تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2022.. عدد ساعات الصيام وموعد أذان المغرب

أيام تفصلنا عن بداية شهر الخير والبركة رمضان المعظم لعام 1443 هجري - 2022 ميلاي، والذي ينتظره المسلمون لأداء العبادات الروحانية، وفي نفس التوقيت يبحثون عن تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2022، الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، للإطلاع على عدد أيام رمضان ومواقيت الصلاة خاصة المغرب.
تفاصيل إمساكية رمضان 2022
وأعد إمساكية شهر رمضان 2022، الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، والذي أوضح لـ«الوطن» أن الإمساكية تكشف أن الشهر الكريم عدد أيامه 30 يوما يبدأ من السبت 2 أبريل حتى الأحد 1 مايو.
وسيكون عدد ساعات الصيام خلال رمضان 14 ساعة و19 دقيقة مع أول يوم؛ لينتهي الشهر الكريم بصيام ما يقرب من 15 ساعة و16 دقيقة.
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