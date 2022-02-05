مبادرة «وقف النخيل بالوادي الجديد» وزيرة التضامن تغرس نخلة

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم مبادرة وقف النخيل في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة بمحافظة الوادي الجديد وقامت بغرس نخلة ضمن مبادرة وقف النخيل في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة بالوادي الجديد.
ومن جانبها أوضح محمد العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن الوزيرة قامت اليوم بافتتاح مركز الدكتور حسن حلمي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، بتكلفة تجاوزت 32 مليون جنيه.
ويقدم خدمات متكاملة لتأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإتاحة خدمات طبية وترفيهية لهم وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية والعلاجية حيث يتكون المبنى من عدة أجزاء تتضمن مبنى مكون من طابقين واستراحة لإقامة الوافدين من أسر الأطفال الخاضعين للعلاج.
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