5-10210U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX130 بسعة 2 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.50- لاب توب HP ProBook 450 G8- بسعر يبدأ من 14.500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة FHD IPS eDP anti-glare بدقة 1920 × 1080 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i7-1165G7 .- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX450 بسعة 2 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجا بايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.51- لاب توب HP ProBook 450 G8- بسعر يبدأ من 14.600 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة FHD IPS eDP anti-glare بدقة 1920 × 1080 بكسل مضاد للتوهج.- معالج : Intel® Core™ i5-1135G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2666 جيجا هرتز.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX450 بسعة 2 جيجارام DDR5.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجا بايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.اسعار اللاب توب Lenovo فى مصر 2022لاب توب من شركة لينوفو1- لاب توب Lenovo IdeaPad 3 15IML05- بسعر يبدأ من 7.300 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i3-1005G1.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Intel HD Graphics 620 مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم بوليمر35Wh .2- لاب توب Lenovo IdeaPad S145 15IWL- بسعر يبدأ من 7.415 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل ‎HD.- معالج : Intel® Core™ i3-1005G1.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم بوليمر30Wh .3- لاب توب Lenovo IdeaPad 3 15IML05- بسعر يبدأ من 8.300 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i3-1005G1.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX130 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم بوليمر35Wh .4- لاب توب Lenovo IdeaPad 3 15IML05- بسعر يبدأ من 8.500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i3-1005G1.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم بوليمر35Wh .5- لاب توب Lenovo IdeaPad 3 15IML05- بسعر يبدأ من 8.700 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i3-10110U.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX130 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم بوليمر35Wh .6- لاب توب Lenovo IdeaPad L3 15IML05- بسعر يبدأ من 10.350 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-10210U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX130 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 36 وات.7- لاب توب Lenovo IdeaPad 3- بسعر يبدأ من 11.900 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-1035G1.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX330 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 128 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 57 وات.8- لاب توب Lenovo IdeaPad L3 15IML05- بسعر يبدأ من 12.500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX330 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة + 128 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 36 وات.9- لاب توب Lenovo IdeaPad L3 15IML05- بسعر يبدأ من 12.800 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX330 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 36 وات.10- لاب توب Lenovo IdeaPad L3 15IML05- بسعر يبدأ من 13.160 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX330 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 36 وات.11- لاب توب Lenovo IdeaPad Flex 5- بسعر يبدأ من 13.900 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-1035G1.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX330 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.2 وات.12- لاب توب Lenovo IdeaPad 3- بسعر يبدأ من 13.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 12 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX330 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 36 وات.13- لاب توب Lenovo IdeaPad L3 15IML05- بسعر يبدأ من 13.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 12 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX330 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 36 وات.14- لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3- بسعر يبدأ من 16.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-10300H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة + 128 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.15- لاب توب Lenovo IdeaPad 5 15ITL05- بسعر يبدأ من 16.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-1165G7.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX450 بسعة 2 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 57 وات.16- لاب توب Lenovo IdeaPad 3- بسعر يبدأ من 16.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل ‎HD.- معالج : Intel® Core™ i5-1035G1.- الذاكرة العشوائية : 12 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics مدمج .- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : تصل حتي 7 ساعات.17- لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3- بسعر يبدأ من 16.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-10300H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce GTX 1650 ti بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.18- لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3- بسعر يبدأ من 17.299 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-10300H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce GTX 1650 ti بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.19- لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ihu6- بسعر يبدأ من 17.777 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-11300H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce RTX 3050Ti بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.20- لاب توب Lenovo IdeaPad Flex 5- بسعر يبدأ من 19.250 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-1065G1.