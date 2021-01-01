

عقوبة المتاجرة في طائرات الدرون عقوبة المتاجرة في طائرات الدرون

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع والسلع المحظورة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" لترويج وبيع الطائرات المسيرة آلياً "الدرون" مقابل مبلغ مالى كبير.



وبتقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبإرشاده ضُبط بمسكنه (عدد 20 طائرة مسيرة لاسلكياً منها عدد 6 طائرات بكاميرا وعدد 14 طائرة مجهزة لتركيب كاميرات عليها) وجميعها مُهربة من الخارج.

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وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشته أرشد عن شخص آخر يعمل فى ذات النشاط الإجرامى (مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية) تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية وتبين أنه قام بإعداد غرفة سرية بمسكنه وإتخاذها كورشة لإصلاح هذه الطائرات.وتم إستهداف الورشة وضبط بداخلها ( 4 طائرات درون مُزودة بكاميرات- 2 كشاف كبير الحجم مزودين بكاميرات يستخدما فى إنارة سفن ما وراء البحار لقوة إضاءتهما- العديد من البطاريات وقطع الغيار وأدوات الإصلاح والصيانة الخاصة بالطائرات المسيرة آلياً- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).وبمناقشة المتهمان أرشدا عن شخص آخر يتخذ من مكتبه الخاص بصيانة الكاميرات (كائن بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة) ورشة لإصلاح الطائرات إضافةً إلى قيامه ببيعها ، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمكتبه المشار إليه، وضُبط بحوزته (طائرة "درون"- عدد 13 طائرة "درون" معدة للإصلاح- عدد كبير من قطع الغيار وأدوات الصيانة والإصلاح.وحظر قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً تداولها والاتجار فيها، كما حظر أيضا استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح من "وزارة الدفاع".ونص القانون في مادته الثالثة على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، و في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.