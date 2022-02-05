أسعار صرف العملات ليوم الأحد 6 – 2 – 2022
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 6 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 6 - 2 - 2022
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:
سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.
كما سجل اليورو للشراء 17.8484 جنيه، والبيع 18.0742 جنيه.
الجنيه الإسترليني للشراء 21.1234 جنيه، والبيع 21.4284 جنيه.
الدولار الكندي للشراء 12.2312 جنيه، والبيع 12.4299 جنيه.
الكرون الدنماركي للشراء 2.3978 جنيه، والبيع 2.4284 جنيه.
أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم
الكرون النرويجي للشراء 1.7737 جنيه، والبيع 1.8113 جنيه.
الكرونا السويدية للشراء 1.7052 جنيه، والبيع 1.7365 جنيه.
الفرنك السويسري للشراء 16.8935 جنيه، والبيع 17.1199 جنيه.
الين اليابانى للشراء 13.5505 جنيه، والبيع 13.7132 جنيه.
الدولار الأسترالى للشراء 11.0309 جنيه، والبيع 11.2557 جنيه.
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