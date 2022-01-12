تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2022.. عدد ساعات الصيام وموعد أذان المغرب



إمساكية شهر رمضان إمساكية شهر رمضان

أيام تفصلنا عن بداية شهر الخير والبركة رمضان المعظم لعام 1443 هجري - 2022 ميلاي، والذي ينتظره المسلمون لأداء العبادات الروحانية، وفي نفس التوقيت يبحثون عن تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2022، الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، للإطلاع على عدد أيام رمضان ومواقيت الصلاة خاصة المغرب.



تفاصيل إمساكية رمضان 2022

وأعد إمساكية شهر رمضان 2022، الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، والذي أوضح لـ«الوطن» أن الإمساكية تكشف أن الشهر الكريم عدد أيامه 30 يوما يبدأ من السبت 2 أبريل حتى الأحد 1 مايو.



وسيكون عدد ساعات الصيام خلال رمضان 14 ساعة و19 دقيقة مع أول يوم؛ لينتهي الشهر الكريم بصيام ما يقرب من 15 ساعة و16 دقيقة.

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وعن موعد أذان المغرب في شهر رمضان، سينطلق الأذان بالساعة 6:14 مساءً على أن تزيد المدة على مدار الـ30 يوما ما يقرب من دقيقة حتى تصل في نهاية الشهر إلى 6:32 مساءً، وسيسجل ذلك كأطول أيام رمضان صيامًا.وكشفت إمساكية شهر رمضان 2022، عن موعد عيد الفطر المبارك والذي يكون يوم الإثنين 2 مايو 2022 على أن تكون صلاته في الساعة 5:36 صباحا، حسب مدينة القاهرة.ومن المتوقع أن يكون موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2022 يكون يوم الجمعة الموافق يوم 1 من شهر أبريل المقبل، وفي حال استطاعت اللجان الشرعية بدار الإفتاء رؤية الهلال يُعلن الشهر الكريم بدايته في اليوم التالي السبت 2 أبريل؛ لتتفق مع الحسابات الفلكية المعلنة من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية.وفي حال تعذر رؤية الهلال من اللجان الشرعية التابعين لدار الإفتاء المصرية، سيكون شهر رمضان 2022 يوم الأحد 3 أبريل المقبل.