باقٍ دقائق.. مصادر مغربية: الطفل ريان على قيد الحياة |فيديو



الطفل ريان الطفل ريان

أكدت مصارد مغربية لـ “اكسترا نيوز” أن الطفل ريان على قيد الحياة ولكن لا يمكن التكهن بحالته الصحية حتى الآن.



وتنقل قناة "إكسترا نيوز" فى بث مباشر لها عملية إنقاذ الطفل ريان، الذى شهد تضامنا عالميا كبيرا خلال الأيام الماضية.



وأفادت وسائل إعلام محلية في المغرب، بأن فرق الإنقاذ التابعة للوقاية المدنية، عثرت على الطفل ريان، العالق في حفرة عمقها 32 مترا منذ نحو 5 أيام.

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وقال موقع "لو360" المغربي، نقلا عن مصادره، إن عناصر الوقاية المدنية عثروا على الطفل ريان، ودخل فريق طبي مختص، سيعمل على نقل الطفل إلى خارج البئر، ثم إلى المستشفى.وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم التوصل إلي أي معطيات حول الحالة الصحية للطفل ريان، وفي انتظار ما ستسفر عنه الدقائق القادمة.وانضم طبيب إلى فرق الإنقاذ في النفق استعدادا لفحص الطفل ريان، كما تم تجهيز مروحية طبية لنقله على الفور، ويوجد في المكان سيارة إسعاف، مجهزة بطاقم طبي خبير، بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، من أجل نقله إلى المستشفى.قصة الطفل ريانبدأ الحادث المأساوي عندما سقط الطفل ريان صاحب الـ 5 أعوام في بئر عميقة وضيقة يبلغ عمقها 62 متراً في قرية أغران بإقليم شفشاون شمال المغرب منذ نحو 30 ساعة، في غفلة من والديه.ووثقت كاميرات الفيديو الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لإنقاذ الطفل ريان ذي الـ 5 سنوات الذي وقع داخل بئر عميقة شمالي المغرب حيث تستخدم قوات الإنقاذ 4 جرافات للحفر بشكل أفقي للوصول للطفل.