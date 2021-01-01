بمكونات من مطبخك.. طريقة عمل السحلب في البيت أفضل من الجاهز



طريقة عمل السحلب طريقة عمل السحلب

تقدم الشيف شيماء رفعت الطريقة الصحيحة لعمل السحلب فى المنزل بأقل تكلفة، وبمكونات من مطبخك.



مقادير عمل السحلب فى المنزل





لكل كوب ماء معياري يعني 250مل

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة حليب بودر

وملعقة كبيرة نشا

قد يعجبك أيضا...

النكهات اختياري على السحلبيمكن إضافة:ماء زهروفانيلامستكة بودر تطحن مع القليل من السكر حتي تصبح ناعمةقشطةاو كريمة بودر من دريم ويبطريقة عمل السحلب في البيتسحلب بقوام متماسك نوعاً ماء4اكوب ماء4معالق سكر4معالق حليب بودر5معالق نشاالتزين بقرفة وشوية سكر وجوز هند واي نوع مكسرات وممكن إضافة باكيت فانيلا بودرطريقة عمل السحلب في البيتفي وعاء على النار نضع كامل الكمية من الحليب والسكر والمستكة وفانيليا والنشاء والزبيب والفستق السوداني .نقوم بتحرك كافة المكونات مع بعض بواسطة خفاق يدوي ونستمر بالتحريك حتى تذوب كامل المكونات مع بعض .نقوم بتشغيل الغاز (النار) على درجة عالية مع التحريك المستمر بالخفاق اليدوي إلى أن تربط المكونات مع بعضها .بعد 10 دقائق يتكثف الحليب ويتحول إلى سحلب .يقدم السحلب ساخن في أكواب .