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX330 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 52.5 وات.21- لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3 15imh05- بسعر يبدأ من 19.500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.22- لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3- بسعر يبدأ من 19.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.23- لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ihu6- بسعر يبدأ من 20.199 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-11370H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1650Ti بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.24- لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3- بسعر يبدأ من 20.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1650Ti بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.25- لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3- بسعر يبدأ من 20.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1650Ti بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.26- لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05- بسعر يبدأ من 21.299 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة + 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.27- لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ihu6- بسعر يبدأ من 21.499 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-11370H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® RTX 3050 بسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.28- لاب توب Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ihu6- بسعر يبدأ من 21.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-11370H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® RTX 3050Tiبسعة 4 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة + 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 45 وات.29- لاب توب Lenovo Legion 5 15IMH05H- بسعر يبدأ من 19.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti بسعة 4 جيجارام GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : 4 خلايا، 80 وات ليثيوم بوليمر.30- لاب توب Lenovo Legion 5 15IMH05H- بسعر يبدأ من 21.499 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti بسعة 6 جيجارام GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : 4 خلايا، 80 وات ليثيوم بوليمر.31- لاب توب Lenovo Legion 5 15ACH6- بسعر يبدأ من 23.299 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10750H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce RTX™ 3050 Ti بسعة 4 جيجارام GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : 4 خلايا، 80 وات ليثيوم بوليمر.32- لاب توب Lenovo Legion S7- بسعر يبدأ من 27.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : AMD RYZEN 7 5800H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce RTX™ 3060 بسعة 6 جيجارام GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : 3 خلايا ليثيوم بوليمر.33- لاب توب Lenovo Legion Slim 7 15ACH6- بسعر يبدأ من 28.888 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : AMD Ryzen™ 7-5800H.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Nvidia GeForce RTX™ 3060 Max-Q بسعة 6 جيجارام GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 500 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : 71 وات ليثيوم بوليمر.34- لاب توب Lenovo Legion 5 Pro 16ITH6H- بسعر يبدأ من 34.499 جنيه مصري.- شاشة : 16 بوصة IPS Dolby Vision, HDR 400 بدقة 2560 × 1600 بكسل ‎FHD ومعدل تحديث 165 هرتز.- معالج : Intel Core i7-11800H.- الذاكرة العشوائية : 32 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA GeForce RTX™ 3060 بسعة 6 جيجارام GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : 80 وات ليثيوم بوليمر.35- لاب توب Lenovo Legion 7- بسعر يبدأ من 34.499 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel Core i7-10870H.- الذاكرة العشوائية : 32 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® RTX 2070 بسعة 8 جيجارام GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : 80 وات ليثيوم بوليمر.36- لاب توب Lenovo YOGA 7 15ITL5- بسعر يبدأ من 15.500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD تدعم اللمس.- معالج : Intel® Core™ i5-1135G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Intel® Iris® Plus Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : 4 خلايا، 71 وات ليثيوم بوليمر.37- لاب توب Lenovo Yoga C740- بسعر يبدأ من 20.600 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD تدعم اللمس.- معالج : Intel® Core™ i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 12 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Intel® UHD Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : 3 خلايا، 60.3 وات ليثيوم بوليمر.38- لاب توب Lenovo Yoga 7 14ITL5- بسعر يبدأ من 22.400 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS, VESA HDR400 وميزة Dolby Vision™ بدقة 3840 × 2160 بكسل UHD.- معالج : Intel® Core™ i7-1165G7.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Intel® Iris® Xe مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : 4 خلايا، 71 وات ليثيوم بوليمر.39- لاب توب Lenovo Yoga 9 14ITL5- بسعر يبدأ من 33.400 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS, VESA HDR400 وميزة Dolby Vision™ بدقة 3840 × 2160 بكسل UHD.- معالج : Intel® Core™ i7-1185G7.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Intel® Iris® Xe مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : 4 خلايا، 71 وات ليثيوم بوليمر.40- لاب توب Lenovo ThinkPad E14- بسعر يبدأ من 12.200 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-10210U.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Intel HD Graphics 620 مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : 45 وات ليثيوم بوليمر.41- لاب توب Lenovo ThinkPad E14- بسعر يبدأ من 12.870 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-10210U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : AMD Radeon RX 640 بسعة 2 جيجارام GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : 45 وات ليثيوم بوليمر.42- لاب توب Lenovo ThinkPad E15- بسعر يبدأ من 13.200 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-10210U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : AMD Radeon RX 640 بسعة 2 جيجارام GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : 45 وات ليثيوم بوليمر.43- لاب توب Lenovo ThinkPad E114 Gen2- بسعر يبدأ من 13.999 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-1135G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Nvidia GeForce MX 350 بسعة 2 جيجارام GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت PCIe® NVMe™ M.2 SSD فائق السرعة.- البطارية : 45 وات ليثيوم بوليمر.44- لاب توب Lenovo ThinkPad E14- بسعر يبدأ من 14.500 جنيه مصري.- شاشة : 14 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : AMD Radeon RX 640 بسعة 2 جيجارام GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : 45 وات ليثيوم بوليمر.45- لاب توب Lenovo ThinkPad E15- بسعر يبدأ من 14.500 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-10510U.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : AMD Radeon RX 640 بسعة 2 جيجارام GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : 45 وات ليثيوم بوليمر.46- لاب توب Lenovo ThinkBook 14- بسعر يبدأ من 11.845 جنيه مصري.- شاشة : 14.1 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-1035G1.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : AMD Radeon™ 630 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم بوليمر45Wh .47- لاب توب Lenovo ThinkBook 15- بسعر يبدأ من 11.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-1135G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® MX450 بسعة 2 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم بوليمر45Wh .48- لاب توب Lenovo ThinkBook 15 G2- بسعر يبدأ من 12.299 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-1135G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® MX450 بسعة 2 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم بوليمر45Wh .49- لاب توب Lenovo ThinkBook 15- بسعر يبدأ من 12.360 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i5-1035G1.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : AMD Radeon™ 630 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم بوليمر45Wh .50- لاب توب Lenovo ThinkBook 15- بسعر يبدأ من 13.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-1065G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Intel Iris Plus Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم بوليمر45Wh .51- لاب توب Lenovo ThinkBook 15 G2- بسعر يبدأ من 13.999 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل ‎FHD.- معالج : Intel® Core™ i7-1165G7.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® MX450 بسعة 2 جيجا بايت GDDR6 منفصل.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم بوليمر45Wh .52- لاب توب Lenovo V15-ill- بسعر يبدأ من 7.300 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل ‎HD.- معالج : Intel Core I3-1005G1.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : Intel UHD Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.53- لاب توب Lenovo V155- بسعر يبدأ من 8.200 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل ‎HD.- معالج : AMD Ryzen 3-3200U.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : AMD Radeon Vega 3 Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.54- لاب توب Lenovo V155- بسعر يبدأ من 8.899 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة IPS WLED‎-backlit بدقة 1366 × 768 بكسل ‎HD.- معالج : AMD Ryzen 3-3200U.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت DDR4.- كرت شاشة : AMD Radeon RX Vega 8.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوارن 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا.أسعار اللاب توب أبل في مصر 2022أسعار لاب توب أبل في مصر 2022لاب توب من شركة ابل1- لاب توب Apple MacBook Pro 16-inch M1 Max- بسعر يبدأ من 79.500 جنيه مصري.- معالج : Apple M1 Max chip بـ 10 أنوية مع 8 نواة أداء و 2 نواة كفاءة مع 16 نواة Neural Engine.- شاشة : 16.2 بوصة ليكويد رتينا‏ Liquid Retina وتقنية XDR بدقة 3456 × 2234 بكسل ودعم مليار لون مع ألوان عريضة (P3) و تقنية True Tone ودرجة سطوع 1000 شمعة مع معدل تحديث 120 هرتز.- كرت شاشة : 32 نواة GPU.- الذاكرة العشوائية : 32 جيجا رام يمكن ان تصل حتي 64 جيجابايت.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرابايت SSD فائق السرعة وتصل حتي 2 / 4 / 8 تيرابايت.- البطارية : ليثيوم بوليمر بقدرة 100 وات / ساعة.2- لاب توب Apple MacBook Pro 16-inch M1 Pro- بسعر يبدأ من 56.900 جنيه مصري.- معالج : Apple M1 Pro chip بـ 10 أنوية مع 8 نواة أداء و 2 نواة كفاءة مع 16 نواة Neural Engine.- شاشة : 16.2 بوصة ليكويد رتينا‏ Liquid Retina وتقنية XDR بدقة 3456 × 2234 بكسل ودعم مليار لون مع ألوان عريضة (P3) و تقنية True Tone ودرجة سطوع 1000 شمعة مع معدل تحديث 120 هرتز.- كرت شاشة : 16 نواة GPU.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا رام يمكن ان تصل حتي 32 جيجابايت.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت SSD فائق السرعة وتصل حتي 1 / 2 / 4 / 8 تيرابايت.- البطارية : ليثيوم بوليمر بقدرة 100 وات / ساعة.3- لاب توب Apple MacBook Pro 14-inch M1 Pro 10-core- بسعر يبدأ من 48.900 جنيه مصري.- معالج : Apple M1 Pro chip بـ 8 أنوية مع 6 نواة أداء و 2 نواة كفاءة مع 16 نواة Neural Engine.- شاشة : 14.2 بوصة ليكويد رتينا‏ Liquid Retina وتقنية XDR بدقة 3024 × 1964 بكسل ودعم مليار لون مع ألوان عريضة (P3) و تقنية True Tone ودرجة سطوع 1000 شمعة مع معدل تحديث 120 هرتز.- كرت شاشة : 14 نواة GPU.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا رام يمكن ان تصل حتي 32 جيجابايت.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت SSD فائق السرعة وتصل حتي 1 / 2 / 4 / 8 تيرابايت.- البطارية : ليثيوم بوليمر بقدرة 70 وات / ساعة.4- لاب توب Apple MacBook Pro 14-inch M1 Pro 8-core- بسعر يبدأ من 55.900 جنيه مصري.- معالج : Apple M1 Pro chip بـ 10 أنوية مع 8 نواة أداء و 2 نواة كفاءة مع 16 نواة Neural Engine.- شاشة : 14.2 بوصة ليكويد رتينا‏ Liquid Retina وتقنية XDR بدقة 3024 × 1964 بكسل ودعم مليار لون مع ألوان عريضة (P3) و تقنية True Tone ودرجة سطوع 1000 شمعة مع معدل تحديث 120 هرتز.