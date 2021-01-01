تعرف على مواصفات «BMW M4 CSL»..قبل طرح الإعلان الرسمي.



BMW M4 CSL BMW M4 CSL

لم تكشف «BMW» عن مواصفات فئة «CSL» من طراز «M4» حتى الآن، ما زاد الفضول والتوقعات تجاه النسخة المنتظرة حتى موعد طرح «BMW» الإعلان الرسمي للسيارة، والذي من المتوقع أن يكون خلال هذا العام.



لكن صدر تقرير مؤخرًاعن «BMWBLOG» يشير إلى أن السيارة ستزود بدفع في العجلات الخلفية عوضًا عن الدفع بالعجلات الأربعة كما يوجديتوافر في النسخة الإعتيادية، كما تشير التقارير إلى توافر اختيار الدفع بالعجلات الأربعة.



وبحسب motor1، في حال توافر «BMW M4 CSL» ستكون ثاني سيارة من فرع «إم باور» تحمل هذه الشارة بعد طراز«M3» فئة «E46» والتي انتجت بعدد محدود في عام 2001، والتي اهتمت بمتعة القيادة وتخلت عن بعض وسائل الراحة مثل عزل الصوت والتكييف.

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فيما من المتوقع أن تحتوي هذه النسخة على علبة تروس أوتوماتيكية فقط، من الممكن أن يعود هذا الاختيار إلى أن الخيار الأوتوماتيكي سيتحمل قوة المحرك.كما ستتوفر «BMW M4 CSL» بالمحرك سداسي الإسطوانات الموجود في طراز «M4» والذي يتصل بشاحني تيربو، لكن سيخضع المحرك إلى بعض التعديلات حتى يتمكن من إنتاج قوة تناهز 550 حصان.بينما تمت ملاحظة عدم وجود المقاعد الخلفية، أثناء خضوع السيارة إلى الإختبارات، ما يعني توفير 100 كليوجرام من وزن السيارة أو أكثر، وتشير مدونة «BMWBLOG» إلى أنه سيتم انتاج ما يقارب من 1000 نسخة من «BMW M4 CSL» وسيتركز بيعها في الولايات المتحدة.