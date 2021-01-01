القائمة الكاملة لأسعار نيسان في الإمارات



نيسان نيسان

تعتبر دولة الامارات من أكبر الأسواق العربية فى مجال السيارات ، والتى تحتوى على العديد من الطرازات المختلفة لأكبر الأسماء العالمية فى هذا المجال .



ومن المعروف عن دولة الامارات ، أن معظم مواطنيها يعشقون السيارات المرتفعة او الـ SUV ، ولذلك تعتبر السوق الإماراتى من أكبر الأسواق لسيارات هذه الفئة .



وخلال التقرير التالى نستعرض سويا القائمة الكاملة لأسعار نيسان 2021 - 2022 في الإمارات

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1- نيسان ميكرا- أوتوماتيك / SV 2021 بسعة محرك 1500 CC بسعر 45,500 درهم .2- نيسان صنى- أوتوماتيك / S 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 57,900 درهم .- أوتوماتيك / SV 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 59,900 درهم .- أوتوماتيك / SL 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 67,900 درهم .3- نيسان كيكس- أوتوماتيك / S 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 61,900 درهم .- أوتوماتيك / SV 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 69,900 درهم .- أوتوماتيك / SL 2022 بسعة محرك 1600 CC بسعر 79,500 درهم .4- نيسان اورفان- مانيوال / -SEATER 4-DOOR 2020 بسعة محرك 2500 CC بسعر 77,175 درهم .- مانيوال / 3-SEATER 5-DOOR 2020بسعة محرك 2500 CC بسعر 79,275 درهم .- أوتوماتيك / 3-SEATER 4-DOOR 2020بسعة محرك 2500 CC بسعر 81,375 درهم .- أوتوماتيك / 3-SEATER 5-DOOR 2020بسعة محرك 2500 CC بسعر 83,475 درهم .مانيوال / 6-SEATER 5-DOOR 2020 بسعة محرك 2500 CC بسعر 85,575 درهم .مانيوال / 6-SEATER 2020 بسعة محرك 2500 CC بسعر 89,250 درهم .مانيوال / MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER HIGH ROOF 2020 بسعة محرك 2500 CC بسعر 98,175 درهم .- أوتوماتيك / MICROBUS 4 DOORS, 13 SEATER , HIGH ROOF 2020 بسعة محرك 2500 CC بسعر 103,425 درهم .5- نيسان اكس تريل- أوتوماتيك / S 2WD 2022 بسعة محرك 2500 CC بسعر 84,900 درهم .- أوتوماتيك / S AWD 7-SEATER 2022بسعة محرك 2400 CC بسعر 98,399 درهم .- أوتوماتيك / S AWD 5-SEATER 2022بسعة محرك 2400 CC بسعر 98,500 درهم .- أوتوماتيك / SV X-TREAMER AWD 2022 بسعة محرك 2500 CC بسعر 119,900 7- درهم .6- نيسان التيما- أوتوماتيك / S 2022 بسعة محرك 2500 CC بسعر 92,900 درهم .- أوتوماتيك / SPORT 2022 بسعة محرك 2500 CC بسعر 101,500 درهم .- أوتوماتيك / SV 2022 بسعة محرك 2500 CC بسعر 103,900 درهم .- أوتوماتيك / TURBO SV 2022 بسعة محرك 2000 CC تربو بسعر 124,900 درهم .7- نيسان اكستيرا- أوتوماتيك / SE 2WD 2021 بسعة محرك 2500 CC بسعر 99,900 درهم .- أوتوماتيك / SE AWD 2021 بسعة محرك 2500 CC بسعر 111,800 درهم .- أوتوماتيك / TITANIUM AWD 2021بسعة محرك 2500 CC بسعر 119,800 درهم .- أوتوماتيك / PLATINUM 4WD 2021بسعة محرك 2500 CC بسعر 133,800 درهم .8- نيسان باثفايندر- أوتوماتيك / S 4WD 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 134,500 درهم .- أوتوماتيك / SV 4WD 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 159,500 درهم .- أوتوماتيك / SL 4WD 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 175,900 درهم .9- نيسان ماكسيما- أوتوماتيك / SV 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 141,500 درهم .- أوتوماتيك / SV 2022 بسعة محرك 3500 CC بسعر 141,500 درهم .- أوتوماتيك / SR1 2022 بسعة محرك 3500 CC بسعر 157,900 درهم .- أوتوماتيك / SR2 2022 بسعة محرك 3500 CC بسعر 159,900 درهم .- أوتوماتيك / SR1 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 160,500 درهم .- أوتوماتيك / SR2 2021 بسعة محرك 3500 CC بسعر 163,000 درهم .10- نيسان باترول- أوتوماتيك / XE 2022 بسعة محرك 4000 CC بسعر 199,900 درهم .- أوتوماتيك / SE T2 2022 بسعة محرك 4000 CC بسعر 227,500 درهم .- أوتوماتيك / LE T1 2022 بسعة محرك 4000 CC بسعر 235,000 درهم .- أوتوماتيك / SE TITANIUM 2022بسعة محرك 4000 CC بسعر 247,500 درهم .- أوتوماتيك / SE PLATINUM CITY 2022 بسعة محرك 4000 CC بسعر 275,000 درهم .- أوتوماتيك / LE T2 2022 بسعة محرك 5600 CC بسعر 277,500 درهم .- أوتوماتيك / TITANIUM 2022 بسعة محرك 5600 CC بسعر 303,500 درهم .- أوتوماتيك / LE PLATINUM CITY 2022 بسعة محرك 5600 CC بسعر 334,500 درهم .11- نيسان جى تى ار- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعة محرك 3800 CC بسعر 498,685 درهم .- أوتوماتيك / 50TH ANNIVERSARY 2022بسعة محرك 3800 CC بسعر 509,145 درهم .- أوتوماتيك / BLACK EDITION 2022 بسعة محرك 3800 CC بسعر 553,101 درهم .- أوتوماتيك / BLACK EDITION 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 553,101 درهم .- أوتوماتيك / TRACK EDITION 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 592,450 درهم .- أوتوماتيك / TRACK EDITION 2022 بسعة محرك 3800 CC بسعر 592,450 درهم .- أوتوماتيك / NISMO 2021 بسعة محرك 3800 CC بسعر 787,809 درهم .- أوتوماتيك / NISMO 2022 بسعة محرك 3800 CC بسعر 787,809 درهم .