- كرت شاشة : 16 نواة GPU.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا رام يمكن ان تصل حتي 32 جيجابايت.- هارد ديسك بسعة : 1 تيرابايت SSD فائق السرعة وتصل حتي 1 / 2 / 4 / 8 تيرابايت.- البطارية : ليثيوم بوليمر بقدرة 70 وات / ساعة.5- لاب توب Apple MacBook Pro 13-inch M1 Pro- بسعر يبدأ من 29.999 جنيه مصري.- معالج : Apple M1 Pro chip بـ 8 أنوية مع 4 نواة أداء و 4 نواة كفاءة مع 16 نواة Neural Engine.- شاشة : 13.3 بوصة IPS مع إضاءة LED-backlit بدقة 2560 × 1600 بكسل مع ألوان عريضة (P3) و تقنية True Tone ودرجة سطوع 500 شمعة.- كرت شاشة : 8 نواة GPU.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا رام يمكن ان تصل حتي 16 جيجابايت.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت SSD فائق السرعة وتصل حتي 512 جيجابايت أو 1 / 2 تيرابايت.- البطارية : ليثيوم بوليمر بقدرة 58.2 وات / ساعة.6- لاب توب Apple MacBook Air 8?Core GPU- بسعر يبدأ من 29.999 جنيه مصري.- معالج : Apple M1 chip بـ 8 أنوية مع 4 نواة أداء و 4 نواة كفاءة مع 16 نواة Neural Engine.- شاشة : 13.3 بوصة IPS مع إضاءة LED-backlit بدقة 2560 × 1600 بكسل مع ألوان عريضة (P3) و تقنية True Tone ودرجة سطوع 400 شمعة.- كرت شاشة : 8 نواة GPU.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا رام يمكن ان تصل حتي 16 جيجابايت.- هارد ديسك بسعة : 256 جيجابايت SSD فائق السرعة وتصل حتي 512 جيجابايت أو 1 / 2 تيرابايت.- البطارية : ليثيوم بوليمر بقدرة 49.9 وات / ساعة.7- لاب توب Apple MacBook Air 7?Core GPU- بسعر يبدأ من 33.999 جنيه مصري.- معالج : Apple M1 chip بـ 8 أنوية مع 4 نواة أداء و 4 نواة كفاءة مع 16 نواة Neural Engine.- شاشة : 13.3 بوصة IPS مع إضاءة LED-backlit بدقة 2560 × 1600 بكسل مع ألوان عريضة (P3) و تقنية True Tone ودرجة سطوع 400 شمعة.- كرت شاشة : 7 نواة GPU.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا رام يمكن ان تصل حتي 16 جيجابايت.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجابايت SSD فائق السرعة وتصل حتي 1 / 2 تيرابايت.- البطارية : ليثيوم بوليمر بقدرة 49.9 وات / ساعة.اسعار اللاب توب توشيبا فى مصر 2022أسعار لاب توب توشيبا في مصر 2022لاب توب توشيبا1- لاب توب Dynabook Satellite Pro- بسعر يبدأ من 18800 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة بدقة 1920 × 1080 بكسل شاشة eDP ™ عالية السطوع عالية الدقة TFT غير عاكسة مزودة بإضاءة جانبية LED .- معالج : Intel Core i7-10710U من الجيل العاشر بسرعة 1.10 جيجاهرتز ‏(‏12 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.70 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 6‏)‏- Intel® Core i5-10210U من الجيل العاشر بسرعة 1.60 جيجاهرتز ‏(‏6 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.20 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 8 / 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2400 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX250 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل .- هارد ديسك HDD بسعة : 1 تيرا بايت 5,400 لفة في الدقيقة .- هارد ديسك SSD بسعة : 512 / 256 جيجا بايت M.2 PCIe .- البطارية : ليثيوم ايون 4 خلايا .2- لاب توب Dynabook Satellite Pro Core i5- بسعر يبدأ من 18000 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة بدقة 1920 × 1080 بكسل شاشة eDP ™ عالية السطوع عالية الدقة TFT غير عاكسة مزودة بإضاءة جانبية LED .- معالج : Intel® Core i5-10210U من الجيل العاشر بسرعة 1.60 جيجاهرتز ‏(‏6 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.20 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 8 / 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2400 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX250 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل .- هارد ديسك HDD بسعة : 1 تيرا بايت 5,400 لفة في الدقيقة .- هارد ديسك SSD بسعة : 256 جيجا بايت M.2 PCIe .- البطارية : ليثيوم ايون 4 خلايا .3- لاب توب Dynabook Satellite Pro Core i7- بسعر يبدأ من 24400 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة بدقة 1920 × 1080 بكسل شاشة eDP ™ عالية السطوع عالية الدقة TFT غير عاكسة مزودة بإضاءة جانبية LED .- معالج : Intel Core i7-10710U من الجيل العاشر بسرعة 1.10 جيجاهرتز ‏(‏12 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.70 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 6‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2400 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX250 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل .- هارد ديسك HDD بسعة : 1 تيرا بايت 5,400 لفة في الدقيقة .- هارد ديسك SSD بسعة : 512 جيجا بايت M.2 PCIe .- البطارية : ليثيوم ايون 4 خلايا .4- لاب توب Dynabook Satellite Pro L50-G-14G- بسعر يبدأ من 18000 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة بدقة 1920 × 1080 بكسل شاشة eDP ™ عالية السطوع عالية الدقة TFT غير عاكسة مزودة بإضاءة جانبية LED .- معالج : Intel® Core i5-10210U من الجيل العاشر بسرعة 1.60 جيجاهرتز ‏(‏6 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.20 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2400 ميجا هيرتز- 8 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2400 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX250 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل.- هارد ديسك HDD بسعة : - 1 تيرا بايت 5,400 لفة في الدقيقة .- هارد ديسك SSD بسعة : 256 جيجا بايت M.2 PCIe .- البطارية : ليثيوم ايون 4 خلايا .5- لاب توب Dynabook Satellite Pro L50-G-14H- بسعر يبدأ من 24400 جنيه مصري.- شاشة : 15.6 بوصة بدقة 1920 × 1080 بكسل شاشة eDP ™ عالية السطوع عالية الدقة TFT غير عاكسة مزودة بإضاءة جانبية LED.- معالج : Intel Core i7-10710U من الجيل العاشر بسرعة 1.10 جيجاهرتز ‏(‏12 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.70 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 6‏)‏.اصدار اللاب توب : PBS22E-001001AR .- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت DDR4 بسرعة 2400 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : NVIDIA GeForce MX250 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 منفصل .- هارد ديسك HDD بسعة : 1 تيرا بايت 5,400 لفة في الدقيقة .- هارد ديسك SSD بسعة : 512 جيجا بايت M.2 PCIe .