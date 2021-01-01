«مرسيدس» تتقدم باختراع جديد..لتحافظ على برودة السائقين..

كان هناك عدد من طلبات براءات الاختراع الجديدة لدى مكاتب الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم، مع جزء كبير منها مخصص لتصميمات جديدة لعجلات القيادة، ومن ضمنها مرسيدس بنز، إذ تقدمت بطلب براءة الاختراع إلى مكتب العلامات التجارية الألماني، باختراع جديد يزود طرازات العلامة التجارية بلمسة من المستقبل من خلال خروج النسمات المنعشة من عجلة القيادة مباشرةً إلى السائق.
وبحسب Car Buzz، تشير الرسومات إلى قدرة عجلة قيادة على نفخ الهواء عبرعجلة القيادة، ما يعني أن مرسيدس تريد توجيه مجرى هواء نحو فتحة في مكان ما خلف عجلة القيادة.
ما يؤدي إلى تشتيت الهواء عبر عجلة القيادة، ومن المتوقع أن يكون من نقطة بالقرب من مركز المحور، عبر أسطح نفاذة للهواء أو بعض المواد الخاصة، كما يمكن لهذا الإختراع أيضًا تزويدك بالهواء الساخن.
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