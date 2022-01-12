بعض أنواع السمك.. 9 أطعمة تحتوي على الكالسيوم أكثر من اللبن الطبيعي



الكالسيوم الكالسيوم

يعتبر الكالسيوم عنصرا ضروريا لبناء والحفاظ على صحة العظام والأسنان، وكذلك لضمان عمل القلب والأعصاب والعضلات بشكل سليم.



ووفقًا لما نشره موقع EatingWell، يتميز الحليب بمحتوى عالي من الكالسيوم، لكنه ليس العنصر الغذائي الوحيد الذي يحتوي عليه، بل توجد مجموعة من الأطعمة التي تحتوي على كالسيوم بكمية أكبر من الموجودة بكوب من اللبن.



. الزبادي

يمثل الزبادي مصدرًا آخر للكالسيوم ويوفر المزيد من الكالسيوم، ويمكن إضافة الفواكه؛ للحصول على طعم أفضل. يحتوي الزبادي مع الفاكهة 434 مجم من الكالسيوم، بما يمثل 33% من القيمة اليومية.

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. حليب اللوزينتج عن المزج بين اللوز المطحون والمياه المفلترة، وعادة ما تتم إضافة كربونات الكالسيوم، لذلك يعتبر حليب اللوز بديل نباتي للألبان. على عكس حليب البقر وحليب الصويا، فإن الكوب من حليب اللوز يحتوي على جرام واحد من البروتين، لذلك لا يعتبر مصدر للبروتين.. حبوب اللوزيعتبر اللوز الكامل هو أحد العناصر الغذائية الغنية بالكالسيوم، كما أنه مليئ بالدهون الصحية والألياف والمغنيسيوم وفيتامين هـ، فالكوب الواحد يحتوي على كالسيوم أكثر من حليب البقر. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي حبوب اللوز على الدهون الصحية غير المشبعة، التي تلعب دورا في خفض مستوى الكوليسترول الضار، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.. عصير البرتقالإذا كنت لا تفضل الحليب، فتناول عصير البرتقال المدعم بالكالسيوم يكون بديل مناسب؛ لتلبية احتياج الجسم من الكالسيوم. لذلك فتناول العصير بكميات معتدلة قد يكون جزءًا من وجبة صحية.. حليب الشوفانيأتي حليب الشوفان كبديل نباتي خالٍ من الألبان والمكسرات لحليب البقر؛ لأنه يحتوي على كربونات الكالسيوم، لكنه مشروب منخفض البروتين به 3 جم لكل كوب، فلا يحتوي على كميات مماثلة لحليب البقر.. جبنة موزاريلاتقدم حصة من جبن الموزاريلا كالسيوم أكثر قليلا من كوب واحد من حليب البقر، كما تحتوي على بكتيريا صحية تساعد في دعم الجهاز الهضمي والجهاز المناعي ومحاربة الالتهابات في الجسم.. السردينهو طعام غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية الهامة لصحة الدماغ وصحة القلب والعين، كما أنها أحد المصادر الغذائية القليلة لفيتامين د. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر السردين مصدرًا للحديد وفيتامين ب12 وفيتامين هـ والمغنيسيوم والزنك. يمكن تناول عظام السمك السردين بسهولة؛ لأنها أصبحت طرية في عملية التعليب، وتقدم دفعة إضافية من الكالسيوم.. السلمونيمكن الحصول على الكالسيوم وفيتامين د من السلمون المعلب، كما أنه غني بالبروتين ودهون أوميجا 3 الصحية وفيتامينات ب والبوتاسيوم والسيلينيوم، فإن تناول المأكولات البحرية المعلبة وسيلة جيدة لإضافة المزيد من الأسماك إلى النظام الغذائي.. حليب الصويايحتوي كوب واحد من حليب الصويا على 300 مجم من الكالسيوم ، وهي نفس الكمية تقريبًا الموجودة بكوب الحليب العادي. بالإضافة إلى العناصر الغذائية الموجودة بحليب الصويا مثل الكالسيوم وفيتامين د، فهو مصدر جيد للبروتين يحتوي على 6جم لكل كوب، وغني بالدهون المشبعة.