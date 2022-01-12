الملكة إليزابيث تتمنى أن تصبح كاميلا ملكة

آخر الأخباراخبار منوعة › الملكة إليزابيث تتمنى أن تصبح كاميلا ملكة

صورة الخبر: الملكة إليزابيث تتمنى أن تصبح كاميلا ملكة
الملكة إليزابيث تتمنى أن تصبح كاميلا ملكة

صرحت ملكة بريطانيا إليزابيث، إنها تود أن تحصل كاميلا زوجة الأمير تشارلز على لقب ملكة عندما يصبح ملكا للبلاد.

وبذلك يتم تغيير وضع كاميلا في قلب العائلة المالكة بعد اعتبارها في الماضي دخيلة على العائلة.

وقالت الملكة إليزابيث في رسالة بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على اعتلائها العرش إن هذه المناسبة منحتها فرصة للتفكير في الولاء والحب اللذين أظهرهما لها الشعب البريطاني.

وأضافت أنها تتمنى حصول الأمير تشارلز وكاميلا على نفس الدعم.

وقالت أمنيتي الصادقة أنه عندما يحين ذلك الوقت أن تُعرف كاميلا باسم الملكة زوجة الملك مع مواصلتها خدمتها المخلصة.

وجدير بالذكر ان الأمير تشارلز وكاميلا تزوجا في العام 2005 في حفل مدني في قلعة وندسور.

وقال مقر إقامتهما في كلارنس هاوس إن" كلمات جلالة الملكة أثرت فيهما وشرفتهما" وتعكس خطوة الملكة اليزابيث قبولا أوسع لوضع كاميلا كملكة.
ولم تعد الصحف الشعبية تستهدفها كما فعلت في العشر سنوات التي أعقبت وفاة الأميرة ديانا زوجة الأمير تشارلز الأولى عام 1997.

وتحمل كاميلا حاليا لقب دوقة كورنوال وتمثل الآن العائلة المالكة بانتظام إلى جانب الأمير تشارلز أثناء المهام الرسمية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الملكة إليزابيث تتمنى أن تصبح كاميلا ملكة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71324

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager