

Poco F3 GT Poco F3 GT

خلال مؤتمر، الإعلان عن، واجهة MIUI 13، كشفت شاومي، عن الهواتف التي، ستحصل على، واجهة المستخدم الجديدة، مع نظام التشغيل، الأحدث من جوجل، ولكن القائمة، لم تتضمن، أي هاتف من Poco، مما سبب إحباطا، لمستخدمي هواتف، هذه السلسلة، والآن، قدمت الشركة مفاجأة، لمستخدمي الهاتف، Poco F3 GT، حيث أعلنت عن، وصول تحديث، MIUI 13 المستقر، الذي يستند إلى، نظام Android 12، لهذا الهاتف الذي، وصل في، شهر يوليو 2021.



يتوفر هذا، التحديث الجديد، للهاتف Poco F3 GT، برقم الإصدار، MIUI 13.0.0.10.SKJINXM، وبحجم أقل من، 1 جيجا بايت، ويوفر مجموعة كبيرة، من المميزات، والإضافات الجديدة، التي أضافتها شاومي، في واجهة MIUI 13، والتي ستعمل، على تحسين، وحدة المعالجة المركزية، وزيادة سرعة الأداء، وإطالة عمر البطارية، بنسبة تصل إلى، 10%، بالإضافة إلى، العديد من التحسينات، في التصميم الرئيسي، وتصميم لوحة التحكم، وتغيير في شكل، الأيقونات الخاصة، بتطبيقات النظام.



الهاتف Poco F3 GT يحصل على واجهة MIUI 13 مع Android 12

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وبخصوص المميزات، التي ستتوفر مع، Android 12، فإن جوجل، ابتكرت ميزة جديدة، Monet Themes، تعمل على، تخصيص واجهة نظامها، بطريقة أبسط، وأكثر تجانسا، حيث تهدف إلى، تلوين واجهة الجهاز، بناء على، ألوان الخلفية، وبذلك فإنك إذا، قمت بتعيين خلفية جديدة، سيتم استخرج، الألوان الرئيسية، من الصورة، وستظهر لك، سلسلة من، خيارات الألوان، التي يمكنك اختيار، أحدها، ليصبح لون الواجهة، وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل مستخدمو، الهاتف Poco F3 GT، على العديد، من المميزات الأخرى.واجهة MIUI 13، مع Android 12، وصلت بالفعل، إلى الهاتف، Poco F3 GT، في الهند، وبعض الدول الأوروبية، وستصل تدريجيا، إلى باقي الدول، خلال الأيام، القليلة المقبلة، علما بأن، شاومي ستصدر، نفس التحديث، لمزيد من الهواتف، في الربع الأول، من العام الجاري 2022، بما في ذلك، هاتف Redmi 10 Prime، وسلسلة هواتف، Redmi Note 10.