- البطارية : ليثيوم ايون 4 خلايا .6- لاب توب DYNABOOK Portégé- بسعر يبدأ من 30.250 جنيه مصري.- شاشة : 13.3 بوصة بدقة 1920 × 1080 بكسل FHD مع طبقة حماية من زجاج Corning® Gorilla® Glass.- معالج : Intel Core i7-1165G7 / Intel® Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر.- الذاكرة العشوائية : 32 جيجا بايت LPDDR4X بسرعة 4,266 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : Intel® Iris® Xe Graphics مدمج.- هارد ديسك بسعة : 512 جيجا بايت SSD M.2 PCIe .- البطارية : ليثيوم ايون 53 وات .اسعار اللاب توب Asus فى مصر 2022اسعار اللاب توب Asus فى مصرلاب توب من شركة اسوس1- لاب توب Asus VivoBook Flip 14-TP401MA-BZ215T- بسعر يبدأ من 6500 جنيه مصري .- معالج : Intel Celeron N4020 بسرعة 1.1 جيجاهرتز ‏(‏4 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 2.8 جيجاهيرتز L2 ، عدد النواة‏:‏ 2)‏ .- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 2400 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : كرت مدمج Intel® UHD Graphics .- شاشة : 14.0 بوصة HD بدقة 1366 × 768 بكسل LED backlit لامعه تعمل باللمس .- هارد ديسك SSD بسعة : 128 جيجا بايت SSD .- البطارية : بطارية ليثيوم ايون 2 خلايا 39 واط .2- لاب توب Asus Laptop 14 M409DJ-EK018T- بسعر يبدأ من 8200 جنيه مصري .- معالج : Amd Ryzen 5 3500U بسرعة 2.10 جيجاهرتز ‏(‏4 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 3.70 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت رام .- كرت شاشة : كرت شاشة منفصل NVIDIA GeForce MX230 بسعة 2 جيجا رام GDDR5- كرت مدمج AMD Radeon Vega 8.- شاشة : 14.0 بوصة HD بدقة 1366 × 768 بكسل LED backlit مضادة للوهج 60 هيرتز .- هارد ديسك SSD بسعة : 256 جيجا بايت PCIe® x2 SSD.- البطارية : ليثيوم بوليمر 2 خلايا 32 واط .3- لاب توب Asus VivoBook Max X441UA-GA604T- بسعر يبدأ من 8300 جنيه مصري .- معالج : Intel Core i3‎-8130U بسرعة 2.20 جيجاهرتز ‏(‏4 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 3.40 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 2‏)‏.- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 2133 ميجا هرتز .- كرت شاشة : مدمج Intel HD Graphics 620 لاصدار الجيل الثامن .- شاشة : 14.0 بوصة بإضاءة خلفية LED ودقة عالية الوضوح HD بدقة 1366 × 768 بكسل مضادة للتوهج 60 هيرتز .- هارد ديسك HDD بسعة : 1 تيرا بايت بسرعة 5400 لفة في الدقيقة.- البطارية : 3 خلايا 36 واط .4- لاب توب Asus VivoBook Flip 14 TM420- بسعر يبدأ من 9800 جنيه مصري .- معالج AMD Ryzen 5 4500U بسرعة 2.3 جيجاهرتز ‏(‏8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة L3 ، تصل إلى 4 جيجاهيرتز ، عدد النواة‏:‏ 6‏)‏- معالج AMD Ryzen 3 4300U بسرعة 2.7 جيجاهرتز ‏(‏4 ميجابايت ذاكرة مؤقتة L3 ، تصل إلى 3.8 جيجاهيرتز ، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 3200 ميجا هيرتز- 8 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 3200 ميجا هيرتز- 4 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 3200 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : كرت مدمج AMD Radeon™ Graphics.- شاشة : 14.0 بوصة FHD بدقة 1920 × 1080 بكسل تعمل باللمس LED backlit لامعه 250 هيرتز .- هارد ديسك SSD بسعة : 128 / 256 / 512 جيجا بايت PCIe Gen3 x2 SSD .- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 42 واط .5- لاب توب Asus Flip 14 TM420IA-EC056T- بسعر يبدأ من 9800 جنيه مصري .- معالج AMD Ryzen 5 4500U بسرعة 2.3 جيجاهرتز ‏(‏8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة L3 ، تصل إلى 4 جيجاهيرتز ، عدد النواة‏:‏ 6‏)‏- معالج AMD Ryzen 3 4300U بسرعة 2.7 جيجاهرتز ‏(‏4 ميجابايت ذاكرة مؤقتة L3 ، تصل إلى 3.8 جيجاهيرتز ، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 4 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 3200 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : كرت مدمج AMD Radeon™ Graphics.- شاشة : 14.0 بوصة FHD بدقة 1920 × 1080 بكسل تعمل باللمس LED backlit لامعه 250 هيرتز .- هارد ديسك SSD بسعة : 256 جيجا بايت PCIe Gen3 x2 SSD‎.- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 42 واط .6- لاب توب Asus Laptop 15 X509JB-EJ010T- بسعر يبدأ من 10500 جنيه مصري .- معالج : Intel® Core™ i5-1035G1 من الجيل العاشر بسرعة 1.00 جيجاهرتز ‏(‏8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 3.60 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 2800 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : كرت شاشة منفصل NVIDIA® GeForce® MX110 بسعة 2 جيجا رام GDDR5- كرت مدمج AMD Radeon Vega 8.- شاشة : 15.6 بوصة FHD بدقة 1920 ×1080 بكسل LED backlit مضادة للوهج 60 هيرتز .- هارد ديسك HDD بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوران 5400 لفة في الدقيقة .- البطارية : ليثيوم بوليمر 2 خلايا 32 واط .7- لاب توب Asus VivoBook Flip 14 TP412FA-EC008T- بسعر يبدأ من 12000 جنيه مصري .- معالج : Intel Core i5-8265U بسرعة 1.60 جيجاهرتز ‏(‏6 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 3.90 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 2400 ميجا هيرتز.- كرت شاشة : كرت مدمج Intel® UHD Graphics .- شاشة : 14.0 بوصة FHD بدقة 1920 × 1080 بكسل LED backlit مضادة للوهج 60 هيرتز .- هارد ديسك SSD بسعة : 256 جيجا بايت PCIe Gen3 x2 SSD.- البطارية : ليثيوم بوليمر 3 خلايا 42 واط .8- لاب توب Asus ZenBook 14 UM431DA-AM003T- بسعر يبدأ من 12250 جنيه مصري .- معالج : Amd Ryzen 5 3500U بسرعة 2.10 جيجاهرتز ‏(‏4 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 3.70 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏.- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت رام DDR4 .- كرت شاشة : كرت مدمج AMD Radeon Vega 8.- شاشة : 14.0 بوصة FHD IPS بدقة 1920 × 1080 بكسل LED backlit مضادة للوهج 250 هيرتز .- هارد ديسك SSD بسعة : 512 جيجا بايت M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD .- البطارية : ليثيوم ايون 2 خلايا 47 واط .9- لاب توب Asus ZenBook 14 UM431DA- بسعر يبدأ من 14000 جنيه مصري .- معالج : Amd Ryzen 7 3700U بسرعة 2.30 جيجاهرتز ‏(‏4 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 4.00 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏- معالج Amd Ryzen 5 3500U بسرعة 2.10 جيجاهرتز ‏(‏4 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 3.70 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏- معالج Amd Ryzen 3 3200U بسرعة 2.60 جيجاهرتز ‏(‏4 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 3.50 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 2‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : تصل الي 4 / 8 / 16 جيجا رام DDR4 بسرعة 2666 ميجا هرتز .