أسعار صرف العملات ليوم الأحد 6 – 2 – 2022

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أسعار صرف العملات ليوم الأحد 6 – 2 – 2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الأحد الموافق 6 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأحد 6 - 2 - 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.8484 جنيه، والبيع 18.0742 جنيه.

الجنيه الإسترليني للشراء 21.1234 جنيه، والبيع 21.4284 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2312 جنيه، والبيع 12.4299 جنيه. ‏
الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3978 جنيه، والبيع 2.4284 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي للشراء 1.7737 جنيه، والبيع 1.8113 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.7052 جنيه، والبيع 1.7365 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.8935 جنيه، والبيع 17.1199 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.5505 جنيه، والبيع 13.7132 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.0309 جنيه، والبيع 11.2557 جنيه.

المصدر: صدى البلد

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