فيس بوك تعاني من تراجع عدد المستخدمين النشطين لأول منذ 18 عامًا

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كشفت شركة ميتا عن النتائج المالية التابعة لها للربع الأخير الذي كان مخيبًا لشبكة فيس بوك مصدر الدخل الأول لها مع تراجع عدد المستخدمين النشطين يوميًا لأول مرة في تاريخ الشركة الممتد لنحو 18 عامًا.



كانت فيس بوك تشهد نموًا مستمرًا في عدد المستخدمين النشطين يوميًا منذ تأسيسها، ووصل عدد مستخدميها النشطين في الربع الماضي إلى 1.93 مليار مستخدم، لكنها في الربع الأخير خسرت مليون مستخدم نشط ليصبح العدد 1.929 مليار، وربما لا يُعد المليون كبيرًا بالنسبة للعدد الحالي، إلا أن خسارة هذا المليون كان من الولايات المتحدة وكندا وهي المنطقة التي تعتمد عليها الشركة بشكل خاص لتحقيق الدخل.



تسببت النتائج المالية للشركة خلال الربع الأخير بتراجع أسمهما نحو 20%، ما أدى لتراجع قيمتها السوقية لنحو 200 مليار دولار أمريكي.

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امتنعت ميتا الحديث بالتفصيل على تطبيقاتها الأخرى مثل انستجرام، المتعثر هو الآخر بطريقة صعبة أمام تطبيق تيك توك الذي يأكل الأخضر واليابس من التطبيقات الأمريكية، لكنها قالت إن عدد المستخدمين النشطين على كافة المنصات مجتمعة ارتفع لنحو 10 ملايين بما فيها انستجرام وواتساب.كانت إيرادات الشركة قد ارتفعت رغم هذا التراجع لتصل 33.67 مليار دولار أمريكي متخطية توقعات السوق بنسبة قليلة، لكن هذه الإيرادات مع إعلان تراجع عداد المستخدمين النشطين يوميًا لم يكن له تأثير يذكر لأن أسهم الشركة تراجعت بشكل كبير خلال ساعات قليلة.