سعر الذهب ليوم الأحد - 6-02-2022



اسعار الذهب اسعار الذهب

رصدت عدسة "صدى البلد" بالبث المباشر، أسعار الذهب في الأسواق، اليوم الموافق الأحد 6 من فبراير الجاري.



وقال يوسف شمس أحد أصحاب محلات الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 793 جنيهًا، أما عيار 18 فسجل 679 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 بـ 906 جنيهًا.



الذهب والمصنعية

قد يعجبك أيضا...

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.