قبل ما المشكلة تكبر .. اكتشف الأعراض المبكرة لمرض السكري

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صورة الخبر: مرض السكري
مرض السكري

تعد الأعراض المبكرة لمرض السكري من أهم الأشياء التى تساعد الإنسان فى الوقاية من مضاعفات المرض بل وممارسة الحياة بشكل طبيعي إذا تم الالتزام بنظام حياة صحي.

نعرض لكم أهم الأعراض المبكرة لمرض السكري وفقا لما جاء فى موقع “ webmd”

الجوع والتعب

يحول جسمك الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز تستخدمه خلاياك للحصول على الطاقة ولكن خلاياك تحتاج إلى الأنسولين لتأخذ الجلوكوز، وإذا كان جسمك لا ينتج كمية كافية أو أي أنسولين، أو إذا كانت خلاياك تقاوم الأنسولين الذي يصنعه جسمك، فلن يتمكن الجلوكوز من الوصول إليها وليس لديك طاقة وهذا يمكن أن يجعلك أكثر جوعًا وتعبًا أكثر من المعتاد.

كثرة التبول والعطش

عادة ما يضطر الشخص العادي إلى التبول ما بين أربع إلى سبع مرات في غضون 24 ساعة ، لكن الأشخاص المصابين بداء السكري قد يذهبون أكثر من ذلك بكثير.

فعادةً ما يقوم جسمك بإعادة امتصاص الجلوكوز أثناء مروره عبر كليتيك،ولكن عندما يؤدي مرض السكري إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، فقد لا تتمكن الكلى من استعادتها مرة أخرى وهذا يتسبب في زيادة إفراز الجسم للبول ، مما يؤدي إلى تناول السوائل.
النتيجة: عليك الذهاب في كثير من الأحيان،و قد تتبول أكثر ونظرًا لأنك تتبول كثيرًا، يمكن أن تشعر بالعطش الشديد وعندما تشرب أكثر ستتبول أكثر أيضًا.

جفاف الفم وحكة في الجلد:

نظرًا لأن جسمك يستخدم السوائل في التبول ، تقل الرطوبة الناتجة عن أشياء أخرى وقد تصاب بالجفافوقد تشعر بجفاف فمك، ويمكن للبشرة الجافة أن تسبب لك الحكة.
رؤية مشوشة:

قد يؤدي تغيير مستويات السوائل في جسمك إلى انتفاخ العدسات في عينيك ويغيرون شكلهم ولا يستطيعون التركيز.

المصدر: موقع “ webmd”

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