تويتر يختبر ميزة مذهلة طال انتظارها لسنوات

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صورة الخبر: تويتر
تويتر

يختبر موقع تويتر Twitter السماح لمستخدميه بكتابة تغريدات مطولة، تتخطى 280 حرفا، وهو الأمر الذى لم يكن مسموحا به لسنوات، حيث يجبر تويتر المستخدمين على الإلتزام بعدد معين من الأحرف عند كتابة تغريدة وهو 280 حرفا.

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية فإن تويتر سيطلق قريبا ميزة "المقالات" والتي ستتيح لك نشر تغريدات أطول، من خلال قسم مخصص لها في التطبيق، ثم إتاحته بعد ذلك على نسخة الويب.

ويقتصر المستخدمون حاليًا على التغريدات المكونة من 280 حرفًا ، وعلى الرغم من أنه قد يكون كافيا بالنسبة إلا أن هناك مستخدمون آخرون يفضلون تجاوز هذا الحد.

وقالت المسربة الشهيرة جين مانشون وونج أن تويتر يعمل على ميزة جديدة تسمى Twitter Articles أو ميزة المقالات ، مما يسمح للمستخدمين بنشر تغريدات أطول.

وأضافت وونج أن تويتر يعمل على ميزة المقالات والقدرة على إنشاء نماذج مطولة من التغريدات في التطبيق، وعلى الرغم من أن وونج لم تفصح عن الكثير من التفاصيل ، إلا أنها تشير إلى أن مقالات تويتر قد تحتوي على قسم مخصص داخل تطبيق تويتر.

المصدر: صدى البلد

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