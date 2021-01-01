بمكونات من مطبخك.. طريقة عمل السحلب في البيت أفضل من الجاهز

طريقة عمل السحلب
تقدم الشيف شيماء رفعت الطريقة الصحيحة لعمل السحلب فى المنزل بأقل تكلفة، وبمكونات من مطبخك.
مقادير عمل السحلب فى المنزل
لكل كوب ماء معياري يعني 250مل
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة حليب بودر
وملعقة كبيرة نشا
النكهات اختياري على السحلب
يمكن إضافة:
ماء زهر
وفانيلا
مستكة بودر تطحن مع القليل من السكر حتي تصبح ناعمة
قشطة
او كريمة بودر من دريم ويب
طريقة عمل السحلب في البيت
سحلب بقوام متماسك نوعاً ماء
4اكوب ماء
4معالق سكر
4معالق حليب بودر
5معالق نشا
التزين بقرفة وشوية سكر وجوز هند واي نوع مكسرات وممكن إضافة باكيت فانيلا بودر
طريقة عمل السحلب في البيت
في وعاء على النار نضع كامل الكمية من الحليب والسكر والمستكة وفانيليا والنشاء والزبيب والفستق السوداني .
نقوم بتحرك كافة المكونات مع بعض بواسطة خفاق يدوي ونستمر بالتحريك حتى تذوب كامل المكونات مع بعض .
نقوم بتشغيل الغاز (النار) على درجة عالية مع التحريك المستمر بالخفاق اليدوي إلى أن تربط المكونات مع بعضها .
بعد 10 دقائق يتكثف الحليب ويتحول إلى سحلب .
يقدم السحلب ساخن في أكواب .
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