أسعار رينو لوجان في مصر.. تفاصيل



رينو لوجان رينو لوجان

أعلن الوكيل المحلى للعلامة النفرنسية رينو ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة طراز لوجان، والتى تنتمى إلى فئة سيارات السيدات داخل السوق المحلية المصرية.



وأوضح وكيل رينو فى مصر أن السيارة لوجان ارتفعت أسعارها بقيمة تتراوح بين 6 و9 آلاف جنيه داخل السوق المحلية.



ومن المعروف أن السيارة رينو لوجان موديل 2022 تأتي بطرازين، أولهما مزود بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 90 حصانا، وعزم أقصى للدوران 128 نيوتن متر.

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أما الإصدار الثانى من طرازات لوجان، فيعتمد على محرك سعة 1600 سي سي، يولد قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن متر أوتوماتيك، متصل بناقل حركة أتوماتيك.وتظهر السيارة رينو لوجان موديل 2022 ، بشكل خارجى يضم مصابيح إضاءة نهارية ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايا كهربائية، وجنوط رياضية بقياس 15 بوصة، ويوجد بالسيارة إمكانية غلق وفتح الأبواب عن بعد، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 151 مم.أما المقصورة الداخلية للسيارة، فتضم عجلة قيادة من الجلد يمكن تعديل ارتفاعها، وإمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة الشنطة الخلفية، والاتصال مع الهاتف من خلال البلوتوث.وتضم السيارة رينو لوجان موديل 2022، عددا من وسائل الأمان والسلامة، من بينها نظام الفرامل ABS مانعة الانغلاق، والتحكم الإلكتروني EBD، ويوجد نظام ايموبليزر لمنع سرقة السيارة، ويوجد بالسيارة النظام الذكي للمساعدة في الركن، وتوجد خاصية التنبيه بإصدار صوت في حالة نسيان غلق السيارة، وتوجد وسائد هوائية وللراكب الأمامي.أما الأسعار الجديدة للسيارة رينو لوجان موديل 2022 فهي:- الفئة الأولى M/T-E1 بسعر 195 ألف جنيه بدلا من 188 ألف جنيه.- الفئة الثانية M/T-E2 بسعر 215 ألف جنيه، بدلا من 209 آلاف جنيه.- الفئة الثالثة A/T-E1 بسعر 225 ألف جنيه، بدلًا من 216 ألف جنيه.- الفئة الرابعة A/T-E2 بسعر 235 ألف جنيه، بدلا من 226 ألف جنيه.- الفئة الخامسة A/T-E3 بسعر 245 ألف جنيه، بدلا من 236 آلف جنيه.- الفئة السادسة A/T-E3+ بسعر 255 ألف جنيه، بدلا من 246 ألف جنيه.