كيف تحمي نفسك من الإصابة بـ حصوات الكلى؟



حصوات الكلى حصوات الكلى

حصوات الكلى تعتبر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشارا بين الكثير من الأشخاص، ويصاب البعض نتيجة ممارسة بعض العادات اليومية والغذائية الخاطئة التي تؤدي إلي الإصابة بـ حصوات الكلى.







وقال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن حصوات الكلي في تزايد وخاصة مع النمط الحياتي والغذائي غير الصحي لجموع المصريين ، وقلة شرب الماء بالأخص خلال فصل الشتاء.

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نصائح لتفادي تكون حصوات في الكليقدم جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مجموعة من النصائح التي تساعدك في الوقاية من تكون حصوات في الكلي، هما:- شرب كميات كافية من الماء من 10 إلي 12 كوب يوميا حتي لو بدون عطش، شرب كوب من الماء قبل النوم، حافظ على معدل 2 لتر يوميا من البول الرائق غير المركز.-الإقلال من الملح ، أبعد الملح عن طاولة الطعام، تجنب المخللات ، قلل من الوجبات السريعة الغنية بملح الصوديوم، والعصاير المحفوظة الغنية بالملح- قلل من الفركتوز الموجود في المعلبات-تناول البرتقال والليمون والبطيخ- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الألبان والزبادي والجبن- ممارسة الرياضة والوقاية من البدانة ومن السكر تقلل من حدوث حصوات الكلى