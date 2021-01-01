فوائد اعشاب المورينجا .. تعالج الإجهاد والتهاب المفاصل



فوائد اعشاب المورينجا فوائد اعشاب المورينجا

المورينجا أوليفيرا نبات موطنه شمال الهند ويمكن أن ينمو في أماكن استوائية وشبه استوائية أخرى ، مثل آسيا وأفريقيا، استخدم الطب الشعبي أوراق المورينجا وأزهاره وبذوره وجذوره لقرون.



تم استخدام اعشاب المورينجا تقليديًا كعلاج لحالات مثل:



داء السكري

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التهاب طويل الأمدالالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطريةألم المفاصلصحة القلبسرطانما هي فوائد اعشاب المورينجاالمورينجا لديها العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، تحتوي الأوراق على 7 أضعاف فيتامين C من البرتقال و 15 مرة أكثر من البوتاسيوم في الموز، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبروتين والحديد والأحماض الأمينية التي تساعد جسمك على الشفاء وبناء العضلات، وفقا لما جاء في موقع webmd.مليئة بمضادات الأكسدة ، والمواد التي يمكن أن تحمي الخلايا من التلف وقد تعزز جهاز المناعة لديك، هناك بعض الأدلة على أن بعض مضادات الأكسدة هذه يمكنها أيضًا خفض ضغط الدم وتقليل الدهون في الدم والجسم.استخدامات اعشاب المورينجااستخدم الكثير من الأبحاث حول المورينجا الحيوانات كمواضيع للاختبار، لا نعرف ما إذا كانت النتائج ستكون هي نفسها مع البشر، يعمل الباحثون على اكتشاف كيفية تأثير مقتطفات هذه الشجرة على الأشخاص بالضبط ، لكن الدراسات المبكرة تظهر أنها قد تساعد في:التهاب المفاصل الروماتويدي: قد يقلل مستخلص أوراق المورينجا من تورم السوائل والاحمرار والألم.داء السكري: أظهرت العديد من الدراسات المبكرة أن البروتينات الشبيهة بالأنسولين الموجودة في المورينغا قد تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، قد تساعد المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الأوراق الجسم على معالجة السكر بشكل أفضل ، وقد تؤثر على كيفية إفراز الجسم للأنسولين.السرطان: في الاختبارات المعملية ، أدت مستخلصات الأوراق إلى إبطاء نمو خلايا سرطان البنكرياس وساعدت العلاج الكيميائي على العمل بشكل أفضل، تظهر دراسات معملية أخرى أن أوراق ولحاء وجذور المورينغا جميعها لها تأثيرات مضادة للسرطان قد تؤدي إلى عقاقير جديدة.الذاكرة: يعتقد بعض الخبراء أن مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الأخرى المعززة للصحة قد تعالج الإجهاد والالتهابات في الدماغ.يحاول العلماء أيضًا معرفة ما إذا كان يمكن أن يساعد في علاج :الكوليسترولالتهاب المفاصلضغط دم مرتفعتلف الكبد الناجم عن الأدويةقرحة المعدةأزمةالتئام الجروحالتهاب القولون التقرحيإسهالفقر دمفقدان الوزنفوائد زيت المورينجايُشتق زيت المورينجا من بذور المورينجا أوليفيرا ، وهي شجرة صغيرة موطنها جبال الهيمالايا، يمكن استخدام جميع أجزاء شجرة المورينجا تقريبًا ، بما في ذلك بذورها وجذورها ولحاءها وأزهارها وأوراقها ، لأغراض غذائية أو صناعية أو طبية.يشار إليها أحيانًا باسم "شجرة المعجزات"، وتسمى أيضًا شجرة أفخاذ في إشارة إلى شكل قرون بذورها.تحتوي بذور المورينجا على نسبة عالية من الزيت وتحتوي على العديد من المركبات الغذائية ، بما في ذلك الدهون الأحادية غير المشبعة والبروتين والستيرولات والتوكوفيرول، يتم إنتاج زيت المورينجا من خلال مجموعة متنوعة من العمليات الصناعية بما في ذلك استخراج المذيبات والضغط على البارد.أكد موقع healthline، أن زيت المورينجا متوفر كزيت أساسي وكزيت للطبخ، كما أنه عنصر في منتجات الشعر والبشرة.استخدامات زيت المورينجا وفوائدهيستخدم زيت المورينجا كعلاج طبي شعبي وكمكون موضعي ومستحضرات التجميل منذ العصور القديمة ، يتم تصنيع زيت المورينغا لمجموعة واسعة من الاستخدامات الشخصية والصناعية.