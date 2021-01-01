

زيت السلمون زيت السلمون

هناك العديد من طرق استخدام زيت السلمون؛ حيث يسهل إضافته إلى النظام الغذائي الخاص بك، ويعد دمج زيت السلمون في نظامك الغذائي أمرًا سهلاً، وتوصي جمعية القلب الأمريكية بتناول 3.5 أونصة (100 جرام) من الأسماك الدهنية مثل السلمون مرتين على الأقل في الأسبوع.







طرق استخدام زيت السلمون

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ويعتبر سمك السلمون الطازج أو المجمد أو المعلب كلها خيارات رائعة للحصول على زيت السلمون؛ حيث يمكن بتتبيل شرائح السلمون بالثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون وتشويحها على صينية مع مجموعة متنوعة من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية ان تكون أحد طرق إستخدام زيت السلمون .وإذا كنت لا تحب تناول سمك السلمون ولكنك لا تزال ترغب في الاستفادة من فوائده الصحية ، ففكر في تناول مكمل زيت السلمون؛ حيث تأتي معظم مكملات زيت السلمون في صورة سائلة أو كبسولة هلامية، يمكن العثور عليها في الصيدليات .ويمكن أن تختلف طرق استخدام زيت السلمون بحسب الجرعات المخصصة لكل شخص. ومع ذلك ، من المحتمل أن يكون الاستهلاك اليومي للشخص البالغ حوالي 1 جرام من زيت السلمون الذي يحتوي على كل من EPA و DHA مناسبًا.وقد يكون من الأفضل تجنب استخدام زيت السلمون أكثر من 3 جرامات يوميًا، ومن المحتمل أن تكون مكملات زيت السلمون آمنة لمعظم الناس، ولكن تناول الكثير منها قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مريحة ، مثل الغثيان وحموضة المعدة والإسهال.وإذا كنت تتناول أدوية لعلاج سيولة الدم ، فمن الأفضل استشارة طبيبك قبل البدء في تناول مكمل زيت السلمون ، حيث يمكن أن يزيد من خطر النزيف .