- كرت شاشة : كرت مدمج AMD Radeon RX Vega 10- كرت مدمج AMD Radeon Vega 8- كرت مدمج AMD Radeon Vega 3 .- شاشة : 14.0 بوصة NanoEdge نحايفة الحافة بدقة FHD بدقة 1920 × 1080 بكسل مضادة للوهج 100 ? التدرج اللوني sRGB و 178 درجة زاوية رؤية واسعة .- هارد ديسك SSD بسعة : 1 تيرا بايت PCIe® x4 SSD او 256 / 512 جيجا بايت PCIe® x2 SSD- البطارية : ليثيوم بوليمر 2 خلايا 47 واط .10- لاب توب Asus VivoBook Flip 14 TP412FA-EC076T- بسعر يبدأ من 15000 جنيه مصري .- معالج : Intel Core i7-8565U بسرعة 1.80 جيجاهرتز ‏(‏8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 4.60 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 2400 ميجا هيرتز.- كرت شاشة : كرت مدمج Intel® UHD Graphics .- شاشة : 14.0 بوصة FHD بدقة 1920 × 1080 بكسل LED backlit مضادة للوهج 60 هيرتز .- هارد ديسك SSD بسعة : 512 جيجا بايت PCIe Gen3 x2 SSD.- البطارية : ليثيوم بوليمر 3 خلايا 42 واط .11- لاب توب Asus VivoBook S14 S433FL-EB080T- بسعر يبدأ من 16200 جنيه مصري .- معالج : Intel Core i7-10510U من الجيل العاشر بسرعة 1.80 جيجاهرتز ‏(‏8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.90 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 2400 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : كرت رسوميات ‎ NVIDIA® GeForce® MX250بسعة 2 جيجا بايت GDDR5- كرت مدمج Intel® UHD Graphics .- شاشة : 14.0 بوصة FHD IPS بدقة 1920 × 1080 بكسل LED backlit مضادة للوهج 60 هيرتز .- هارد ديسك SSD بسعة : 512 جيجا بايت PCIe Gen3 x2 SSD ‎ .- البطارية : ليثيوم ايون 3 خلايا 50 واط .12- لاب توب Asus VivoBook Flip 14 TP412FA-EC400T- بسعر يبدأ من 17600 جنيه مصري .- معالج : Intel Core i7-10510U من الجيل العاشر بسرعة 1.80 جيجاهرتز ‏(‏8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.90 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 2400 ميجا هيرتز.- كرت شاشة : كرت مدمج Intel® UHD Graphics .- شاشة : 14.0 بوصة FHD بدقة 1920 × 1080 بكسل LED backlit مضادة للوهج 60 هيرتز تعمل باللمس .- هارد ديسك SSD بسعة : 512 جيجا بايت PCIe Gen3 x2 SSD.- البطارية : ليثيوم بوليمر 3 خلايا 42 واط .13- لاب توب Asus ZenBook 14 UX434FLC-A5250T- بسعر يبدأ من 18800 جنيه مصري .- معالج : Intel® Core™ i5-10210U من الجيل العاشر بسرعة 1.60 جيجاهرتز ‏(‏6 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.20 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 8 جيجا بايت LPDDR3 بسرعة 2133 ميجا هيرتز.- كرت شاشة : كرت الشاشة NVIDIA GeForce MX250 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5- كرت مدمج Intel UHD Graphics .- شاشة : 14.0 بوصة LED تدعم اللمس بدقة 1920 × 1080 بكسل FHD مضاده للتوهج تدعم اللمسشاشة مدمجة 5.65 بوصة FHD+ بدقة 2160 × 1080 بكسل Super IPS .- هارد ديسك SSD بسعة : 512 جيجا بايت M.2 PCIe NVMe.- البطارية : ليثيوم بوليمر 3 خلايا 50 واط .14- لاب توب Asus ROG Strix G G531GT- بسعر يبدأ من 19000 جنيه مصري .- معالج : Intel Core i7-9750H الجيل التاسع بسرعة 2.60 جيجاهرتز ‏(‏12 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 4.50 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 6‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 2666 ميجا هيرتز.- كرت شاشة : كرت رسوميات NVIDIA GeForce GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت رام GDDR5 .- شاشة : 15.6 بوصة FHD IPS بدقة 1920 × 1080 بكسل LED backlit مضادة للوهج مع معدل التحديث 60 هرتز .- هارد ديسك SSD بسعة : 512 جيجا بايت M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD.- البطارية : ليثيوم ايون 4 خلايا 66 واط .15- لاب توب Asus TUF Gaming A15- بسعر يبدأ من 20000 جنيه مصري .- معالج : AMD Ryzen 9 4900H بسرعة 3.30 جيجاهرتز ‏(8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.40 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 8‏)‏- معالج AMD Ryzen™ 7 4800H بسرعة 2.90 جيجاهرتز ‏(8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.20 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 8‏)‏- معالج AMD Ryzen™ 5 4600H بسرعة 3.00 جيجاهرتز ‏(8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.00 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 6‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 8 / 16 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 3200 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : كرت رسوميات NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 بسعة 6 جيجا بايت رام GDDR6- كرت رسوميات NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti بسعة 6 جيجا بايت رام GDDR6- كرت رسوميات NVIDIA GeForce GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت رام GDDR6.- شاشة : 15.6 بوصة FHD IPS بدقة 1920 × 1080 بكسل LED backlit مضادة للوهج 250 هيرتز مع معدل التحديث 144 هرتز .- هارد ديسك HDD بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوران 5400 لفة في الدقيقة .- هارد ديسك SSD بسعة : 1 تيرا بايت M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD.- البطارية : ليثيوم ايون 4 خلايا 90 واطبطارية ليثيوم ايون 3 خلايا 48 واط .16- لاب توب Asus ZenBook Flip 14 UX463FL-AI014T- بسعر يبدأ من 22650 جنيه مصري .- معالج : Intel Core i7-10510U من الجيل العاشر بسرعة 1.80 جيجاهرتز ‏(‏8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.90 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت رام LPDDR3 بسرعة 2133 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : كرت رسوميات ‎ NVIDIA® GeForce® MX250 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5- كرت مدمج Intel® UHD Graphics .- شاشة : 14.0 بوصة FHD IPS بدقة 1920 × 1080 بكسل LED backlit مضادة للوهج 60 هيرتز تعمل باللمس .- هارد ديسك SSD بسعة : 1 تيرا بايت PCIe Gen3 x2 SSD.- البطارية : ليثيوم بوليمر 3 خلايا 50 واط .17- لاب توب Asus ZenBook 14 UX434FLC-A5370T- بسعر يبدأ من 24500 جنيه مصري .