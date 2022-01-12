للتخلص من البعوض.. تجنب ارتداء هذه الألوان

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لا يختلف اثنين على أن البعوض من الحشرات المزعجة، ويحاول العديد من الأشخاص عدم تشغيل الأضواء بكثرة بسبب اجتذاب البعوض للأضواء والأماكن المنيرة والمضيئة بكثرة.



ولكن أشارت دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة واشنطن إلى سبب أخر قد يدفع البعوض إلى الانتشار حولنا، حيث أن البعوض يطير باتجاه ألوان معينة، بما في ذلك الأحمر والبرتقالي والأسود والسماوي، وعلى العكس من ذلك، فإن هذه الحشرات تتجاهل الأخضر والأرجواني والأزرق والأبيض.



كما يعتقد الباحثون أن هذا يساعد في تفسير كيفية عثور البعوض على مضيفين، نظرًا لأن جلد الإنسان، بغض النظر عن لون الجلد العام، يصدر "إشارة" حمراء برتقالية قوية إلى أعين البعوض، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وقال كبير المؤلفين جيفري ريفيل، أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن: "يبدو أن البعوض يستخدم الروائح لمساعدته على تمييز ما هو قريب، مثل مضيف يعض، وعندما يشم البعوض رائحة مركبات معينة، مثل ثاني أكسيد الكربون من أنفاسنا، فإن تلك الرائحة تحفز العينين على البحث عن ألوان معينة وأنماط بصرية أخرى مرتبطة بمضيف محتمل، والتوجه إليها".كما اكتشفت النتائج أيضًا كيف تؤثر حاسة الشم لدى البعوض على طريقة استجابتها للاشارات البصرية، وقال الباحثون إن معرفة الألوان التي تجذب البعوض الجائع وأيها لا يجذبها يمكن أن يساعد في تصميم مواد طاردة أفضل ومصائد وطرق أخرى لإبعاد البعوض.وقال ريفيل: أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا التي طرحتها هو.. ماذا يمكنني أن أفعل لمنع البعوض من لدغي؟ كنت أقول إن هناك ثلاث إشارات رئيسية تجذب البعوض: أنفاسك وعرقك ودرجة حرارة بشرتك، وفي هذه الدراسة، وجدنا إشارة رابعة: اللون الأحمر، والذي لا يمكن العثور عليه على ملابسك فحسب، بل يوجد أيضًا في بشرة الجميع".لا يهم لون بشرتك، فنحن جميعًا نعطي توقيعًا أحمر قوي، وقد يكون تصفية تلك الألوان الجذابة في بشرتنا، أو ارتداء ملابس تتجنب تلك الألوان، طريقة أخرى لمنع لدغات البعوض.بإلاضافة أنه لا يعرف الباحثون ما إذا كان البعوض يرى الألوان بنفس الطريقة التي تتصور بها أعيننا، لكن معظم الألوان التي يفضلها البعوض بعد شم ثاني أكسيد الكربون والبرتقالي والأحمر والأسود وتتوافق مع أطوال موجة الضوء.كما يعطي جلد الإنسان أيضًا إشارة طويلة الموجة في النطاق الأحمر البرتقالي، وإذا استخدم العلماء المرشحات لإزالة الإشارات ذات الطول الموجي الطويل، أو جعل الباحث يرتدي قفازًا أخضر اللون، فإن البعوض المجهز بثاني أكسيد الكربون لم يعد يتجه نحو المنبه.اقرأ أيضا: ذعر في أمريكا بسبب بعوضة تنقل فيروس خطير يؤدي للشلل وورم في الدماغويقول الخبراء إن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث الآن لتحديد كيف تساعد الإشارات البصرية والروائح الأخرى مثل إفرازات الجلد فالبعوض على استهداف مضيفين محتملين من مسافة قريبة.