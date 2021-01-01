بالفديو: تجربة قيادة بنتلي بنتايجا الهجينة الفخمة من فئة SUV

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بنتلي

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Driving Electric الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لسيارة بنمتلي بنتايجا، وهي سيارة فخمة شهيرة من فئة SUV، وفي الفيديو تم اختبار الفئة الهجينة من هذه السيارة.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

المصدر: التوكيل

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