- معالج : Intel® Core™ i7-10510U من الجيل العاشر بسرعة 1.80 جيجاهرتز ‏(‏8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.90 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏.- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت LPDDR3 بسرعة 2133 ميجا هيرتز- 8 جيجا بايت LPDDR3 بسرعة 2133 ميجا هيرتز- 4 جيجا بايت LPDDR3 بسرعة 2133 ميجا هيرتز.- كرت شاشة : كرت الشاشة NVIDIA GeForce MX250 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5- كرت مدمج Intel Iris Plus Graphics .- شاشة : 14.0 بوصة LED تدعم اللمس بدقة 1920 × 1080 بكسل FHD مضاده للتوهج تدعم اللمسشاشة مدمجة 5.65 بوصة FHD+ بدقة 2160 × 1080 بكسل Super IPS .- هارد ديسك SSD بسعة : 1 تيرا بايت M.2 PCIe NVMe .- البطارية : ليثيوم بوليمر 3 خلايا 50 واط .18- لاب توب Asus TUF Gaming FX505DV- بسعر يبدأ من 25850 جنيه مصري .- معالج : AMD® Ryzen™ 7 3750H بسرعة 2.3 جيجاهرتز ‏(‏ 4 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 4.00 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏- معالج AMD® Ryzen™ 5 3550H بسرعة 2.1 جيجاهرتز ‏(‏ 4 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 2.70 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : تصل الي 16 / 32 جيجا رام DDR4 بسرعة 2400 ميجا هرتز .- كرت شاشة : NVIDIA® GeForce® RTX 2060 بسعة 6 جيجا رام GDDR6 .- شاشة : شاشه 15.6 بوصة IPS مضادة للوهج FHD بدقة 1920 × 1080‏ بكسل مستوي تردد 120 هرتز و NTSC بنسبة 45%- شاشه 15.6 بوصة IPS مضادة للوهج FHD بدقة 1920 × 1080‏ بكسل مستوي تردد 60 هرتز و NTSC بنسبة 45%.- هارد ديسك HDD بسعة : 1 تيرا بايت بمعدل دوران 5400 لفة في الدقيقة + SSH-8GB- 1 تيرا بايت بمعدل دوران 5400 لفة في الدقيقة .- هارد ديسك SSD بسعة : 1 تيرا بايت PCIe® Gen3 SSD او 128 / 256 / 512 جيجا بايت PCIe® Gen3 SSD .- البطارية : ليثيوم أيون ‎3 خلايا 48 واط .19- لاب توب Asus ZenBook Duo UX481FL-BM039T- بسعر يبدأ من 26800 جنيه مصري .- معالج : Intel® Core™ i7-10510U من الجيل العاشر بسرعة 1.80 جيجاهرتز ‏(‏8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 4.90 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏.- الذاكرة العشوائية : 8 / 16 جيجا بايت LPDDR3 بسرعة 2133 ميجا هيرتز .- كرت شاشة : كرت منفصل NVIDIA GeForce MX250 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5- كرت مدمج Intel Iris Plus Graphics- كرت مدمج Intel UHD Graphicsبعض الاصدارات تأتي بكرت مدمج فقط .- شاشة : 14.0 بوصة تعمل بالمس LED-Backlit بدقة 1920 × 1080 بكسل FHD مع زوايا عرض واسعة 178 دراجة بمعدل اناره 300 شمعه مع تدرج لوني بنسبة 100% حافة الشاشة رفيعة 3.5 ملم مع نسبة عرض إلى جسم بنسبة 90?- شاشة ثانية 12.6 بوصة تدعم اللمس بزويا عرض واسعة 178 درجة .- هارد ديسك SSD بسعة : 1 تيرا بايت M.2 PCIe NVMe او 256 / 512 جيجا بايت M.2 PCIe NVMe .- البطارية : مدمجة ليثيوم بوليمر 4 خلايا 70 واط .20- لاب توب Asus ROG Strix G15-G512LWS-AZ001T- بسعر يبدأ من 38000 جنيه مصري .- معالج : Intel® Core™ i7-10750H من الجيل العاشر بسرعة 2.60 جيجاهرتز ‏(12 ميجابايت ذاكرة مؤقتة ، تصل إلى 5.00 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 6‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : 16 جيجا بايت رام DDR4 بسرعة 2666 ميجا هيرتز.- كرت شاشة : كرت رسوميات NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER بسعة 8 جيجا بايت رام GDDR6- كرت رسوميات NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 -بسعة 8 جيجا بايت رام GDDR6.- شاشة : 15.6 بوصة FHD IPS بدقة 1920 × 1080 بكسل LED backlit مضادة للوهج 250 هيرتز مع معدل التحديث 240 هرتز ووقت الاستجابة 3 مللي ثانية .- هارد ديسك SSD بسعة : 1 تيرا بايت M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD.- البطارية : ليثيوم ايون 4 خلايا 66 واط .21- لاب توب Asus ROG Zephyrus S17 GX701LXS-HG039T- بسعر يبدأ من 53500 جنيه مصري .- معالج : Intel Core™ i7-10875H الجيل العاشر بسرعة 2.30 جيجاهرتز ‏(‏16 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 5.10 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 8‏)‏ .- الذاكرة العشوائية : تصل الي 32 جيجا رام DDR4 بسرعة 2933 ميجا هرتز .- كرت شاشة : كرت رسوميات منفصل NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 Super™ Max-Q بسعة 8 جيجا رام GDDR6 .- شاشة : شاشه 17.3 بوصة IPS مضادة للوهج FHD بدقة 1920 × 1080‏ بكسل300Hz, 3ms, 100% sRGB, Optimus, G-SYNC, Pantone®Validated .- هارد ديسك SSD بسعة : 1 تيرا بايت M.2 NVMe PCIe 3.0 او 512 جيجا بايت M.2 NVMe PCIe 3.0 .- البطارية : ليثيوم ايون 4 خلايا 76 واط ‏ .اسعار اللاب توب Acer فى مصر 2022اسعار اللاب توب Acer فى مصر 2022لاب توب من شركة ايسر1 - لاب توب Acer Aspire ES1-522- بسعر يبدأ من 6000 جنيه مصري .- معالج AMD E1‎-2500 ثنائي النواه بسرعة 1.40 جيجاهيرتز‏ و ‏1 ميجا ذاكرة مؤقتة‏ .- الذاكرة العشوائية ‏ 4 جيجابايت DDR3L SDRAM .- كرت شاشة AMD Radeon HD 8240 .- شاشة 15.6 بوصة Active Matrix TFT Colour LCD بدقة 1366 × 768 بكسل .- هارد ديسك 500 جيجا بايت .- البطارية 3 خلايا ليثيوم ايون .2 - لاب توب Acer Aspire 3 A315-53G-58C7- بسعر يبدأ من 6890 جنيه مصري .- معالج Intel Core i5‎-8250U بسرعة 1.60 جيجاهرتز ‏(‏6 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 3.40 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام DDR4 بسرعة 2400 ميجا هرتز .- كرت شاشة كرت منفصل NVIDIA GeForce MX130 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 و كرت مدمج Intel® UHD Graphics 620 .- شاشة 15.6 بوصة LCD Led HD بدقة 1366 × 768 بكسل .- هارد ديسك 1 تيرا بايت SSD فائق السرعة .- البطارية 3 خلايا ليثيوم ايون 3246 مللي أمبير في الساعة .3 - لاب توب Acer Aspire 3 A315-53G- بسعر يبدأ من 7300 جنيه مصري .- معالج Intel Core i5‎-8250U بسرعة 1.60 جيجاهرتز ‏(‏6 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 3.40 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام DDR4 بسرعة 2400 ميجا هرتز .- كرت شاشة كرت منفصل NVIDIA GeForce MX130 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 وكرت مدمج Intel® UHD Graphics 620 .- شاشة 15.6 بوصة LED بدقة 1366 × 768 بكسل .- هارد ديسك 1 تيرا بايت SSD فائق السرعة .- البطارية 3 خلايا ليثيوم ايون .4 - لاب توب Acer Aspire 3 A53-315G- بسعر يبدأ من 7300 جنيه مصري .- معالج Intel Core i5‎-8250U بسرعة 1.60 جيجاهرتز ‏(‏6 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 3.40 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام DDR4 بسرعة 2400 ميجا هرتز .