غير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة السمك

مسقعة السمك
تعد مسقعة السمك من أشهر الأكلات التى يحبها الأطفال والكبار ومذاقها شهي وطيب وهى من الأكلات غير التقليدية .
نقدم لكم طريقة عمل مسقعة السمك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير مسقعة السمك
سمك بلطي
أرز
باذنجان رومي
طماطم
ثوم
كمون
ليمون
شطة
دقيق
صلصة طماطم
ملح – فلفل
زيت
طريقة عمل مسقعة السمك
* قلبي الأرز على النار في قليل من الزيت ثم اضيفي الماء واتركيها لتغلي واخلطي الكمون والشطة الملح والفلفل وعصير الليمون واخلطيهم جيدا
* افتحي السمك من الجانبين ثم تبليه بالخليط ثم الدقيق ثم اقليه في الزيت وقطعي الباذنجان وتبليه ببقية تتبيلة السمك ثم اقليه في الزيت
* افرمي الطماطم ثم ضعي زيت في طاسة على النار مع ثوم مفروم واضيفي الطماطم والصلصة والفلفل الحار
* ضعي السمك على الباذنجان على الصلصة وادخليه الفرن حتى يكمل نضجه وقدمي مسقعة السمك مع الأرز وعليه الصوص
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