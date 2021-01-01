خلال مؤتمر، الإعلان عن، واجهة MIUI 13، كشفت شاومي، عن الهواتف التي، ستحصل على، واجهة المستخدم الجديدة، مع نظام التشغيل، الأحدث من جوجل، ولكن القائمة، لم تتضمن، أي هاتف من Poco، مما سبب إحباطا، لمستخدمي هواتف، هذه السلسلة، والآن، قدمت الشركة مفاجأة، لمستخدمي الهاتف، Poco F3 GT، حيث أعلنت عن، وصول تحديث، MIUI 13 المستقر، الذي يستند إلى، نظام Android 12، لهذا الهاتف الذي، وصل في، شهر يوليو 2021.
يتوفر هذا، التحديث الجديد، للهاتف Poco F3 GT، برقم الإصدار، MIUI 13.0.0.10.SKJINXM، وبحجم أقل من، 1 جيجا بايت، ويوفر مجموعة كبيرة، من المميزات، والإضافات الجديدة، التي أضافتها شاومي، في واجهة MIUI 13، والتي ستعمل، على تحسين، وحدة المعالجة المركزية، وزيادة سرعة الأداء، وإطالة عمر البطارية، بنسبة تصل إلى، 10%، بالإضافة إلى، العديد من التحسينات، في التصميم الرئيسي، وتصميم لوحة التحكم، وتغيير في شكل، الأيقونات الخاصة، بتطبيقات النظام.
الهاتف Poco F3 GT يحصل على واجهة MIUI 13 مع Android 12
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