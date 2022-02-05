البنك المركزي المصري يعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـعام 2022

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يناير الماضي الي 40.98مليار دولار بزيادة بلغت 46مليون دولار عن نهاية العام السابق .

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن وصول الاحتياطي النقدي بنهاية ديسمبر الماضي الي 40.934مليار دولار .

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبيةوصادرات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات السلعية بالإضافة الاحتياطي الذهبي

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في منتصف العام قبل الماضي إنفاق ما يقارب من 10مليارات دولار لمواجهة تداعيات كورونا من بينها سداد مستحقات المؤسسات الدولية و تدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام خلال وقت الجائحة .

المصدر: صدى البلد

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