-زيت الطهي: يحتوي زيت المورينجا على نسبة عالية من البروتين وحمض الأوليك وهو دهون صحية أحادية غير مشبعة، عند استخدامه للطهي فهو بديل اقتصادي ومغذٍ للزيوت الأكثر تكلفة، لقد أصبح من العناصر الغذائية الأساسية على نطاق واسع في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي حيث تُزرع أشجار المورينغا.-منظف ??ومرطب موضعي: يجعل حمض الأوليك الموجود في زيت المورينجا مفيدًا عند استخدامه موضعيًا كعامل منظف وكمرطب للبشرة والشعر.-إدارة الكوليسترول: يحتوي زيت المورينجا الصالح للأكل على الستيرولات ، والتي ثبت أنها تعمل على خفض الكوليسترول الضار أو الكوليسترول "الضار".-مضادات الأكسدة: بيتا سيتوستيرول ، فيتوستيرول موجود في زيت المورينغا ، قد يكون له فوائد مضادة للأكسدة ومضادة لمرض السكر ، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد ذلك.-مضاد التهاب: يحتوي زيت المورينجا على العديد من المركبات النشطة بيولوجيًا والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، عند تناولها واستخدامها موضعياً، قد يجعل هذا زيت المورينجا مفيدًا لعلاج حب الشباب، وتشمل هذه المركبات توكوفيرول ، ومضادات الاكسدة ، وكيرسيتين ، وحمض الفيروليك ، والزيتين.أفضل مستخلص عشبة شاي المورينجاتحتوي شجرة المورينجا على العديد من الألقاب المثيرة للاهتمام، يطلق عليها شجرة الفجل بسبب النكهة الحادة لجذورها، لاحظ الأشخاص قرون الفاصوليا الطويلة الرفيعة وأطلقوا عليها اسم شجرة أفخاذ، بسبب استخداماتها الطبية ، يسميها البعض شجرة المعجزات، يبحث الباحثون في فوائد المورينجا الصحية المحتملة، يعتبر شاي المورينجا من أسهل الطرق للاستمتاع بهذا النبات المثير للاهتمام.تنمو المورينجا الأكثر شهرة ، المورينجا أوليفيرا ، في سفوح جبال الهيمالايا. أصناف أخرى موطنها أفريقيا، نظرًا لأنها تنمو بسرعة يمكن أن تكون شجرة المورينجا محصولًا ثمينًا للزراعة في أجزاء كثيرة من العالم، الفاصوليا والجذر والبذور والأوراق جميعها لها استخدامات عملية، تغلي الأوراق وتؤكل مثل السبانخ وتجفف للشاي، يمكنك أيضًا صنع الشاي باستخدام مسحوق المورينجا.الفوائد الصحية المحتملة لشاي المورينجامعظم التحقيقات العلمية للمورينجا هي تحقيقات معملية أو دراسات على الحيوانات، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات الفوائد الصحية للمورينجا للبشر، وفقا لما نقله موقع webmd.-صحة القلبفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، تحسن مستخلص المورينجا من صحة القلب، في إحدى الدراسات خفضت المورينجا الكوليسترول وقللت من تكوين البلاك في الشرايين، كان يتصرف بطريقة مشابهة لعقار الستاتين.-السيطرة على مرض السكرييمكن أن يساعد شاي المورينجا مرضى السكري على تنظيم مستويات السكر في الدم، أظهرت العديد من الدراسات نتائج إيجابية مع الحيوانات، كانت الدراسات البشرية أقل اتساقًا، يظهر البعض أن استهلاك المورينجا يمكن أن يخفض مستويات الجلوكوز بعد الوجبات، يقول الباحثون أن الاختلافات بين أصناف المورينجا وطرق التحضير يمكن أن تسبب نتائج مختلفة.-معالجة السرطانفي دراسة معملية ، أبطأت المورينجا نمو خلايا سرطان البنكرياس البشرية وحسنت تأثير أدوية العلاج الكيميائي، يذكر الباحثون أن المورينجا تتحملها حيوانات المختبر جيدًا، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات فعالية وسلامة المورينجا للأشخاص المصابين بالسرطان.-صحة الدماغفي دراسة أجريت على الحيوانات ، كان لمستخلص أوراق المورينجا آثار إيجابية على كيمياء الدماغ، خلص الباحثون إلى أنه يجب التحقيق في المورينجا كعلاج لمرض الزهايمر.-الحماية من الأمراض المزمنةتحتوي أوراق شجرة المورينجا على عدة مركبات يمكنها درء الأمراض المزمنة. تشمل هذه المواد البوليفينول والعفص والسابونين وغيرها، إلى جانب مكافحة أمراض القلب وتلف الكبد والسكري تحارب هذه المركبات أيضًا الالتهابات المزمنة.