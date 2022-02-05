البنك المركزي المصري يعلن عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لـعام 2022

أعلن البنك المركزي المصري منذ قليل ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية يناير الماضي الي 40.98مليار دولار بزيادة بلغت 46مليون دولار عن نهاية العام السابق .
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن وصول الاحتياطي النقدي بنهاية ديسمبر الماضي الي 40.934مليار دولار .
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبيةوصادرات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات السلعية بالإضافة الاحتياطي الذهبي
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