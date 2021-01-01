تعرف عليه كيف يستخدم زيت الخروع لعلاج آلام الركبة.. تعرف على الخطوات



زيت الخروع زيت الخروع

يمكن أن يخفف زيت الخروع العديد من حالات آلام الركبة فهو مضاد للجراثيم ومضاد للفيروسات .



ويستخدم زيت الخروع على نطاق واسع موضعياً لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات المرضية المؤلمة مثل التهاب المفاصل وعرق النسا وآلام الظهر للمساعدة في تخفيف الألم وتوفير الراحة.



يمكنك وضع القليل من زيت الخروع الساخن مباشرة على مفصل الركبة وتركه للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

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كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:1-أخذ قطعة من القماش ونقعها في ماء ساخن.2-صب بعض زيت الخروع عليها، وعصرها جيدا.3-وضع القماش على الركبة المصابة، ولفها بغلاف بلاستيكي لتثبيتها في مكانها وتركها لمدة 6 إلى 7 ساعات.4-سيوفر زيت الخروع هذا لآلام الركبة راحة طويلة الأمد.فوائد زيت الخروع1-زيادة المناعةعادةً ما يزيد زيت الخروع من إجمالي عدد الخلايا التائية هي نوع من خلايا الدم البيضاء المصممة لصد المرض.تحدد الخلية التائية وتقتل الفيروسات والبكتيريا والفطريات وفي بعض الحالات حتى الخلايا السرطانية.2-يعزز الدورة الدمويةإن المناعة وتدفق الدم السليم يسيران جنبًا إلى جنب. إذا لم يعمل جهازك المناعي، فسوف تصاب بأمراض مزمنة. نظام الدورة الدموية أمر بالغ الأهمية لإبقائنا على قيد الحياة من خلال جلب الأكسجين إلى خلايانا. ثبت أن زيت الخروع يساعد في تدفق الدم.3-للتخلص من الشامات والتكيساتزيت الخروع يساعد على إذابة الأكياس في المبيض حيث يمتص الجلد الأحماض الدهنية في زيت الخروع بسهولة.4-لعلاج آلام المفاصليشتهر زيت الخروع بعلاج التهاب المفاصل، وخصائصه المضادة للالتهابات تجعله زيت تدليك مثاليًا لتخفيف آلام المفاصل والتهاب الأعصاب والتهاب العضلات. يساعد تدليك المفصل بزيت الخروع ووضع كيس ماء ساخن على تخفيف الآلام. في حالات التهاب المفاصل، إذا تكررت هذه العملية مرتين في الأسبوع، فستضمن نتائج أفضل.