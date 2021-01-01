غير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة السمك



مسقعة السمك مسقعة السمك

تعد مسقعة السمك من أشهر الأكلات التى يحبها الأطفال والكبار ومذاقها شهي وطيب وهى من الأكلات غير التقليدية .



نقدم لكم طريقة عمل مسقعة السمك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير مسقعة السمك

سمك بلطي

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أرزباذنجان روميطماطمثومكمونليمونشطةدقيقصلصة طماطمملح – فلفلزيتطريقة عمل مسقعة السمك* قلبي الأرز على النار في قليل من الزيت ثم اضيفي الماء واتركيها لتغلي واخلطي الكمون والشطة الملح والفلفل وعصير الليمون واخلطيهم جيدا* افتحي السمك من الجانبين ثم تبليه بالخليط ثم الدقيق ثم اقليه في الزيت وقطعي الباذنجان وتبليه ببقية تتبيلة السمك ثم اقليه في الزيت* افرمي الطماطم ثم ضعي زيت في طاسة على النار مع ثوم مفروم واضيفي الطماطم والصلصة والفلفل الحار* ضعي السمك على الباذنجان على الصلصة وادخليه الفرن حتى يكمل نضجه وقدمي مسقعة السمك مع الأرز وعليه الصوص