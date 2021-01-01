تعرف على مواصفات «BMW M4 CSL»..قبل طرح الإعلان الرسمي.

لم تكشف «BMW» عن مواصفات فئة «CSL» من طراز «M4» حتى الآن، ما زاد الفضول والتوقعات تجاه النسخة المنتظرة حتى موعد طرح «BMW» الإعلان الرسمي للسيارة، والذي من المتوقع أن يكون خلال هذا العام.
لكن صدر تقرير مؤخرًاعن «BMWBLOG» يشير إلى أن السيارة ستزود بدفع في العجلات الخلفية عوضًا عن الدفع بالعجلات الأربعة كما يوجديتوافر في النسخة الإعتيادية، كما تشير التقارير إلى توافر اختيار الدفع بالعجلات الأربعة.
وبحسب motor1، في حال توافر «BMW M4 CSL» ستكون ثاني سيارة من فرع «إم باور» تحمل هذه الشارة بعد طراز«M3» فئة «E46» والتي انتجت بعدد محدود في عام 2001، والتي اهتمت بمتعة القيادة وتخلت عن بعض وسائل الراحة مثل عزل الصوت والتكييف.
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