مزاد على الإنترنت لبيع قطعة ألماس من الفضاء

يتنافس المشاركون في مزاد على الإنترنت لشراء قطعة ألماس سوداء جاءت من خارج كوكب الأرض.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن قطعة الألماس الكبيرة يعود عمرها إلى نحو مليار سنة ويعتقد أنها جاءت من الفضاء الخارجي.
وأطلق على هذه الماسة اسم "اللغز"، كما سيمت باسم آخر هو (a 555.55).
ويظهر موقع المزاد (sothebys) رصد 12 محاولة لشراء هذه الماسة، ووصل آخر سعر معروض حتى ظهيرة الأحد إلى 600 ألف جنيه إسترليني (حوالى 812 ألف دولار أميركي).
وبدأ المزاد العلني في الـ3 من فبراير الجاري ويستمر حتى التاسع منه.
وكانت هذه القطعة الماسية قد أدرجت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2006، باعتبارها الأكبر حجما في العالم.
وتقول دار المزاد إن الألماس الأسود اللون بهذا الحجم نادر للغاية، وعلاة على ذلك "يكتنفه الغموض".
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