- كرت شاشة كرت منفصل NVIDIA GeForce MX130 بسعة 2 جيجا بايت GDDR5 مع كرت مدمج Intel® UHD Graphics 620 .- شاشة 15.6 بوصة LED بدقة 1366 × 768 بكسل .- هارد ديسك 1 تيرا بايت SSD فائق السرعة .- البطارية 3 خلايا ليثيوم ايون .5 - لاب توب Acer Aspire E5-576G-57ZT- بسعر يبدأ من 9200 جنيه مصري .- معالج الجيل السابع Intel® Core™ i5‎-7200U بسرعة 2.50 جيجا هيرتز ‏(‏ذاكرة مؤقتة 3 ميجا بايت، حتى 3.10 جيجا هيرتز، عدد النواة‏:‏ 2‏)‏ .- الذاكرة العشوائية ‏ 8 جيجابايت DDR3L SDRAM وقد تصل الي 16 جيجا بايت .- كرت شاشة NVIDIA GeForce 940MX بسعة 2 جيجا رام GDDR5 .- شاشة 15.6 بوصة Active Matrix TFT Colour LCD بدقة 1366 × 768 بكسل .- هارد ديسك 1 تيرا بايت .- البطارية 4 خلايا ليثيوم ايون .6 - لاب توب Acer Nitro 5- بسعر يبدأ من 13900 جنيه مصري ( هناك عدة إصدارت مختلفة في العتاد والسعر ) .- معالج Intel Core i5-9300H الجيل التاسع بسرعة 2.40 جيجاهرتز ‏(‏8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 4.10 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏- معالج Intel Core i5-8300H من الجيل الثامن بسرعة 2.30 جيجاهرتز ‏(‏8 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 4.00 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏- الذاكرة العشوائية 4 أو 8 أو 16 أو 32 جيجا رام DDR4 بسرعة 2400 او 2666 ميجا هرتز .- كرت شاشة NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti بسعة 6 جيجا بايت GDDR6- أو كرت NVIDIA GeForce GTX 1650 بسعة 4 جيجا بايت GDDR5- أو كرت NVIDIA GeForce GTX 1060 بسعة 6 جيجا رام GDDR5- أو كرت NVIDIA GeForce GTX 1050 TI بسعة 4 جيجا رام GDDR5- أو كرت NVIDIA GeForce GTX 1050 بسعة 4 جيجا رام GDDR5- شاشة 15.6 بوصة IPS ComfyView بدقة 1920 × 1080‏ بكسل .- هارد ديسك 1 تيرا بايت .- هارد ديسك بسعة تصل الي 256 جيجا بايت SSD فائق السرعة .- البطارية 4 خلايا ليثيوم بوليمر .7 - لاب توب Acer Aspire VX 15- بسعر يبدأ من 19000 جنيه مصري .- معالج Intel® Core™ i7‎-7700HQ من الجيل السابع بسرعة 2.80 جيجاهرتز ‏(‏6 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 3.80 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏- معالج Intel® Core™ i5-7300HQ من الجيل السابع بسرعة 2.50 جيجا هيرتز ‏(‏ذاكرة مؤقتة 6 ميجا بايت، تصل حتى 3.50 جيجا هيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏.- الذاكرة العشوائية - 16 جيجا رام DDR4 بسرعة 2400 ميجا هرتز و تصل الي 32 جيجا بايت .- كرت شاشة NVIDIA GeForce GTX 1050 TI بسعة 4 جيجا رام GDDR5- أو كرت NVIDIA GeForce GTX 1050 بسعة 4 جيجا رام GDDR5 .- شاشة 15.6 بوصة IPS ComfyView بدقة 1920 × 1080‏ بكسل .- هارد ديسك 1 تيرا بايت .- هارد ديسك 128 جيجا بايت SSD فائق السرعة .- البطارية 3 خلايا ليثيوم أيون .8 - لاب توب Acer Predator Helios 300 PH315-52-78VL- بسعر يبدأ من 23200 جنيه مصري .- معالج Intel Core i7-9750H الجيل التاسع بسرعة 2.60 جيجاهرتز ‏(‏12 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 4.50 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 6‏)‏ .- الذاكرة العشوائية تصل الي 16 أو 32 جيجا رام DDR4 بسرعة 2666 ميجا هرتز- كرت شاشة NVIDIA GeForce GTX 1660 TI بسعة 6 جيجا بايت GDDR6 .- شاشة 15.6 بوصة LED IPS مضادة للوهج بدقة 1920 × 1080‏ بكسل بستوي تردد 144 هيرتز .- هارد ديسك 1 أو 2 تيرا بايت .- هارد ديسك بسعة تصل الي 1 تيرا بايت أو 256 أو 512 جيجا بايت SSD فائق السرعة .- البطارية ليثيوم ايون 4 خلايا .9 - لاب توب Acer Predator 15- بسعر يبدأ من 26000 جنيه مصري( هناك عدة إصدارت مختلفة في العتاد والسعر ) .- معالج Intel® Core™ i7‎-7700HQ بسرعة 2.80 جيجاهرتز ‏(‏6 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 3.80 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية تصل الي 16 جيجا رام DDR4 بسرعة 2400 ميجا هرتز .- كرت شاشة NVIDIA GeForce GTX 1070 بسعة 8 جيجا رام GDDR5- أو كرت NVIDIA GeForce GTX 1060 بسعة 6 جيجا رام GDDR5 .- شاشة 15.6بوصة LED مضادة للوهج بدقة 1920 × 1080‏ بكسل .- هارد ديسك 1 تيرا بايت .- هارد ديسك تصل الي 256 جيجا بايت SSD فائق السرعة .- البطارية بطارية 8 خلايا .10 - لاب توب Acer Predator Helios 300- بسعر يبدأ من 27000 جنيه مصري ( هناك عدة إصدارت مختلفة في العتاد والسعر ) .- معالج -Intel Core i7-8750H من الجيل الثامن بسرعة 2.20 جيجاهرتز ‏(‏9 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 4.10 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 6‏)‏- معالج Intel® Core™ i7‎-7700HQ من الجيل السابع بسرعة 2.80 جيجاهرتز ‏(‏6 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 3.80 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 4‏)‏ .- الذاكرة العشوائية تصل الي 16 جيجا رام DDR4 بسرعة 2400 او 2666 ميجا هرتز .- كرت شاشة NVIDIA GeForce GTX 1060 بسعة 6 جيجا رام GDDR5.- شاشة 17.3 بوصة LCD LED ComfyView بدقة 1920 × 1080‏ بكسل .- أو شاشه 15.6 بوصة LED مضادة للوهج بدقة 1920 × 1080‏ بكسل .- هارد ديسك 1 أو 2 تيرا بايت .- هارد ديسك بسعة تصل الي 512 جيجا بايت SSD فائق السرعة .- البطارية بطارية 4 خلايا .11 - لاب توب Acer Predator Helios 300 PH315-52-72EV- بسعر يبدأ من 33700 جنيه مصري .- معالج Intel Core i7-9750H الجيل التاسع بسرعة 2.60 جيجاهرتز ‏(‏12 ميجابايت ذاكرة مؤقتة، تصل إلى 4.50 جيجاهيرتز، عدد النواة‏:‏ 6‏)‏ .- الذاكرة العشوائية تصل الي 16 أو 32 جيجا رام DDR4 بسرعة 2666 ميجا هرتز .- كرت شاشة NVIDIA GeForce RTX 2060 بسعة 6 جيجا بايت GDDR6 .- شاشة 15.6 بوصة LED IPS مضادة للوهج بدقة 1920 × 1080‏ بكسل بستوي تردد 144 هيرتز .- هارد ديسك لا يوجد به لكن يمكن تركيب هارد ديسك HDD .- هارد ديسك 512 جيجا بايت SSD فائق السرعة .- البطارية ليثيوم ايون 4 خلايا .- تم تحديث ومراجعة اسعار اجهزة اللاب توب في الاسواق المصرية بما يناسب العام الجديد مع اضافة ماركات جديده تعمل بمعالجات الجيل العاشر والجيل الحادي عشر من شركة انتل وقد شهدت الاسعار ارتفاع كبير في معظم الاجهزة والماركات انتظرونا مع تحديثات جديده ومستمره لكل شهر .ويرجي العلم ان عند شرائك اي اجهزة من اللاب توب تأكد من رقم اصدار اللاب توب خاصة من شركة اتش بي بسبب تعدد الاصدارات المختلفة ، والتأكد من المواصفات التي تريدها متاح بالفعل ام لا والشراء من اماكن موثوقة والتحقق بشكل فعلي من ضمان الجهاز ، وسوف يقوم فريق عمل الموقع علي مدار العام بتحديث اسعار اللاب توب عند ارتفاعها او انخفاضها في اسواق مصر .