البنك المركزي المصري يعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـعام 2022

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أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يناير الماضي الي 40.98مليار دولار بزيادة بلغت 46مليون دولار عن نهاية العام السابق .



وكان البنك المركزي المصري قد أعلن وصول الاحتياطي النقدي بنهاية ديسمبر الماضي الي 40.934مليار دولار .



ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبيةوصادرات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات السلعية بالإضافة الاحتياطي الذهبي

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وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في منتصف العام قبل الماضي إنفاق ما يقارب من 10مليارات دولار لمواجهة تداعيات كورونا من بينها سداد مستحقات المؤسسات الدولية و تدبير احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام خلال وقت الجائحة .