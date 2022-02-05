

أسعار صرف العملات ليوم الأحد 6 – 2 – 2022 أسعار صرف العملات ليوم الأحد 6 – 2 – 2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 6 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 6 - 2 - 2022



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

قد يعجبك أيضا...

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.كما سجل اليورو للشراء 17.8484 جنيه، والبيع 18.0742 جنيه.الجنيه الإسترليني للشراء 21.1234 جنيه، والبيع 21.4284 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2312 جنيه، والبيع 12.4299 جنيه. ‏الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3978 جنيه، والبيع 2.4284 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليومالكرون النرويجي للشراء 1.7737 جنيه، والبيع 1.8113 جنيه.الكرونا السويدية للشراء 1.7052 جنيه، والبيع 1.7365 جنيه.الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8935 جنيه، والبيع 17.1199 جنيه.ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.5505 جنيه، والبيع 13.7132 جنيه.ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.0309 جنيه، والبيع 11.2557 جنيه.