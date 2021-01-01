فيس بوك تعاني من تراجع عدد المستخدمين النشطين لأول منذ 18 عامًا

كشفت شركة ميتا عن النتائج المالية التابعة لها للربع الأخير الذي كان مخيبًا لشبكة فيس بوك مصدر الدخل الأول لها مع تراجع عدد المستخدمين النشطين يوميًا لأول مرة في تاريخ الشركة الممتد لنحو 18 عامًا.
كانت فيس بوك تشهد نموًا مستمرًا في عدد المستخدمين النشطين يوميًا منذ تأسيسها، ووصل عدد مستخدميها النشطين في الربع الماضي إلى 1.93 مليار مستخدم، لكنها في الربع الأخير خسرت مليون مستخدم نشط ليصبح العدد 1.929 مليار، وربما لا يُعد المليون كبيرًا بالنسبة للعدد الحالي، إلا أن خسارة هذا المليون كان من الولايات المتحدة وكندا وهي المنطقة التي تعتمد عليها الشركة بشكل خاص لتحقيق الدخل.
تسببت النتائج المالية للشركة خلال الربع الأخير بتراجع أسمهما نحو 20%، ما أدى لتراجع قيمتها السوقية لنحو 200 مليار دولار أمريكي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!